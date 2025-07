OTTAWA, ON, le 21 juill. 2025 /CNW/ - Alors que les travailleurs de Postes Canada commencent à voter aujourd'hui sur les offres finales de l'employeur, de nouvelles données de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) révèlent qu'une grève des services postaux pourrait inciter près de 2 entreprises sur 3 (63 %) à tourner le dos définitivement à Postes Canada.

« Les PME canadiennes font partie des derniers groupes de clients rentables de Postes Canada. À force de voir les mandats de grève s'enchaîner, elles risquent d'abandonner la société d'État pour de bon. Les propriétaires de PME et les autres consommateurs ont besoin de certitude. Chaque fois qu'il y a une nouvelle grève, de plus en plus d'entreprises cessent définitivement de recourir à ses services », affirme Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la FCEI.

Selon un sondage de la FCEI, 4 entreprises sur 5 utilisent encore les services de Postes Canada. Près des trois quarts (73 %) de ces entreprises les utilisent pour l'envoi de chèques, tandis que 61 % envoient d'autres types de courriers. Plus de la moitié (58 %) utilisent les services de Postes Canada pour leurs coûts plus faibles et leur accessibilité (50 %), tandis que la fiabilité (25 %) et le service à la clientèle (9 %) sont au bas de la liste.

La FCEI estime que la grève de 2024 a coûté aux PME entre 75 et 100 M$ par jour. La plupart des entreprises (71 %) ont réagi aux perturbations en encourageant leurs clients à utiliser des options de communications et de paiements numériques. De plus, près de la moitié (45 %) se sont tournées vers des services de messagerie privés, tandis que 27 % ont retardé l'envoi de certains courriers ou colis. À la suite de ce conflit, 13 % des PME ont cessé définitivement d'utiliser Postes Canada pendant la grève de 2024.

Dans son dernier rapport annuel, Postes Canada indique ne détenir que 24 % des parts de marché de la livraison de colis, comparativement à 62 % en 2019. Les données récentes de la FCEI montrent que 73 % des PME utilisent principalement des entreprises privées pour la livraison de colis. Si Postes Canada ne modifie pas son modèle d'affaires, elle continuera à perdre des parts de marché et ne pourra pas redresser son bilan financier. Ses pertes s'élèvent actuellement à 10 M$ par jour.

« Le modèle d'affaires actuel de Postes Canada a besoin d'être réformé en profondeur. Il est grand temps que le gouvernement fédéral permette à Postes Canada de mettre en œuvre les changements nécessaires afin qu'elle soit rentable et pertinente. Les propriétaires de PME doivent pouvoir compter sur la fiabilité à long terme et des tarifs abordables pour les services postaux qu'ils utilisent », ajoute Christina Santini, directrice des Affaires nationales à la FCEI.

Méthodologie

Les données s'appuient sur les résultats finaux du Sondage spécial sur le service, les arrêts de travail et la réforme de Postes Canada, mené en ligne du 26 juin au 10 juillet 2025 auprès de 2 317 membres FCEI. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant un nombre égal de répondants, la marge d'erreur serait de plus ou moins 2,04 %, 19 fois sur 20.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 100 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, Tél. : 514 861-3234 (poste 1808) | Cell. : 514 817-0228, [email protected]