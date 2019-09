La diversité fait la force : le gouvernement du Canada investit plus de 3,5 millions de dollars en Colombie-Britannique dans le multiculturalisme, des projets de lutte contre le racisme et des programmes destinés aux jeunes

Le gouvernement du Canada est déterminé à instaurer des changements sociaux durables qui favorisent la diversité, l'inclusion, le respect et l'égalité dans les collectivités de la Colombie-Britannique

SURREY, BC, le 6 sept. 2019 /CNW/ - La diversité est au cœur de notre identité nationale. Le gouvernement du Canada est déterminé à souligner l'apport précieux des Canadiens de tous les horizons à notre pays et à éliminer les obstacles qui empêchent toujours de nombreux Canadiens de participer pleinement à la société.

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale et député de Vancouver-Sud, a annoncé un investissement de 3 523 229 dollars pour le multiculturalisme, des activités communautaires, des programmes jeunesse et des projets de lutte contre le racisme en Colombie-Britannique. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Ce financement est versé dans le cadre du Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme. Il profitera à 47 organismes de la province, notamment le Whistler Multicultural Network, le Arts Council of Surrey, l'Immigrant and Multicultural Services Society of Prince George et l'Inter-Cultural Association of Greater Victoria.

La Fondation Indus Media créera, pour sa part, une série de courts métrages sur le rôle peu connu des Canadiens d'origine panjabi dans le cadre de la Première Guerre mondiale. Le projet de la Fondation Duty, Honour & Izzat facilitera les partenariats avec le secteur du patrimoine en vue de créer une programmation inclusive. Il permettra également de visionner, sur diverses plateformes numériques, des films qui feront intervenir, entre autres, les enfants et les jeunes de la communauté sud-asiatique au sujet de leur histoire et de leur patrimoine. Des ateliers communautaires et des moments de dialogue seront également offerts pour discuter de questions liées au racisme, à la discrimination, à l'équité et aux stéréotypes dans les médias.

En juin 2019, le ministre Rodriguez a dévoilé la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2019-2022 : Construire une fondation pour le changement. Cette stratégie du gouvernement du Canada contribue à concrétiser la vision d'un pays plus inclusif et plus équitable pour l'ensemble des Canadiens. La Stratégie, qui bénéficie d'un investissement de 45 millions de dollars, s'appuie sur les travaux en cours pour mieux soutenir, à long terme, les collectivités et améliorer les politiques, les mesures et les pratiques dans nos institutions fédérales. Cet investissement se veut la première étape d'un engagement à plus long terme et le fondement d'un changement dans la lutte contre le racisme et la discrimination au Canada. De nouvelles possibilités de financement sont offertes depuis le 3 septembre 2019.

« Le fait de vivre des expériences enrichissantes et de célébrer notre riche patrimoine multiculturel renforce notre esprit communautaire et fait tomber les barrières. Ça nous permet de bâtir un Canada qui favorise le respect, l'équité, l'égalité et la dignité. Notre gouvernement est fier d'encourager les projets qui soutiennent nos jeunes et qui favorisent la diversité et l'inclusion, tout en s'attaquant aux problèmes de racisme et de discrimination dans les collectivités. »

-- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Notre gouvernement s'est engagé à promouvoir le multiculturalisme et à célébrer la diversité culturelle unique de la Colombie-Britannique en investissant dans ces importants projets de lutte contre le racisme. C'est en comprenant mieux les diverses communautés britanno-colombiennes et leur apport à l'édification de notre province et de notre pays que nous pourrons lutter contre l'intolérance et la discrimination. Ce financement profitera à de nombreux organismes et les aidera à accomplir l'important travail qu'ils accomplissent partout dans la province pour bâtir une Colombie-Britannique plus tolérante. »

-- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale et député de Vancouver-Sud

« Le Arts Council of Surrey est reconnaissant au gouvernement du Canada de son généreux soutien au Surrey Fusion Festival. C'est le plus grand rendez-vous multiculturel de la Colombie-Britannique. Il est reconnu comme l'une des plus grandes fêtes de la gastronomie, de la musique, de la culture, de la littérature, des arts visuels et des arts de la scène. En partenariat avec la Ville de Surrey, le Arts Council of Surrey peut utiliser cet important financement pour continuer de célébrer notre créative dans toute sa diversité. »

