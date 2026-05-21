Les changements concernent notamment le secteur Canada, Hong Kong, l'IA et les données, ainsi que la technologie et l'exploitation.

La nouvelle structure de l'équipe permet de mettre en œuvre les priorités stratégiques visant à assurer une croissance à long terme.

TORONTO, le 21 mai 2026 /CNW/ - Manuvie a annoncé des changements au sein de ses équipes de la haute direction au Canada, à Hong Kong, ainsi que dans les domaines de l'intelligence artificielle et des données, et de la technologie et de l'exploitation, afin de favoriser une croissance durable à long terme alors que la société met en œuvre sa stratégie d'entreprise renouvelée.

« Ces changements importants au sein de la direction nous permettent de disposer des compétences nécessaires, tant au niveau de l'entreprise que sur nos marchés clés du Canada et de Hong Kong, pour réaliser notre ambition audacieuse et concrétiser nos nouvelles priorités stratégiques », a déclaré Phil Witherington, président et chef de la direction de Manuvie. « Alors que nous déployons l'IA de manière responsable afin de créer de la valeur et d'améliorer l'expérience client, il est essentiel que notre organisation soit capable d'évoluer rapidement tout en garantissant l'excellence opérationnelle. J'ai la conviction que nous disposons de l'équipe de direction idéale pour mener à bien la prochaine phase de croissance à long terme de Manuvie. »

Les changements au sein de l'équipe de direction de Manuvie prendront effet le 1er juillet 2026 :

Patrick Graham a été nommé président et chef de la direction, Manuvie Canada et rejoint l'équipe de la haute direction. Ayant récemment occupé le poste de chef de la direction, Manulife Hong Kong et Macao, Patrick possède plus de 25 ans d'expérience à des postes de direction dans le secteur de l'assurance et des services financiers, ainsi qu'une solide expérience dans l'obtention de résultats à grande échelle, tant au niveau régional que dans plusieurs pays d'Asie. Il apportera à Manuvie, sur son marché d'origine, une expertise approfondie en matière de distribution ainsi qu'une vaste expérience dans le secteur des soins de santé, alors que l'équipe s'efforce de devenir le chef de file incontesté de l'assurance au Canada.

a été nommé et rejoint l'équipe de la haute direction. Ayant récemment occupé le poste de chef de la direction, Manulife Hong Kong et Macao, Patrick possède plus de 25 ans d'expérience à des postes de direction dans le secteur de l'assurance et des services financiers, ainsi qu'une solide expérience dans l'obtention de résultats à grande échelle, tant au niveau régional que dans plusieurs pays d'Asie. Il apportera à Manuvie, sur son marché d'origine, une expertise approfondie en matière de distribution ainsi qu'une vaste expérience dans le secteur des soins de santé, alors que l'équipe s'efforce de devenir le chef de file incontesté de l'assurance au Canada. Wilton Kee succédera à Patrick au poste de chef de la direction, Manulife Hong Kong et Macao , sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires, garantissant ainsi la continuité et le maintien de la dynamique opérationnelle sur l'un des plus grands marchés de Manuvie en Asie. Nommé chef des finances en 2022, puis, en mars 2026, également nommé chef de la direction adjoint (en anglais seulement), il apportera à ce poste une expertise diversifiée et une vision stratégique, en mettant l'accent sur la croissance à long terme. Wilton a rejoint Manuvie en 2013 et a depuis occupé plusieurs postes de la haute direction dans les domaines de la tarification, des produits et de la santé à Hong Kong et à Macao.

