MONTRÉAL, le 26 juin 2025 /CNW/ - L'édition annuelle du Concours Un gros MERCI! de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), qui encourage les consommateurs de tout le pays à remercier et à célébrer les PME, aura lieu du 30 juin au 14 juillet.

« Profitons de l'occasion pour continuer les célébrations de la Saint-Jean-Baptiste ou souligner la Fête du Canada en disant un gros merci à nos entreprises locales. Ces derniers mois, nous avons pu constater l'enthousiasme des consommateurs pour les produits de chez nous. Face aux menaces tarifaires persistantes, aux défis liés à la chaîne d'approvisionnement et à l'incertitude des coûts d'exploitation, nous voulons nous assurer que cet élan se poursuivra. La façon la plus simple de soutenir notre économie, c'est de magasiner dans les commerces qui appartiennent aux gens d'ici », soutient François Vincent, vice-président à la FCEI.

Les nouvelles données de la FCEI montrent que depuis le début de la guerre commerciale, près de 4 PME sur 10 (39 %) ont vu leurs ventes de produits locaux augmenter, en particulier dans les secteurs du commerce de détail (44 %), de l'hébergement et de la restauration (43 %) et du commerce de gros (41 %). Les entreprises qui encouragent activement l'achat local sont plus de deux fois plus susceptibles de constater une augmentation de leurs ventes de produits d'ici (55 % contre 23 %).

Le Concours #JeChoisisPME Un gros MERCI! de la FCEI multiplie les chances de gagner gros!*

Le Concours Un gros MERCI! est présenté par la FCEI en partenariat avec la Banque Scotia, Interac Corp. (Interac) et les Solutions de paiement de Chase. Les adeptes de l'achat local peuvent participer au tirage chaque semaine en envoyant un message de remerciement à leurs PME préférées à JeChoisisPME.ca.

Chaque semaine, le nom d'un consommateur et celui d'une entreprise qu'il a remerciée seront tirés au sort. Cette personne recevra un prix en argent de 1 000 $ à dépenser localement, ainsi qu'une boîte-cadeau « Un gros MERCI! » remplie de produits locaux de partout au pays, dont certains offerts par des commanditaires du Concours. Le propriétaire de l'entreprise recevra 3 000 $, une boîte-cadeau et une adhésion gratuite d'un an à la FCEI. Un prix bonus de 3 000 $ sera remis à l'entreprise qui aura reçu le plus grand nombre de nominations à la fin du Concours.

« Les PME soutiennent l'écosystème local. Elles emploient des résidents de leur région, soutiennent des causes locales et s'approvisionnent en biens et services auprès d'autres entreprises d'ici. Il faut savoir que pour chaque dollar dépensé localement, il reste 0,66 $ dans l'économie locale. Chaque fois qu'un consommateur fait le choix de magasiner local, il contribue directement au dynamisme commercial de notre pays », ajoute M. Vincent.

Pour aider les propriétaires d'entreprise à promouvoir le Concours et l'achat local, la FCEI a créé des outils numériques gratuits, dont une affiche à imprimer et une trousse pour les médias sociaux. Le site JeChoisisPME.ca présente également différents moyens d'encourager l'achat local.

Méthodologie

Les données s'appuient sur les résultats finaux du sondage Votre Voix, mené en ligne du 6 mai au 2 juin 2025 auprès de 2 190 membres FCEI. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste de cette taille, la marge d'erreur serait de +/- 2,09 %, 19 fois sur 20.

*À propos du Concours #JeChoisisPME -- Un gros MERCI!

La FCEI a créé le concours #JeChoisisPME − Un gros MERCI! pour encourager les consommateurs de tout le pays à soutenir les PME en envoyant des messages de remerciement à leurs PME préférées. Chaque semaine, du 30 juin au 14 juillet, un participant remportera 1 000 $ en argent et une boîte-cadeau « Un gros MERCI! » comprenant des produits locaux de différentes provinces et territoires. L'entreprise gagnante remportera un prix en argent de 3 000 $, une adhésion d'un an à la FCEI et une boîte-cadeau « Un gros MERCI! ». Le Concours est parrainé par la Banque Scotia, Interac et Chase. Pour en savoir plus sur le concours et la façon d'y participer, visitez JeChoisisPME.ca. Pour connaître le règlement du Concours, visitez fcei.ca/reglementconcours .

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable, en plus de maximiser le rendement total pour les actionnaires. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clientes et clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Les actifs de la Banque Scotia s'élèvent à environ 1 400 milliards de dollars canadiens (au 30 avril 2025) et ses actions sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

À propos d'Interac Corp.

Interac permet aux Canadiens d'effectuer des transactions numériques en toute confiance en offrant des services de paiement et d'échange de valeurs. La sécurité est au cœur de tout ce que nous faisons pour aider à assurer l'avenir de l'argent et des données au Canada. Nous aidons à assurer la sécurité des clients canadiens lors de leurs transactions. Avec près de 300 institutions financières connectées à notre réseau, les Canadiens choisissent les produits Interac plus de 20 millions de fois par jour en moyenne pour échanger de l'argent. Interac se fait le champion de la culture en milieu de travail, de la collectivité et de la responsabilité sociale des entreprises. Nous sommes fiers d'être l'une des marques de services financiers les plus importantes et les plus dignes de confiance au Canada. Pour plus d'informations, visitez interac.ca.

À propos des Solutions de paiement de Chase

Les Solutions de paiement de Chase, une filiale de JPMorgan Chase & Co. dont le siège social est situé à Toronto, en Ontario, est un chef de file mondial en matière de paiements pour les entreprises de toute taille. Plus de 110 000 établissements commerciaux canadiens font confiance à Chase pour leurs paiements. Choisir Chase, c'est faire affaire avec un fournisseur de premier plan qui traite des opérations de débit et par carte de crédit totalisant plus de 2 billions de dollars annuellement pour des commerçants à l'échelle mondiale. En activité au Canada depuis plus de 20 ans, les Solutions de paiements de Chase comptent 200 employés au pays. Pour en savoir plus, consultez le site chase.ca.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 100 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, Tél. : 514 861-3234 (poste 1808) | Cell. : 514 817-0228, [email protected]