-- Mme Carol Girardi, présidente, Arts Council of Surrey

« Nous sommes reconnaissants de l'appui du ministère du Patrimoine canadien pour mettre en lumière l'apport majeur de la communauté pendjabi à la défense de la Couronne et à l'histoire militaire du Canada. Les Punjabis peuvent maintenant se voir reflétés positivement dans l'histoire canadienne de la Première Guerre mondiale, un moment charnière dans l'édification du pays. L'histoire des héros méconnus du Pendjab, tant sikhs et hindous que musulmans, est probablement l'une des histoires les plus rassembleuses et les plus canadiennes que nous puissions raconter. C'est l'histoire inédite de communautés diverses qui s'unissent dans un but commun. Elle permet un dialogue sur les liens qui nous unissent et nos valeurs communes, comme le courage, l'intégrité et le sacrifice désintéressé. Ce patrimoine, que nous avons en partage, renforce notre sentiment d'appartenance et confronte les voix qui sèment la discorde, afin de promouvoir un avenir commun au sein d'un Canada multiculturel. »

-- M. Steven Purewal, directeur général, Indus Media Foundation

« En tant qu'organisme au service des nouveaux citoyens du Canada, l'Inter-Cultural Association of Greater Victoria a à cœur de créer une communauté inclusive et accueillante. Nous sommes ravis de nous associer aux dirigeants autochtones pour mieux comprendre et intégrer les recommandations de la Commission de vérité et réconciliation à notre organisme. De nombreux nouveaux arrivants partagent des récits et des histoires similaires de déplacement, de colonisation, de dépossession et d'oppression. Les nouveaux immigrants, lorsqu'ils découvrent notre histoire et nos réalités, au Canada, sont des alliés naturels des Premières Nations et peuvent concevoir leur propre établissement au Canada dans un esprit de solidarité avec les Autochtones. Nous espérons que le fait d'initier les nouveaux arrivants à la riche histoire et à la culture autochtones locales renforcera leurs relations avec les peuples autochtones. Nous avons hâte de transmettre nos connaissances aux organismes d'aide à l'établissement et à nos partenaires communautaires, grâce à l'appui du gouvernement du Canada. »

-- Mme Jean McRae, directrice générale, Inter-Cultural Association of Greater Victoria

Le Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme vise à bâtir une société intégrée et cohésive sur le plan social en établissant des liens afin de promouvoir la compréhension interculturelle, en faisant la promotion de l'égalité des chances pour les personnes de toutes les origines, et en favorisant la citoyenneté, l'engagement civique et une démocratie saine.

Le Programme comporte trois volets de financement : Événements, Projets et Renforcement des capacités communautaires. Il comprend également deux initiatives : Soutien communautaire pour les jeunes Canadiens noirs et Initiative jeunesse Paul Yuzyk pour le multiculturalisme.

Le volet Événements finance les activités communautaires qui visent à renforcer un ou plusieurs des éléments suivants : la compréhension interculturelle ou interconfessionnelle, la mémoire civique et la fierté, le respect d'une saine démocratie, de même que la célébration de l'histoire et de la culture d'une communauté.

Le volet Projets finance des projets de développement communautaire, de lutte contre le racisme et de mobilisation qui encouragent la diversité et l'inclusion en permettant l'expression des identités multiples des Canadiens et en favorisant les interactions positives entre les communautés culturelles, religieuses et ethniques du Canada.

Le volet Renforcement des capacités communautaires finance des projets qui aideront le bénéficiaire à mieux promouvoir la diversité et l'inclusion et à atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants : améliorer la gouvernance et établir des partenariats (renforcer les capacités des organismes et promouvoir la collaboration entre les prestataires de services); développer une capacité virtuelle (assurer ou renforcer la présence en ligne et sur les réseaux sociaux des organismes admissibles); établir une stratégie de communication externe globale; ainsi que recruter et former les bénévoles.

