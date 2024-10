EBB AND FLOW FIRST NATION, TERRITOIRE DU TRAITÉ NO 2, MB, le 3 oct. 2024 /CNW/ - En partenariat avec les Premières Nations, le gouvernement du Canada travaille à la mise en place d'établissements d'enseignement qui offriront aux enfants des programmes et des services de qualité et adaptés à leur culture.

Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, a souligné une étape importante pour la Ebb and Flow First Nation en célébrant l'ouverture officielle de sa nouvelle école, qui accueille des élèves de la maternelle à la 6e année. L'école existante, qui accueillait auparavant les élèves de la maternelle à la 12e année, est en cours de rénovation et d'agrandissement afin de pouvoir accueillir les élèves de la 7e à la 12e année. Services aux Autochtones Canada (SAC) investit 56,5 millions de dollars dans ce projet scolaire, qui devrait être achevé en mars 2025.

La nouvelle école primaire de la communauté Ebb and Flow est un établissement accueillant et moderne de 3 561 mètres carrés où les élèves disposent de tous les outils dont ils ont besoin pour apprendre. Elle comprend des salles de classe, une bibliothèque/centre de ressources, un gymnase, une cafétéria et une cuisine, une salle informatique, une salle d'art, une salle de musique/multifonctionnelle, une infirmerie, un salon pour les Aînés et un espace récréatif extérieur.

La nouvelle école a été conçue avec l'aide de la communauté et a la forme d'un aigle en vol, qui représente l'un des sept enseignements sacrés des cultures autochtones. La nouvelle école et l'école rénovée offriront à 768 élèves un lieu d'apprentissage et d'épanouissement. Pour soutenir le personnel local, le projet comprend également la construction de 22 résidences pour professeurs.

Citations

« Les écoles sont le cœur d'une communauté, favorisant l'éducation, le bien-être et les aspirations futures. Le nouveau complexe éducatif de la Ebb and Flow First Nation est une réalisation remarquable qui reflète le dévouement du chef Wayne Desjarlais, de la communauté et de tous ceux et celles qui ont fait de cette vision une réalité. Ce projet permettra d'intégrer le savoir traditionnel, de façonner l'avenir des enfants de la Nation et d'autonomiser les générations à venir. »

Faits en bref

La Ebb and Flow First Nation est une communauté anishinaabe située à 262 kilomètres au nord de Winnipeg . Elle compte environ 3 500 membres, dont 2 000 vivent dans la réserve.

. Elle compte environ 3 500 membres, dont 2 000 vivent dans la réserve. La construction de la nouvelle école a commencé au printemps 2022.

L'école existante, qui est actuellement rénovée pour accueillir les élèves de la 7 e à la 12 e année, a été construite en 1983.

à la 12 année, a été construite en 1983. Au 30 juin 2024, SAC aura investi plus de 2,18 milliards de dollars dans 320 projets d'infrastructure scolaire dans 255 communautés des Premières Nations, ce qui permettra à environ 38 000 élèves d'en bénéficier.

Liens connexes

Restez branchés

