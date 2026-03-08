OTTAWA, ON, le 8 mars 2026 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale des femmes, la Fédération canadienne des municipalités (FCM) demande aux gouvernements, aux collectivités et aux institutions de partout au Canada de renforcer leur soutien aux femmes qui exercent leur leadership en politique municipale.

À l’occasion de la Journée internationale des femmes, la Fédération canadienne des municipalités a souligné le leadership des femmes de partout au pays qui siègent à son comité plénier. (Crédit photo : Fédération canadienne des municipalités) (Groupe CNW/Fédération canadienne des municipalités (FCM))

Le thème choisi cette année, « Donner pour recevoir », illustre que les municipalités ont tout à gagner en éliminant les obstacles et en créant des conditions sûres et favorables à la participation des femmes à la vie publique, incluant les femmes de couleur, les femmes autochtones et les femmes 2SLGBTQI+. Ces collectivités bénéficient alors d'un leadership plus fort, d'une meilleure prise de décisions et d'institutions démocratiques plus résilientes.

Les femmes demeurent sous-représentées dans les gouvernements municipaux, où elles n'occupent qu'environ 30% des sièges. Or, ces élues continuent d'être victimes de harcèlement et de discrimination et se heurtent à des obstacles systémiques qui nuisent à leur pleine participation. Au Québec, par exemple, près de 800 élus ont démissionné depuis 2021 en raison en grande partie de menaces et d'intimidation. La FCM a entendu d'élus, de dirigeants communautaires et de membres du personnel municipal qu'un progrès véritable dépend d'une volonté commune de changer les choses.

« Les municipalités et les institutions qui créent des environnements sûrs et favorables pour favoriser l'accès des femmes à des rôles de dirigeantes renforcent leur propre leadership et prennent des décisions qui reflètent réellement les besoins de leurs communautés, a déclaré la présidente de la FCM, Rebecca Bligh. En cette Journée internationale des femmes, nous invitons les gouvernements et les collectivités à prendre des mesures concrètes pour rendre le leadership municipal plus sûr, plus inclusif et plus accessible pour toutes et pour tous. »

Grâce à des partenariats de municipalités à l'échelle internationale, la FCM travaille avec des gouvernements de proximité et des associations du monde entier au renforcement du leadership des femmes. Des dirigeantes et dirigeants municipaux canadiens ont ainsi l'occasion de collaborer avec leurs homologues internationaux et de partager des expériences pratiques de gouvernance inclusive, de développement du leadership et de politiques sensibles au genre. Soutenu financièrement par Affaires mondiales Canada, le projet Partenariats municipaux pour l'innovation - Femmes en politique locale (PMI-FPL) de la FCM s'emploie en particulier à outiller des femmes du Bénin, du Ghana, de Zambie, du Cambodge et du Sri Lanka pour qu'elles participent à la vie politique municipale. Ce projet obtient d'excellents résultats.

La FCM poursuivra cette conversation en tenant un webinaire, le 11 mars, en collaboration avec le Congrès du travail du Canada . Cette séance réunira des élues et des élus municipaux du Canada et de pays partenaires afin de discuter de stratégies pratiques pour soutenir les femmes en politique municipale.

Tout au long de 2026, la FCM scontinuera à travailler avec les municipalités, les partenaires fédéraux et les organismes communautaires afin de faciliter et d'accroître la parité des genres en politique municipale.

La Fédération canadienne des municipalités est la voix nationale des gouvernements municipaux. Elle compte plus de 2 000 membres représentant au-delà de 90 % de la population canadienne.