L'initiative Soutien communautaire pour les jeunes Canadiens noirs finance des projets qui visent à relever les défis uniques auxquels font face les jeunes Canadiens noirs en luttant contre la discrimination par la sensibilisation ou la culture numérique; en offrant des possibilités aux jeunes Canadiens noirs et en renforçant leur autonomie par la promotion de leur histoire, de leur culture et de leur identité; et en les aidant à devenir des chefs de file et à participer à la société.

En juin 2019, le gouvernement du Canada a dévoilé la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2019-2022 : Construire une fondation pour le changement. Cette stratégie vise à concrétiser la vision d'un pays plus inclusif et plus équitable pour l'ensemble des Canadiens. Le budget de 2019 prévoyait un investissement de 45 millions de dollars à l'appui de cette stratégie.

Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme

Ville Volet Organisme Projet Année financière Montant Abbotsford Événements Heritage Abbotsford Society Aboriginal Arts and Culture Day 2019-2020 9 000 $ Burnaby Projets Affiliation of Multicultural Societies and Service Agencies of British Columbia Framing Indigeneity in BC's Immigration Sector 2019-2021 120 000 $ Burnaby Renforcement des capacités communautaires Judith Marcuse Projects Society Futures Forward 2019-2020 45 000 $ Burnaby Événements Nikkei National Museum & Cultural Centre Nikkei Matsuri 2019-2020 5 000 $ Burnaby Projets Culture Chats BC Association Community Reporting and Action Research 2019-2020 6 000 $ Creston Événements Creston and District Historical and Museum Society Multiculturalism Day in Creston - An Opportunity to Build Awareness and Recognition 2019-2020 1 750 $ Delta Événements Sher Vancouver LGBTQ Friends Society Screening and Discussion of My Name Was January with Panel 2019-2020 2 560 $ Duncan Renforcement des capacités communautaires Inclusive Leadership Co-operative Strengthening Bridges of Inclusion for Addressing All Forms of Discrimination 2019-2020 28 940 $ Fort Nelson Événements Fort Nelson Community Literacy Society Culturefest 2019 2019-2020 6 357 $ Harrison Hot Springs Événements Harrison Festival Society Workshops and Children's Day at the 41st Harrison Festival of the Arts 2019-2020 10 220 $ Kelowna Événements Okanagan Chinese Canadian Association Asian Heritage Month Celebrations in the Okanagan 2019 2019-2020 15 500 $ Powell River Événements Powell River Employment Program Society Powell River Centre for Diversity Peace and Justice 2019-2020 73 025 $ Prince George Événements Immigrant and Multicultural Services Society of Prince George Heatwave - Celebrate Cultures 2019-2020 75 000 $ Surrey Événements African Stages Association Africanada Storytelling Symposium 2019-2020 6 797 $ Surrey Événements Fraser Region Aboriginal Friendship Centre Association An Indigenous Perspective of Racism in Surrey 2019-2020 26 800 $ Surrey Événements Arts Council of Surrey Surrey Fusion Festival 2019-2020 42 950 $ Surrey Événements Royal Academy of Bhangra Society Folk Lok Live: This is Punjab 2019-2020 25 000 $ Surrey Projets Indus Media Foundation Duty, Honour & Izzat 2019-2021 366 000 $ Toronto Événements Aboriginal Curatorial Collective Great Ocean Dialogues (Vancouver Forum) 2019-2020 14 375 $ Vancouver Renforcement des capacités communautaires M.O.S.A.I.C. Multi-Lingual Orientation Service Association for Immigrant Communities Social & Civic Engagement For Newcomers Project (SCENE) 2019-2020 84 900 $ Vancouver Événements Italian Cultural Centre Society Italian Heritage Month in Vancouver 2019-2020 44 270 $ Vancouver Renforcement des capacités communautaires The Laurier Institution Capacity Building 2019-2020 55 000 $ Vancouver Projets Association of Neighbourhood Houses of British Columbia Tuyulshayn't (Prepare the Path for the Future) Welcome Hub 2019-2021 522 230 $ Vancouver Événements