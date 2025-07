MONTRÉAL, le 24 juill. 2025 /CNW/ - Selon la dernière édition du rapport Perspectives trimestrielles des PME de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), l'économie canadienne devrait connaître un taux de croissance négatif aux T2 et T3 de 2025.

Faits saillants du rapport Perspectives trimestrielles des PME, T2 2025 :

Selon les prévisions et estimations réalisées par la FCEI en collaboration avec AppEco, la croissance du PIB a chuté de 0,8 % au T2 et devrait baisser encore de 0,8 % au T3. Le taux d'inflation basé sur l'indice des prix à la consommation (IPC) a baissé à 1,8 % au T2 et devrait remonter légèrement pour atteindre 1,9 % au T3.

Après s'être contracté au T1, l'investissement privé devrait chuter de 13,0 % au T2 et baisser à nouveau de 6,9 % au T3.

Le taux de postes vacants du secteur privé canadien s'est maintenu à 2,8 % au T2 2025, ce qui représente 397 500 postes à pourvoir.

Une analyse spéciale sur l'impact des tarifs douaniers sur les chaînes d'approvisionnement fait ressortir que la plupart des PME s'attendent à des perturbations à long terme, à l'étranger et au Canada . Depuis mars 2025, les défis liés à la chaîne d'approvisionnement touchent plus d'entreprises. Le commerce de gros et la fabrication sont les secteurs les plus touchés par les retards à la frontière Canada -É.-U.

. Depuis mars 2025, les défis liés à la chaîne d'approvisionnement touchent plus d'entreprises. Le commerce de gros et la fabrication sont les secteurs les plus touchés par les retards à la frontière -É.-U. Le profil sectoriel trimestriel révèle que le manque d'optimisme dans le commerce de gros reflète la baisse importante du nombre de PME avec employés et du nombre de travailleurs autonomes dans le secteur au cours des 10 dernières années. Les PME du secteur font face à des défis majeurs et modulent leurs stratégies de fixation des prix pour répondre aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, à la hausse des coûts d'intrants et à l'incertitude qui plane dans l'environnement commercial.

Conclusion de Simon Gaudreault, économiste en chef et vice-président de la recherche de la FCEI :

Alors qu'on prévoit une contraction de l'économie, parallèlement, certains indicateurs montrent des signes de stabilisation. L'inflation reste stable, ce qui nous permet d'envisager un assouplissement de la politique monétaire pour la deuxième moitié de l'année. Toutefois, avec l'inflation à 1,9 % au Canada et la croissance inattendue de l'emploi en juin, la Banque du Canada pourrait décider de maintenir son taux directeur le 30 juillet.

et la croissance inattendue de l'emploi en juin, la Banque du pourrait décider de maintenir son taux directeur le 30 juillet. Les tergiversations autour de la situation tarifaire minent la confiance des PME, ce qui se traduit par le report ou l'annulation d'investissements. Avec les tensions qui persistent, plus d'entreprises s'adapteront tranquillement aux menaces tarifaires et trouveront des solutions de rechange.

AppEco

AppEco est une firme de consultation spécialisée en analyse économique et stratégique. AppEco possède une expertise reconnue et livre des prestations de première qualité en économie appliquée : études d'impact économique, enquêtes et sondages, analyses avantages-coûts, modélisation, économétrie, tarification, etc. Elle a pour mission d'offrir des prestations utiles qui contribuent à la croissance et aux projets de ses clients. AppEco travaille avec des entreprises de toutes les tailles : PME, multinationales, administrations publiques et organismes sans but lucratif. Consultez appeco.ca/fr/pour en savoir plus.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 100 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

