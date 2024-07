MONTRÉAL, le 16 juill. 2024 /CNW/ - Selon la dernière édition du rapport Perspectives trimestrielles des PME, publié par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), l'économie canadienne a continué d'afficher une croissance modeste au T2 2024.

Faits saillants du plus récent rapport Perspectives trimestrielles des PME :

Selon les prévisions de la FCEI réalisées en collaboration avec AppEco, la croissance de l'économie canadienne a atteint 2,0 % au T2, après avoir atteint 1,7 % au T1. On s'attend à une croissance comparable au T3, à condition que l'inflation reste stable et que la Banque du Canada continue de réduire le taux directeur.

de la FCEI réalisées en collaboration avec AppEco, la croissance de l'économie canadienne a atteint 2,0 % au T2, après avoir atteint 1,7 % au T1. On s'attend à une croissance comparable au T3, à condition que l'inflation reste stable et que la Banque du continue de réduire le taux directeur. Selon les prévisions, le taux d'inflation basé sur l'indice des prix à la consommation (IPC) a reculé à 2,8 % au T2 et devrait continuer de diminuer pour atteindre 2,4 % au T3.

Le taux de postes vacants du secteur privé canadien a baissé pour s'établir à 3,3 % au T2, ce qui représente 458 000 postes à pourvoir.

du secteur privé canadien a baissé pour s'établir à 3,3 % au T2, ce qui représente 458 000 postes à pourvoir. Dans cette édition, le profil sectoriel porte sur les services personnels et divers. Notre analyse montre que les coûts d'emprunt et des intrants engendrent des difficultés pour une part historiquement élevée des PME des sous-secteurs de la réparation et l'entretien et des services de soins personnels .

. Cette édition comprend également une analyse spéciale des coûts d'exploitation astronomiques. L'indice du coût unitaire total est resté à des niveaux presque stables jusqu'à la pandémie. Par la suite, il a augmenté rapidement en 2022 de 26 % et est resté à ces niveaux élevés depuis.

Conclusion de Simon Gaudreault, économiste en chef et vice-président de la recherche à la FCEI :

La croissance modeste de l'économie enregistrée au 1 er semestre 2024 est liée à la légère hausse du niveau de confiance des PME à long terme récemment observée. C'est encourageant, mais cela ne veut pas dire que la situation est réjouissante pour les PME. Les entrepreneurs sont encore aux prises avec l'augmentation considérable des coûts, notamment les pressions salariales, les coûts élevés de l'énergie et des carburants et les taux d'intérêt exorbitants.

semestre 2024 est liée à la légère hausse du niveau de confiance des PME à long terme récemment observée. C'est encourageant, mais cela ne veut pas dire que la situation est réjouissante pour les PME. Les entrepreneurs sont encore aux prises avec l'augmentation considérable des coûts, notamment les pressions salariales, les coûts élevés de l'énergie et des carburants et les taux d'intérêt exorbitants. En raison de l'incertitude générale et de la hausse des coûts, les propriétaires de PME sont moins susceptibles d'investir dans leur entreprise. Après une hausse inattendue de l'investissement privé au T1, la situation s'est complètement inversée et l'investissement a reculé pour s'établir à 2,8 % au T2.

Cliquez ici pour consulter le rapport Perspectives trimestrielles des PME.

À propos d'AppEco

AppEco est une firme de consultation spécialisée en analyse économique et stratégique. AppEco possède une expertise reconnue et livre des prestations de première qualité en économie appliquée : études d'impact économique, enquêtes et sondages, analyses avantages-coûts, modélisation, économétrie, tarification, etc. Elle a pour mission d'offrir des prestations utiles qui contribuent à la croissance et aux projets de ses clients. AppEco travaille avec des entreprises de toutes les tailles : PME, multinationales, administrations publiques et organismes sans but lucratif. Consultez appeco.ca/fr pour en savoir plus.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 97 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements : Maud Larivière, attachée de presse, FCEI, Tél. : 514-861-3234 (poste 1808) | Cell. : 514-817-0228, [email protected]