Downtown South Gathering Place Community Centre Association Festival of Hallows 2019-2020 6 300 $ Vancouver Événements Vancouver Asian Heritage Month Society Explorasian Festival 2019 2019-2020 35 900 $ Vancouver Renforcement des capacités communautaires Latincouver Cultural & Business Society Building Latincouver's Capacity 2019-2020 37 000 $ Vancouver Événements Latincouver Cultural & Business Society Latin American & Canadian Indigenous Art Exhibition - Similitud 2019-2020 20 100 $ Vancouver Événements Latincouver Cultural & Business Society Travelling Back to Afro-Latin Roots 2019-2020 10 400 $ Vancouver Événements Latincouver Cultural & Business Society Latin American Heritage Month 2019-2020 20 000 $ Vancouver Événements Indian Summer Arts Society Indian Summer Festival 2019-2020 40 000 $ Vancouver Renforcement des capacités communautaires Check Your Head: The Youth Global Education Network Expanding the Reach Building Community 2019-2020 30 000 $ Vancouver Événements Dusty Flowerpot Cabaret Society Summer Solstice 2019-2020 21 725 $ Vancouver Événements Great Lakes Networking Society of BC Pan African Carnival and Multicultural Festival 2019 2019-2020 17 500 $ Vancouver Événements African Descent Society British Columbia African Descent Festival 2019 2019-2020 18 932 $ Vancouver Projets Asian Environmental Association Hua Foundation's Race Equity Project 2019-2021 196 500 $ Vancouver Projets Vancouver Native Health Society International Urban Indigenous Health Conference 2019 2019-2020 180 000 $ Vancouver Renforcement des capacités communautaires Vantage Point Strategies Society Non-Profit Organization Capacity Lab 2019-2020 98 300 $ Vancouver Soutien communautaire pour les jeunes Canadiens noirs Solid State Community Society Ethós Lab 2019-2021 154 054 $ Vancouver Renforcement des capacités communautaires Visceral Visions Society Culturebrew.Art 2019-2020 54 447 $ Victoria Projets Victoria Native Friendship Centre Victoria Urban Reconciliation Dialogue Engagement Strategy 2019-2021 108 397 $ Victoria Événements Victoria Native Friendship Centre Victoria Native Friendship Centre's 50th Anniversary Celebration 2019-2020 30 000 $ Victoria Événements Victoria Native Friendship Centre Two Spirit Gathering 2019-2020 8 500 $ Victoria Projets Inter-Cultural Association of Greater Victoria Organizational Indigenous Journey 2019-2021 176 000 $ Victoria Renforcement des capacités communautaires Inter-Cultural Association of Greater Victoria Expanding Community Support for Immigrants and Refugees 2019-2020 37 050 $ Victoria Projets Victoria Immigrant and Refugee Centre Society Racialized Immigrant Volunteer Integration Experiences Project 2019-2020 60 000 $ Victoria Projets Victoria Immigrant and Refugee Centre Society VIRCS Welcome Gardens Shared Garden Network 2019-2020 60 000 $ Victoria Projets Victoria Immigrant and Refugee Centre Society Together 2019-2020 59 000 $ Victoria Événements Victoria Immigrant and Refugee Centre Society Youth Strides Summer Camp 2019 2019-2020 10 000 $ Victoria Projets Royal British Columbia Museum Living Cultures 2019-2021 150 904 $ Victoria Projets University of Victoria Being and Becoming Métis 2019-2021 200 000 $ Victoria Événements Support Network for Indigenous Women and Women of Colour Black Joy: Photography and Visual Arts Exhibition 2019-2020 4 784 $ Victoria Événements Bramble Ink OUT LOUD: The Living Magazine Project 2019-2020 32 250 $ Victoria Événements IAS Integrate Art Society Integrate: Rethinking Artistic Knowledge and Criticism 2019-2020 8 500 $ Victoria Événements Pacific Peoples' Partnership Association One Wave Gathering 2019 2019-2020 35 000 $ Victoria Événements Afro Latin Cultural Exchange Society Victoria International Kizomba Festival 2019-2020 9 752 $ Whistler Événements Whistler Multicultural Network Whistler Multicultural Festival 2019 2019-2020 5 260 $

TOTAL : 3 523 229 $

