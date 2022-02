OTTAWA, ON, le 10 févr. 2022 /CNW/ - La Dre Kirsten Patrick a été nommée rédactrice en chef du CMAJ/JAMC, la plus importante revue médicale évaluée par les pairs au Canada. Elle devient la première femme de l'histoire de la publication à occuper ce poste à titre permanent.

La Dre Patrick compte 15 ans d'expérience en tant que rédactrice dans deux revues réputées, soit le BMJ et le CMAJ/JAMC. Elle possède également de l'expérience en pratique clinique et est titulaire d'un diplôme d'études supérieures en politiques sanitaires mondiales. La Dre Patrick assumait les fonctions de rédactrice en chef intérimaire du CMAJ/JAMC depuis mars 2021.

« J'accepte cette nomination avec humilité et ne prends pas cet honneur à la légère, a déclaré la Dre Patrick. J'écouterai attentivement les diverses parties prenantes, à l'heure où le CMAJ/JAMC cherche à stimuler des conversations importantes sur les soins et les politiques sanitaires au Canada et ailleurs. »

La Dre Patrick entend travailler en concertation afin d'ajouter des points de vue plus diversifiés au sein de l'équipe de rédaction et du comité consultatif de rédaction du CMAJ/JAMC. À titre de rédactrice en chef intérimaire, elle a dirigé des projets sur la participation des patients à la recherche et a élaboré plusieurs initiatives multimédias pour élargir la portée de la revue.

« L'expérience de la Dre Patrick montre qu'elle comprend parfaitement le rôle d'une revue médicale dans l'orientation et l'amélioration des politiques sanitaires, s'est réjouie Luce Lavoie, vice-présidente directrice, Marketing et Communications de l'AMC. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles nous sommes ravis de l'accueillir à ce poste de façon permanente et sommes convaincus que, sous sa direction, le CMAJ/JAMC est promis à un brillant avenir. »

Nous avons fait des démarches à l'échelle internationale dans le cadre du processus de recrutement au poste de rédacteur en chef ou de rédactrice en chef afin de trouver la bonne personne pour ce poste clé. La Dre Patrick a obtenu l'appui unanime du comité de sélection, dirigé par la Dre Jocalyn Clark, présidente du Conseil de gouvernance du CMAJ. La nomination de la Dre Patrick a été ratifiée par le Conseil de gouvernance du CMAJ et le Conseil d'administration de l'AMC.

Découvrez la vision de la Dre Patrick à l'égard du CMAJ/JAMC.

Le CMAJ (Canadian Medical Association Journal et sa version en français, le JAMC, Journal de l'Association médicale canadienne) est une revue de médecine générale évaluée par les pairs qui publie des recherches cliniques originales, des commentaires, des analyses, des revues de sujets cliniques, des articles d'actualité dans le domaine de la santé, des mises à jour sur la pratique clinique et des éditoriaux qui alimentent les débats et la réflexion.

L'Association médicale canadienne est la porte-parole nationale de la profession médicale.

