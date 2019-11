La Faculté de gestion Desautels de l'Université McGill, en collaboration avec Objectif avenir RBC et The Globe and Mail, lance un cours national sur les finances personnelles

Le cours en ligne gratuit de Finances personnelles pour tous par McGill outillera les Canadiens afin d'améliorer la gestion de leurs finances personnelles.

MONTRÉAL, le 1er nov. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le but d'accompagner les Canadiens vers une meilleure compréhension de leurs finances personnelles, la Faculté de gestion Desautels de l'Université McGill a travaillé de concert avec Objectif avenir RBC et The Globe and Mail pour offrir un programme éducatif gratuit sur les finances personnelles à l'ensemble de la population du pays. Lancé aujourd'hui, le programme Finances personnelles pour tous par McGill marque le début du Mois de la littératie financière au Canada.

Le cours Finances personnelles pour tous par McGill est une expérience d'apprentissage modulaire en ligne, accessible pour tous et offerte en français et en anglais, qui vise à améliorer les connaissances et les habiletés des participants en ce qui a trait à leurs propres finances personnelles. Considérant que 35 % des Canadiens n'épargnent pas suffisamment en vue de leur retraite et que 44 % vivent de chèque de paie en chèque de paie, le programme a été conçu pour offrir une solution qui aidera les Canadiens à acquérir de meilleures compétences financières et mieux gérer et planifier leur futur.

« Comme en matière de santé et de bien-être, chaque individu devrait posséder les connaissances financières nécessaires pour évoluer dans son quotidien et atteindre ses objectifs de vie, a expliqué Isabelle Bajeux-Besnainou, doyenne de la Faculté de gestion Desautels de l'Université McGill. Les professeurs de notre faculté sont ravis de prendre part à cette initiative en partageant leur expertise avec les Canadiens, pour les aider à mieux comprendre leurs finances personnelles. »

« Lorsqu'il est question de prendre des décisions relatives à leur bien-être financier, de nombreux Canadiens se heurtent à des incertitudes et à un manque de confiance, a expliqué Neil McLaughlin, chef de groupe, Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, RBC. Nous espérons qu'en fournissant aux Canadiens des renseignements et des outils fiables pour comprendre leur situation financière personnelle, nous pourrons les aider à prendre des décisions éclairées pour eux-mêmes et pour leur famille, maintenant et dans l'avenir. »

Le cours Finances personnelles pour tous par McGill est composé de huit modules d'apprentissage d'une durée de 15 à 25 minutes chacun, tous enseignés par des professeurs de la Faculté de gestion Desautels de l'Université McGill. L'ensemble du cours dure donc environ deux heures.

Modules :

Introduction aux finances personnelles L'endettement et l'emprunt Votre argent, aujourd'hui et demain Établissement stratégique d'un budget L'art d'investir 1 L'art d'investir 2 Les réalités de l'immobilier Finance comportementale

Chaque module est suivi d'un test qui confirme que la matière enseignée a bien été comprise. Une fois que le participant aura terminé tous les modules d'apprentissage et réussi tous les tests, il recevra un certificat de réussite du cours qui atteste les connaissances acquises en matière de finances personnelles.

« Au Globe and Mail, nous aspirons à offrir aux lecteurs le meilleur contenu journalistique canadien possible, afin de les aider à s'accomplir dans la vie de tous les jours, a expliqué Sean Humphrey, vice-président marketing au Globe. Nous sommes fiers de collaborer au cours Finances personelles pour tous par McGill, qui habilite les Canadiens à prendre des décisions éclairées en matière de finances personnelles et à améliorer leur santé financière en leur donnant accès à de l'information exacte et de qualité. »

Depuis une décennie, Objectif avenir RBC s'engage à aider les jeunes Canadiens à se préparer au monde du travail de demain en les aidant à acquérir de nouvelles aptitudes, à élargir leur réseau, à obtenir de l'expérience de travail et à faciliter leur accès à du soutien et à des services pour améliorer leur bien-être mental.

À propos de la Faculté de gestion Desautels de l'Université McGill :

Fondée à Montréal en 1821, l'Université McGill est l'un des établissements d'enseignement supérieur les plus prestigieux du Canada. Elle compte 300 programmes d'études et plus de 40 000 étudiants originaires de plus de 150 pays. Depuis sa fondation en 1906, la Faculté de gestion Desautels de l'Université McGill est reconnue comme l'une des meilleures écoles de commerce au monde et offre des programmes de premier cycle, de maîtrise et de doctorat, ainsi qu'un cursus destiné aux dirigeants d'entreprise. La Faculté met l'accent sur l'intégration de l'enseignement, de la recherche et de la pratique, et applique une approche fondée sur l'identification d'occasions nouvelles et de résolution de problèmes multidisciplinaire et holistique. Apprenez-en davantage.

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 86 000 employés qui concrétisent notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à plus de 16 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.‎

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social.

À propos de The Globe and Mail

The Globe and Mail est la principale entreprise médiatique du Canada. Elle mène la discussion à l'échelle du pays et entraîne des changements politiques au moyen de son journalisme courageux et indépendant, et ce, depuis 1844. Grâce à notre couverture primée des affaires, de la politique et des enjeux nationaux, nous rejoignons 6,7 millions de lecteurs chaque semaine avec notre version imprimée et notre version numérique. Quant à notre magazine Report on Business, chaque numéro offert sous format imprimé ou numérique est lu par 1,8 million de personnes. En investissant dans les sciences novatrices sur les données, nous faisons en sorte qu'au fur et à mesure que le monde évolue, le « Globe » évolue aussi. The Globe and Mail est une propriété de Woodbridge, la division d'investissement de la famille Thomson.

