Manuvie fait l'annonce des administrateurs élus English

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Société Financière Manuvie

14 mai, 2026, 17:06 ET

En dollars canadiens, sauf indication contraire                             TSX/NYSE/PSE : MFC     SEHK : 945

TORONTO, le 14 mai 2026 /CNW/ - La Société Financière Manuvie (« Manuvie ») a annoncé aujourd'hui que chacun des treize candidats proposés à l'élection lors de l'Assemblée annuelle des actionnaires qui s'est tenue plus tôt aujourd'hui a été élu. Voici les résultats détaillés du vote :

NOM DU CANDIDAT

VOTES FAVORABLES

%

ABSTENTIONS

%

Nicole S. Arnaboldi

923 106 544

99,19 %

7 569 575

0,81 %

Guy L. T. Bainbridge

908 415 354

97,61 %

22 260 765

2,39 %

Nancy J. Carroll

920 908 127

98,95 %

9 767 992

1,05 %

Julie E. Dickson

927 556 188

99,66 %

3 119 931

0,34 %

J. Michael Durland

920 976 611

98,96 %

9 699 508

1,04 %

Donald P. Kanak

928 659 130

99,78 %

2 016 989

0,22 %

Donald R. Lindsay

887 578 840

95,37 %

43 097 279

4,63 %

Anna Manning

928 957 110

99,82 %

1 719 009

0,18 %

John S. Montalbano

928 892 606

99,81 %

1 783 513

0,19 %

May Tan

918 057 264

98,64 %

12 618 855

1,36 %

Leagh E. Turner

928 667 625

99,78 %

2 008 494

0,22 %

Philip J. Witherington

928 909 491

99,81 %

1 766 628

0,19 %

John W. P-K. Wong

920 724 122

98,93 %

9 951 997

1,07 %

Les résultats définitifs des votes à l'égard des questions soumises à l'assemblée annuelle figureront sous peu dans notre site Web (www.manulife.com/fr/investors/annual-meeting.html) et seront déposés auprès des autorités canadiennes et américaines de réglementation des valeurs mobilières.

À propos de Manuvie  

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers dont le siège social se trouve à Toronto, au Canada. S'appuyant sur son ambition d'être le premier choix des clients, la Société exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada et en Asie, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis, pour offrir des conseils financiers, des solutions d'assurance et de santé aux particuliers, aux groupes et aux entreprises. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, la Société offre des solutions de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2025, la Société comptait plus de 37 000 employés, plus de 106 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 37 millions de clients, exerçant des activités dans 25 marchés à l'échelle mondiale. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.com

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Relations avec les investisseurs
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Manuvie
437 254-1774
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SOURCE Société Financière Manuvie

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