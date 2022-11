Dix mille exemplaires supplémentaires du guide de littératie financière Les jeunes et l'argent seront distribués aux élèves de 10e année

EDMONTON, AB, le 24 nov. 2022 /CNW/ - La Fondation canadienne d'éducation économique (FCEE), IG Gestion du patrimoine (IG) et le gouvernement de l'Alberta ont annoncé aujourd'hui l'ajout de ressources en littératie financière destinées aux élèves de 10e année de la province. En effet, 10 000 exemplaires supplémentaires du Guide vers la littératie financière du programme Les jeunes et l'argent seront distribués par la FCEE et IG. Il s'agit de l'une des ressources les plus largement utilisées au Canada pour parfaire la culture financière des jeunes. Vingt mille exemplaires de cette publication ont été distribués à des élèves albertains plus tôt cette année.

L'annonce a été faite à l'école McKay Avenue, en présence d'élèves de diverses écoles d'Edmonton, du ministre de l'Éducation de l'Alberta, l'honorable Adriana LaGrange, et de représentants de la FCEE et d'IG.

La volonté d'aider la population canadienne, et particulièrement les jeunes, à améliorer leurs connaissances financières et leur confiance en la matière constitue une priorité pour les parents, les éducateurs et les gouvernements de tout le Canada. Le gouvernement de l'Alberta a demandé à la FCEE de l'aider à améliorer la littératie financière dans les écoles de l'Alberta sur une période de quatre ans. Il en a fait une priorité, et la littératie financière fait partie du cours obligatoire de gestion de carrière et de vie de 10e année, dans le cadre duquel le guide Les jeunes et l'argent est couramment utilisé en Alberta. D'autres notions de littératie financière seront intégrées au programme d'études au cours des années à venir.

Durant l'événement, la FCEE et IG ont annoncé qu'ils fourniraient 10 000 exemplaires supplémentaires du guide Les jeunes et l'argent à des élèves de 10e année de la province comme ressource clé pour aider les élèves à comprendre les notions fondamentales des finances personnelles, dont l'établissement d'un budget, l'épargne, les placements, la gestion des dettes et le fonctionnement de l'économie et des marchés financiers.

À ce jour, plus de 700 000 exemplaires du guide Les jeunes et l'argent ont été distribués dans des écoles et des foyers dans l'ensemble du Canada. IG soutient le programme Les jeunes et l'argent de la FCEE depuis plus de 20 ans. En plus du guide Les jeunes et l'argent, qui a été mis à jour régulièrement au fil des ans, la FCEE propose un site Web qui fournit un soutien utile aux jeunes, aux enseignants et aux parents. Pour plus d'information sur Les jeunes et l'argent, veuillez visiter le site www.lesjeunesetlargent.com. Le guide Les jeunes et l'argent et le site Web sont offerts en français et en anglais.

Ministre de l'Éducation de l'Alberta Adriana LaGrange

« La littératie financière est essentielle pour s'assurer que les jeunes de notre province disposent des outils fondamentaux pour acquérir la confiance et les connaissances nécessaires pour prendre des décisions judicieuses dans leur vie. L'autonomisation des jeunes par l'enseignement des finances personnelles et familiales aura également de profondes répercussions sur la santé de notre économie dans son ensemble, et mènera à un avenir brillant et prospère. » Ministre LaGrange

« Il a toujours été important d'améliorer les connaissances financières des jeunes en vue de bâtir un avenir financier prometteur. Toutefois, l'importance de cet enjeu est particulièrement évidente compte tenu de la situation économique actuelle », explique Gary Rabbior, président de la Fondation canadienne d'éducation économique. « L'inflation galopante, la hausse des taux d'intérêt et la crainte d'une récession montrent clairement qu'il est extrêmement important d'améliorer les connaissances économiques et financières de toute la population du Canada pour lui permettre de mieux comprendre les réalités économiques qui touchent le monde des finances, ainsi que pour être plus confiante et mieux préparée pour prendre des décisions financières et pour gérer la situation financière avec plus d'efficacité. »

« Nous sommes ravis de travailler avec la FCEE et le gouvernement afin de parfaire la littératie financière dans la province, particulièrement chez les jeunes », affirme Pamela Earle, vice-présidente régionale chez IG Gestion de patrimoine. « La littératie financière renforce la confiance en matière de finances, ce qui contribue au bien-être financier. Voilà notre objectif ultime pour toutes les Canadiennes et tous les Canadiens. »

À propos de la FCEE

La FCEE est un organisme apolitique et sans but lucratif à charte fédérale. Fondée en 1974, elle travaille à améliorer la littératie économique et financière ainsi que les compétences entrepreneuriales. La FCEE collabore avec des ministères, notamment ceux de l'éducation, ainsi qu'avec les conseils et commissions scolaires, les éducateurs et les associations d'enseignants. La FCEE s'investit également dans des activités visant à soutenir et à aider les nouveaux arrivants et les immigrants du Canada, ainsi que le grand public en offrant des ressources imprimées, des vidéos, des ateliers et des ressources en ligne. Globalement, la FCEE souhaite aider les Canadiennes et les Canadiens de tous les âges à mieux intégrer leurs rôles et responsabilités économiques, tout en leur donnant les moyens de prendre des décisions financières avec confiance et compétence.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers dans tout le pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG Gestion de patrimoine offre une gamme étendue de services financiers. IG Gestion de patrimoine détenait un actif sous services-conseils de 108,3 milliards de dollars au 31 octobre 2022 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 245,6 milliards de dollars au 31 octobre 2022.

