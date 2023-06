À 104 ans, la docteure Milner devient la personne la plus âgée à être intronisée pour ses recherches révolutionnaires sur le cerveau humain et la formation de la mémoire cognitive

TORONTO, le 21 juin 2023 /CNW/ - Célébrant 25 ans d'excellence canadienne, l'Allée des célébrités canadiennes ajoute la scientifique et neuropsychologue pionnière DR. BRENDA MILNER à ses rangs dans le pilier Science, technologie et innovation, présenté par Sanofi Canada. Reconnue mondialement pour ses recherches révolutionnaires sur le cerveau humain qui s'étendent sur plus de sept décennies, Mme Milner est surtout connue pour ses travaux sur la formation de la mémoire et le fonctionnement du cerveau. Professeur émérite à l'Université McGill, elle a révolutionné le domaine de la neuropsychologie, combinant la neurologie et la psychologie, et est considérée comme l'une des neuroscientifiques les plus importantes du vingtième siècle.

"Cela représente beaucoup de recevoir cet honneur de la part de mon pays d'adoption et d'être intronisé dans l'Allée des célébrités canadiennes. Qui sait ce que j'obtiendrai quand j'aurai 110 ans ! Je me sens chanceuse et je suis reconnaissante", Dr. Brenda Milner, intronisée dans l'Allée des célébrités canadiennes en 2023.

"Nous sommes ravis de mettre en lumière cette extraordinaire innovatrice canadienne. Les recherches infatigables et enthousiastes du Dr. Milner sur le cerveau humain étaient révolutionnaires, et sa curiosité insatiable a bouleversé le domaine des neurosciences avec ses recherches sur la santé et le vieillissement du cerveau, tout cela depuis son domicile de Montréal en 1950", a déclaré Jeffrey Latimer, PDG de l'Allée des célébrités canadiennes.

"Sanofi Canada remercie et félicite Dr. Milner pour ses avancées historiques et novatrices qui ont permis d'accroître la compréhension scientifique des neurosciences comportementales, au Canada et dans le monde entier", a déclaré Stephanie Veyrun-Manetti, chef de pays et directrice générale, Soins spécialisés, Sanofi Canada. "La raison d'être de notre entreprise est de poursuivre les miracles de la science afin d'améliorer la vie des gens. C'est ce qu'a fait Dr. Milner, et nous sommes profondément attachés à son approche et à ses découvertes révolutionnaires."

Avec l'annonce d'aujourd'hui, Milner rejoint les intronisés de 2023 déjà annoncés, dont une championne des droits de l'homme et de la justice sociale, la juge de la Cour suprême Rosalie Silberman Abella (Humanitaire) ; le phénomène emblématique de la culture de la jeunesse canadienne, Degrassi (Arts et divertissements) ; la sensation record de la LNH canadienne, Connor McDavid (Sports et athlétisme) ; et la superstar de la télévision bien-aimée et commentateur influent, Rick Mercer (Arts et divertissements). D'autres personnes intronisées seront annoncées dans les mois à venir, de même que les lauréats de l'Impact musical Allan Slaight et du Héros national de cette année.

La célébration du 25e anniversaire de l'Allée des célébrités canadiennes (th ) aura lieu au Palais des congrès du Toronto métropolitain le samedi 2 décembre 2023. Elle comprendra des spectacles mémorables et des hommages de la part des plus grandes vedettes d'aujourd'hui et d'anciens membres estimés des 25 dernières années. Une émission spéciale sera diffusée à une date ultérieure sur CTV. Visitez le site www.canadaswalkoffame.com.

