La FCM et le gouvernement du Canada annoncent un investissement de 34,2 M$ dans 141 projets locaux d'adaptation climatique

HALIFAX, NS, le 12 août 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités ont annoncé aujourd'hui un investissement de 34,2 millions de dollars pour soutenir la réalisation de 141 projets d'adaptation climatique dans tout le pays. Cet investissement réalisé dans le cadre de l'initiative Leadership local pour l'adaptation climatique (LLAC) du Fonds municipal vert facilitera la mise en œuvre de projets qui renforcent la préparation et la résilience communautaires.

L'annonce d'aujourd'hui a été faite par le président de la FCM Tim Tierney et la cheffe de la direction de la FCM Carole Saab, conjointement avec l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature. La députée d'Halifax Shannon Miedema et d'un représentant de la municipalité régionale d'Halifax étaient également aux côtés des représentants de la FCM et de la ministre.

Ce financement donnera aux gouvernements municipaux les moyens de protéger leurs collectivités des conséquences réelles des changements climatiques, maintenant et à l'avenir. Les municipalités sont aux premières lignes de la lutte contre les changements climatiques et leurs conséquences de plus en plus fréquentes comme les inondations, les feux de forêt, les îlots de chaleur, et autres conditions climatiques extrêmes.

L'investissement soutient les activités de préparation aux changements climatiques et d'adaptation climatique menées par les municipalités afin de les aider à relever ces défis. Cet investissement favorisera la réalisation de projets conçus pour protéger les collectivités et les infrastructures contre les menaces climatiques accrues, comme des mises à jour aux infrastructures d'eaux pluviales, la remise en état des berges, et la construction d'installations de refroidissement, de même que la conception de stratégies de gestion des actifs tenant compte des changements climatiques, d'évaluations de risque approfondies, de plans d'adaptation, et d'études de conception de programmes de financement de l'adaptation climatique.

L'initiative LLAC a été lancée en juin 2024 grâce à une affectation de 530 millions de dollars dans le cadre du Plan d'action pour l'adaptation du gouvernement du Canada et constitue un élément essentiel de la Stratégie nationale d'adaptation. Elle vise notamment à aider les municipalités canadiennes à renforcer leur résilience aux effets des changements climatiques à long terme.

L'adaptation climatique est une mesure efficace et économique pour protéger les infrastructures communautaires et la population alors que s'accélèrent les changements climatiques. Les données ne font aucun doute : les gouvernements doivent investir dans l'adaptation des infrastructures locales aujourd'hui pour économiser des milliards de dollars par an à l'avenir. Selon une nouvelle étude de l'Institut climatique du Canada, une adaptation proactive aux grandes chaleurs et aux fortes pluies permettrait aux gouvernements d'économiser jusqu'à 9 milliards de dollars par année et d'éviter des dommages importants aux infrastructures.

Voici la répartition régionale de cet investissement :

Région Nombre de projets Total des investissements Colombie-Britannique 39 6,347,158.00 $ Prairies 28 7 082 950.00 $ Ontario 27 8 879, 511.00 $ Québec 7 3,698,380.00 $ Atlantique 39 8 132, 630.00 $ Territoires du Nord 1 70 000,00 $

Veuillez consulter le document d'information pour plus de détails sur les bénéficiaires des subventions de l'initiative LLAC annoncées aujourd'hui.

Citations :

« Partout au Canada, les municipalités sont aux premières lignes des travaux de préparation aux catastrophes climatiques : elles veillent à la sécurité de la population, protègent les infrastructures communautaires et renforcent leur résilience. Sans une planification et un soutien adéquats, ces travaux continueront d'exercer une pression sur les budgets des municipalités, qui sont déjà très serrés. La FCM est fière de se joindre au gouvernement du Canada pour soutenir les collectivités qui utiliseront ces fonds pour protéger les personnes et les lieux qu'ils servent. »

-- Tim Tierney, président de la Fédération canadienne des municipalités

« En plus d'être un investissement financièrement responsable, ce financement aide les municipalités à renforcer leur préparation aux conséquences des changements climatiques. En investissant dans la résilience aujourd'hui, nous pouvons réduire les coûts beaucoup plus élevés liés aux interventions d'urgence, à la reconstruction et aux pertes d'activité économique plus tard. Mais plus important encore, cela donne aux collectivités d'un océan à l'autre de nouveaux outils pour protéger la population, les infrastructures et les économies locales, alors que les impacts climatiques deviennent plus fréquents et plus graves. »

-- Carole Saab, cheffe de la direction, Fédération canadienne des municipalités

« Au Canada, le climat est en train de changer. Notre gouvernement investit pour rendre ces collectivités plus résilientes, afin que les gens soient protégés contre les inondations, la chaleur extrême et d'autres risques. Bâtir cette résilience dès maintenant, c'est la façon dont nous cherchons à garder à la fois la population canadienne en sécurité et la vie abordable à long terme. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« Bâtir des collectivités plus fortes et plus résilientes exige un partenariat à tous les ordres de gouvernement. Avant d'être députée, j'ai dirigé l'équipe municipale d'Halifax chargée des changements climatiques, où j'ai vu de première main comment les investissements du gouvernement fédéral aident les collectivités à transformer leurs ambitions en gestes concrets. Grâce à cet investissement, notre gouvernement aide la vielle d'Halifax à protéger les résidents contre la chaleur extrême tout en soutenant des solutions locales pratiques qui rendent nos collectivités plus sûres, en meilleure santé et mieux préparées à faire face aux répercussions des changements climatiques. »

- Shannon Miedema, députée

À propos du Fonds municipal vert de la FCM

Le Fonds municipal vert (FMV) de la FCM est un programme unique au monde qui fournit aux municipalités canadiennes les fonds et la formation nécessaires pour les aider à atteindre la carboneutralité et créer des collectivités résilientes, tout en procurant des avantages économiques et sociaux à la population, comme des emplois, des logements et des infrastructures. Depuis son établissement en 2000, le FMV a contribué à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 2,98 millions de tonnes, a financé près de 16 000 années-personnes d'emploi et a accru le PIB national de 1,53 milliard de dollars grâce aux plus de 2 736 projets qu'il a approuvés. Le FMV gère des programmes d'une valeur d'environ 2,4 milliards $ à l'aide des dotations qu'il a reçues du gouvernement du Canada.

SOURCE Fédération canadienne des municipalités (FCM)

[email protected]