succédera à Patrick au poste de , sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires, garantissant ainsi la continuité et le maintien de la dynamique opérationnelle sur l'un des plus grands marchés de Manuvie en Asie. Nommé chef des finances en 2022, puis, en mars 2026, également nommé chef de la direction adjoint (en anglais seulement), il apportera à ce poste une expertise diversifiée et une vision stratégique, en mettant l'accent sur la croissance à long terme. Wilton a rejoint Manuvie en 2013 et a depuis occupé plusieurs postes de la haute direction dans les domaines de la tarification, des produits et de la santé à Hong Kong et à Macao. Alors que Manuvie poursuit le développement de l'adoption d'une IA responsable et la création de valeur à l'échelle de l'entreprise, Jodie Wallis, cheffe de l'IA , rendra désormais compte directement à Phil Witherington et rejoindra l'équipe de la haute direction, avec un champ de compétences élargi couvrant à la fois l'IA et les données d'entreprise. Après avoir rejoint Manuvie en 2020, Jodie a démontré son leadership exceptionnel dans le déploiement à grande échelle de l'intelligence artificielle en tant que compétence clé de l'entreprise, qui stimule la croissance, améliore l'efficacité et enrichit l'expérience client.

, rendra désormais compte directement à Phil Witherington et rejoindra l'équipe de la haute direction, avec un champ de compétences élargi couvrant à la fois l'IA et les données d'entreprise. Après avoir rejoint Manuvie en 2020, Jodie a démontré son leadership exceptionnel dans le déploiement à grande échelle de l'intelligence artificielle en tant que compétence clé de l'entreprise, qui stimule la croissance, améliore l'efficacité et enrichit l'expérience client. Au début de l'année, Rahul Joshi a fait part de son intention de quitter ses fonctions de chef de l'exploitation. Afin d'optimiser l'excellence opérationnelle et la prestation de services de bout en bout, Shamus Weiland s'est vu confier des responsabilités élargies en tant que chef des technologies de l'information et de l'exploitation . Shamus a rejoint Manuvie en 2019 et a mené des initiatives de transformation dans le domaine des technologies, assurant une supervision rigoureuse et fiable tout en définissant une vision d'avenir innovante pour l'entreprise.

a fait part de son intention de quitter ses fonctions de chef de l'exploitation. Afin d'optimiser l'excellence opérationnelle et la prestation de services de bout en bout, s'est vu confier des responsabilités élargies en tant que . Shamus a rejoint Manuvie en 2019 et a mené des initiatives de transformation dans le domaine des technologies, assurant une supervision rigoureuse et fiable tout en définissant une vision d'avenir innovante pour l'entreprise. Stephanie Fadous, actuaire en chef, assumera la responsabilité de la Gestion des contrats en vigueur et réassurance, garantissant ainsi une attention constante et une mise en œuvre rigoureuse pour ce portefeuille important.

En outre, Karen Leggett, cheffe du marketing, Monde, a fait part de son intention de prendre sa retraite à la fin de l'année, son successeur sera nommé en temps opportun. Le rôle de Karen est essentiel pour concrétiser l'ambition de Manuvie de devenir le premier choix des clients et la transition de ses responsabilités se fera en douceur au cours des prochains mois. Qu'il s'agisse de concrétiser la promesse de la marque de Manuvie, de promouvoir l'intelligence artificielle, de mettre l'accent sur le service à la clientèle ou de mener une transformation numérique d'envergure, le leadership dont Karen a fait preuve au fil des ans a joué un rôle essentiel dans le succès de Manuvie.

« Je tiens à saluer et à remercier Naveed Irshad et Rahul Joshi pour leur leadership et leurs nombreuses contributions à la transformation de Manuvie », a ajouté M. Witherington. « Félicitations à Patrick Graham, Jodie Wallis, Shamus Weiland et Wilton Kee pour leurs nouvelles nominations - et merci à Stephanie Fadous d'avoir accepté d'assumer des responsabilités accrues. Je me réjouis de ce qui nous attend. »

La stratégie d'entreprise renouvelée de Manuvie a été lancée en novembre 2025. Lire la suite.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers dont le siège social se trouve à Toronto, au Canada. S'appuyant sur son ambition d'être le premier choix des clients, la Société exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada et en Asie, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis, pour offrir des conseils financiers, des solutions d'assurance et de santé aux particuliers, aux groupes et aux entreprises.

Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, la Société offre des solutions de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2025, la Société comptait plus de 37 000 employés, plus de 106 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 37 millions de clients, exerçant des activités dans 25 marchés à l'échelle mondiale. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.com.

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T: 1(617) 840-4794

SOURCE Société Financière Manuvie