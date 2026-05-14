En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 14 mai 2026 /CNW/ - La Société Financière Manuvie (« Manuvie ») a annoncé aujourd'hui que chacun des treize candidats proposés à l'élection lors de l'Assemblée annuelle des actionnaires qui s'est tenue plus tôt aujourd'hui a été élu. Voici les résultats détaillés du vote :

NOM DU CANDIDAT VOTES FAVORABLES % ABSTENTIONS % Nicole S. Arnaboldi 923 106 544 99,19 % 7 569 575 0,81 % Guy L. T. Bainbridge 908 415 354 97,61 % 22 260 765 2,39 % Nancy J. Carroll 920 908 127 98,95 % 9 767 992 1,05 % Julie E. Dickson 927 556 188 99,66 % 3 119 931 0,34 % J. Michael Durland 920 976 611 98,96 % 9 699 508 1,04 % Donald P. Kanak 928 659 130 99,78 % 2 016 989 0,22 % Donald R. Lindsay 887 578 840 95,37 % 43 097 279 4,63 % Anna Manning 928 957 110 99,82 % 1 719 009 0,18 % John S. Montalbano 928 892 606 99,81 % 1 783 513 0,19 % May Tan 918 057 264 98,64 % 12 618 855 1,36 % Leagh E. Turner 928 667 625 99,78 % 2 008 494 0,22 % Philip J. Witherington 928 909 491 99,81 % 1 766 628 0,19 % John W. P-K. Wong 920 724 122 98,93 % 9 951 997 1,07 %

Les résultats définitifs des votes à l'égard des questions soumises à l'assemblée annuelle figureront sous peu dans notre site Web (www.manulife.com/fr/investors/annual-meeting.html) et seront déposés auprès des autorités canadiennes et américaines de réglementation des valeurs mobilières.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers dont le siège social se trouve à Toronto, au Canada. S'appuyant sur son ambition d'être le premier choix des clients, la Société exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada et en Asie, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis, pour offrir des conseils financiers, des solutions d'assurance et de santé aux particuliers, aux groupes et aux entreprises. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, la Société offre des solutions de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2025, la Société comptait plus de 37 000 employés, plus de 106 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 37 millions de clients, exerçant des activités dans 25 marchés à l'échelle mondiale. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.com.

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