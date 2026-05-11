L'ASSOMPTION, QC, le 11 mai 2026 /CNW/ - Les agroentreprises canadiennes sont à l'avant-garde de la création de nouvelles solutions visant à réduire les émissions et à rendre l'agriculture plus résiliente. Le gouvernement du Canada soutient cet effort en collaborant avec des organismes canadiens sans but lucratif spécialisés dans les technologies agricoles afin d'aider les petites et moyennes entreprises à vocation scientifique à mettre au point des technologies innovantes qui favorisent la croissance économique tout en protégeant l'environnement.

Aujourd'hui, Tatiana Auguste, députée de Terrebonne, a annoncé l'octroi d'une aide financière pouvant atteindre 3 250 000 dollars à Zone Agtech dans le cadre du volet Recherche et innovation - Accélérateur du Programme des technologies propres en agriculture (Accélérateur des TPA). Zone Agtech est l'un des six organismes sans but lucratif qui financeront des projets visant à faire progresser le développement de technologies propres destinées à être adoptées dans le secteur agricole partout au Québec. Le 8 mai dernier, Danielle Martin, députée de University-Rosedale, a annoncé un investissement total dans l'Accélérateur des TPA pouvant atteindre 30 millions de dollars, au nom de l'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

Avec l'appui de l'Accélérateur des TPA, Zone Agtech distribuera un financement supplémentaire à des entreprises québécoises dans le cadre du Programme NEXTERRE, mis en œuvre en collaboration avec Cycle Momentum et Écotech Québec. Ce programme aidera les entreprises à mettre au point et à mettre à l'essai de nouvelles technologies agricoles dans des contextes agricoles réels, et il permettra de transmettre des connaissances au moyen de webinaires et de formation sur les nouvelles technologies agricoles au Québec. Ce projet vise à soutenir la croissance et l'amélioration des technologies agricoles propres et des bioproduits ainsi que leur accès aux marchés. Il permettra de s'assurer que ces solutions répondent aux besoins des agriculteurs et sont plus faciles à utiliser, tout en contribuant à réduire l'incidence de l'agriculture sur l'environnement.

Cet investissement dans l'Accélérateur des TPA permettra aux entreprises agroalimentaires et aux producteurs du Québec d'avoir accès à un plus large éventail de technologies de pointe, ce qui contribuera à rendre le secteur plus compétitif et plus respectueux du climat.

Citations

« En établissant des partenariats fructueux et en investissant dans le projet NEXTERRE de Zone Agtech, nous continuons de donner aux innovateurs de partout au pays les moyens de mettre au point et d'adapter des technologies propres qui permettront à nos exploitations agricoles de demeurer compétitives et à notre environnement de rester sain pour les générations à venir. »

- L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Nous sommes fiers de soutenir Zone Agtech, qui contribue à mettre des solutions technologiques durables à la disposition des agriculteurs, des producteurs alimentaires et des innovateurs du secteur de l'agrotechnologie partout au Québec et dans Lanaudière. En favorisant la collaboration entre les créateurs de technologies et les entreprises qui les utilisent, ce projet de l'Accélérateur des TPA vise à démontrer comment le travail en commun peut mener à des changements positifs et à la croissance du secteur de l'agrotechnologie. »

- Tatiana Auguste, députée de Terrebonne

« Grâce à cette initiative, Zone Agtech, en collaboration avec Cycle Momentum et Écotech Québec, et avec le soutien d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, crée des conditions concrètes pour accélérer le développement et la démonstration de technologies agricoles propres développées au Québec dans des conditions réelles. En appuyant les innovations à fort potentiel, du développement au marché, ce programme contribuera à réduire l'empreinte écologique de l'agriculture tout en renforçant le rendement, la résilience et la compétitivité à long terme du secteur. »

- Marilou Cyr, directrice générale, Zone Agtech

Faits en bref

Le Programme des technologies propres en agriculture (Programme TPA) fournit des fonds aux agriculteurs et aux agroentreprises pour les aider à mettre au point et à adopter les plus récentes technologies propres en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'accroître leur compétitivité à long terme.

Le Programme TPA appuie l'engagement du gouvernement du Canada à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 45 à 50 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2035.

L'Accélérateur des TPA fournit des fonds à des organismes sans but lucratif admissibles (bénéficiaires initiaux) qui redistribueront ces fonds à d'autres organismes (bénéficiaires finaux) afin de soutenir leurs objectifs en matière de recherche et d'innovation.

Les projets et le financement définitif sont assujettis à la négociation d'une entente de contribution.

Basée à L'Assomption, au Québec, Zone Agtech offre aux jeunes entreprises, aux entrepreneurs et aux entreprises un environnement propice à la création, au développement et à la commercialisation de technologies qui serviront à relever les défis liés à l'agriculture et à l'agroalimentaire.

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Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes-ressources : Pour les médias : Jennica Klassen, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]