En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE: MFC SEHK: 945

TORONTO, le 21 mai 2026 /CNW/ - La Société Financière Manuvie (« Manuvie ») a annoncé aujourd'hui les taux de dividendes applicables à ses actions de catégorie 1, série 3, à dividende non cumulatif et à taux révisable (les « actions privilégiées de série 3 ») (TSX: MFC.PR.F) et à ses actions de catégorie 1, série 4, à dividende non cumulatif et à taux variable (les « actions privilégiées de série 4 ») (TSX: MFC.PR.P).

Les porteurs d'actions privilégiées de série 3 toujours en circulation après le 19 juin 2026 auront droit à des dividendes préférentiels trimestriels en espèces, non cumulatifs et à taux fixe si le conseil d'administration (le « Conseil ») de Manuvie en déclare et sous réserve des dispositions de la Loi sur les sociétés d'assurances (Canada). Le taux de dividende pour la période de cinq ans commençant le 20 juin 2026 et se terminant le 19 juin 2031 sera de 4,64000 % par année ou 0,290000 $ par action, par trimestre, ce qui correspond au taux des obligations du Canada à cinq ans au 21 mai 2026 majoré de 1,41 %, conformément aux modalités des actions privilégiées de série 3.

Les porteurs d'actions privilégiées de série 4 toujours en circulation après le 19 juin 2026 auront droit à des dividendes préférentiels trimestriels en espèces, non cumulatifs et à taux variable, calculés en fonction du nombre réel de jours écoulés durant chaque trimestre à taux variable, divisé par 365, si le Conseil de Manuvie en déclare et sous réserve des dispositions de la Loi sur les sociétés d'assurances (Canada). Le taux de dividende pour la période de trois mois commençant le 20 juin 2026 et se terminant le 19 septembre 2026 sera de 0,94092 % (3,73300 % sur une base annuelle) ou 0,235230 $ par action, ce qui correspond au taux des bons du Trésor du Canada à trois mois au 21 mai 2026 majoré de 1,41 %, conformément aux modalités des actions privilégiées de série 4.

Les propriétaires véritables d'actions privilégiées de série 3 et de série 4 qui souhaitent exercer leur droit de conversion doivent demander à leur courtier ou autre mandataire de le faire avant 17 h (heure de Toronto) le 4 juin 2026. Le communiqué de presse annonçant ce droit de conversion a été publié le 4 mai 2026. Il est possible de le consulter sur SEDAR+ et sur le site Web de Manuvie. Pour toute question au sujet du privilège de conversion, veuillez communiquer avec l'agent chargé des transferts et de la tenue des registres de Manuvie, Compagnie Trust TSX (Canada), au 1 800 783-9495.

Les actions privilégiées de série 3 et les actions privilégiées de série 4 n'ont pas été ni ne seront inscrites aux États-Unis aux termes de la loi américaine sur les valeurs mobilières, intitulée Securities Act of 1933, et de ses modifications (la « loi américaine sur les valeurs mobilières »), ni aux termes des lois régissant les valeurs mobilières d'aucun État des États-Unis, et elles ne pourront être offertes, vendues ni émises, directement ou indirectement, aux États-Unis ni à une personne des États-Unis (au sens du règlement S de la loi américaine sur les valeurs mobilières) ni pour le compte de celle-ci, à moins d'être inscrites ou dûment dispensées de l'inscription. Ce communiqué ne constitue nullement une offre de vente ou une sollicitation d'achat de titres aux États-Unis et, dans l'éventualité où un appel public à l'épargne serait lancé aux États-Unis, un prospectus devra être émis.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers dont le siège social se trouve à Toronto, au Canada. S'appuyant sur son ambition d'être le premier choix des clients, la Société exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada et en Asie, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis, pour offrir des conseils financiers, des solutions d'assurance et de santé aux particuliers, aux groupes et aux entreprises. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, la Société offre des solutions de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2025, la Société comptait plus de 37 000 employés, plus de 106 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 37 millions de clients, exerçant des activités dans 25 marchés à l'échelle mondiale. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.com.

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SOURCE Société Financière Manuvie