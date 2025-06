OTTAWA, ON, le 18 juin 2025 /CNW/ - La saison touristique a commencé et 58 % des propriétaires de PME craignent que la guerre commerciale Canada-États-Unis perturbe leurs activités, signale la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI).

« La saison estivale est déterminante pour de nombreuses PME. Les exploitants d'entreprises touristiques, en particulier, comptent sur les revenus générés pendant l'été pour pouvoir absorber l'augmentation des coûts d'exploitation et rembourser leurs dettes », souligne Louis-Philippe Gauthier, vice-président, Atlantique à la FCEI.

Près de 40 % des propriétaires de PME s'attendent à générer cet été des revenus équivalents à ceux de l'été dernier. De plus, les entrepreneurs qui s'attendent à enregistrer des revenus plus élevés sont aussi nombreux que ceux qui s'attendent à des revenus plus faibles. De nouvelles données de la FCEI révèlent que 37 % des répondants ont remarqué des changements dans les habitudes des touristes. Parmi ceux-ci, 58 % ont noté que les touristes canadiens manifestent plus d'intérêt et 37 % ont remarqué que les visiteurs choisissent les options à moindre coût (biens ou services).

Les Canadiens évitent de se déplacer aux États-Unis en raison des tensions commerciales

Un sondage d'opinion que la FCEI a mené auprès des membres du Forum Angus Reid a révélé que 10 % des Canadiens ont annulé leurs voyages d'affaires aux États-Unis et 22 % ont annulé leurs voyages personnels.

Parmi ceux ayant finalisé leurs projets de voyage et ceux qui sont en voie de le faire, 56 % prévoient de voyager dans leur province, 51 % voyageront ailleurs au Canada et 21 % voyageront à l'étranger, ailleurs qu'aux États-Unis. Seulement 11 % des répondants prévoient ou envisagent de voyager aux États-Unis cet été.

« Une part plus importante de Canadiens envisageant de rester au pays cet été, c'est le moment idéal d'explorer des entreprises et des communautés d'ici. N'oublions pas que chaque dollar dépensé localement permet de garder 0,66 $ dans l'économie locale », explique M. Gauthier.

Pour soutenir l'industrie touristique, la FCEI demande aux gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux de réduire les exigences en matière de permis et de licences tout en encourageant l'achat local et le tourisme au Canada.

« Le tourisme est l'un des secteurs qui emploient le plus de personnes au Canada et la majorité des entreprises touristiques sont des PME. Les gouvernements et la population ont un rôle important à jouer pour renforcer notre économie et soutenir les entreprises locales. Nous encourageons tous les Canadiens à explorer leur communauté, leur province et notre magnifique pays cet été. Créez des moments mémorables en donnant à nos petites entreprises le coup de main dont elles ont besoin », conclut Louis-Philippe Gauthier.

Méthodologie

Le sondage Votre Voix a été mené en ligne, en anglais et en français, du 6 mai au 2 juin 2025 auprès de 2 190 membres canadiens de la FCEI. À titre comparatif, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur de plus ou moins 2,09 %, 19 fois sur 20.

Le sondage d'opinion publique a mené en ligne, en anglais et en français, par la FCEI du 6 au 9 juin auprès d'un échantillon représentatif de 1 501 Canadiens (de 18 ans ou plus) membres du Forum Angus Reid. À titre comparatif, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur de plus ou moins 2,53 %, 19 fois sur 20.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 100 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, Cell. : 514 817- 0228, [email protected]