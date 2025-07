OTTAWA, ON, le 18 juill. 2025 /CNW/ - Les premiers ministres du Canada se réunissent à Huntsville la semaine prochaine. À cette occasion, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) a envoyé une lettre aux premiers ministres provinciaux et territoriaux, ainsi qu'au premier ministre Carney, pour leur demander de veiller à ce que les priorités des PME figurent en tête de leur programme.

« L'incertitude tarifaire, l'augmentation des coûts et la faible demande des consommateurs ne laissent aucun répit aux PME. Le Canada manque d'entrepreneurs. Nous ne pourrons pas améliorer notre faible productivité si nous ne facilitons pas le démarrage, la gestion et la croissance des entreprises. Les premiers ministres du Canada ont le pouvoir de créer une véritable économie canadienne. Nous espérons qu'ils profiteront de cette réunion pour placer les politiques touchant les PME au cœur de leurs discussions », déclare Jasmin Guénette, vice-président aux Affaires nationales de la FCEI.

Dans ce contexte, quatre entreprises sur dix (42 %) ont augmenté leurs prix. D'autres se tournent vers les marchés nationaux (37 %) ou absorbent les coûts tarifaires supplémentaires en partie ou en totalité (31 %). Certaines explorent des marchés extérieurs aux États-Unis (25 %) ou retardent leurs projets d'expansion (29 %).

Pour offrir aux PME de meilleures possibilités de croissance et de concurrence, la FCEI recommande aux gouvernements de :

réduire le taux d'imposition des petites entreprises en visant un taux de 0 % et relever le seuil de la déduction accordée aux PME à 700 000 $;

veiller à inclure les PME dans la planification et l'exécution des grands projets d'infrastructure;

retourner rapidement aux PME touchées les sommes que le Canada perçoit de ses contre-tarifs et clarifier l'utilisation des fonds d'urgence tarifaires provinciaux;

maintenir l'élan en matière de commerce intérieur et adopter une approche unilatérale permettant l'expédition directe d'alcool aux consommateurs, comme l'a fait le Manitoba .

« Les entreprises ont besoin de politiques ciblées qui stimuleront notre économie et renforceront la compétitivité du Canada à l'échelle mondiale. Nous espérons qu'à l'issue de la réunion du Conseil de la fédération des mesures seront prises plus rapidement pour soutenir les principales priorités des PME », conclut M. Guénette.

Méthodologie

Résultats préliminaires du sondage Votre voix, mené en ligne depuis le 10 juillet auprès de 1 330 membres FCEI. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant un nombre égal de répondants, la marge d'erreur serait de plus ou moins 2,69 %, 19 fois sur 20.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 100 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

