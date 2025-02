MONCTON, NB, le 25 févr. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, a montré ce que les gouvernements peuvent accomplir lorsqu'il y a une véritable volonté politique. Le projet de Loi sur le libre-échange et la libre circulation au Canada (Free Trade and Mobility within Canada Act) de la Nouvelle-Écosse constitue le pas le plus important vers l'élimination des barrières au commerce intérieur depuis la signature de l'Accord de libre-échange canadien en 2017.

L'adoption de politiques de reconnaissance mutuelle pour les gouvernements pratiquant la réciprocité est une approche novatrice qui témoigne d'un solide leadership en matière de réduction des obstacles et de promotion d'un marché plus transparent et plus libre partout au Canada. Nous saluons l'engagement du premier ministre à l'égard de la reconnaissance mutuelle et exhortons les autres gouvernements à faire de même rapidement.

- Louis-Philippe Gauthier, vice-président de la FCEI pour l'Atlantique

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 100 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, Tél. : 514 861-3234 (poste 1808) | Cell. : 514 817-0228, [email protected]