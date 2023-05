SAINT-LAMBERT, QC, le 23 mai 2023 /CNW/ - Les forêts sont une solution climatique naturelle : les arbres préservent la biodiversité, protègent et préservent les ressources en eau et réduisent les émissions en captant et en stockant du carbone excédentaire. En outre, les forêts et les arbres purifient l'air que nous respirons, améliorent la qualité de l'eau et aident à rafraîchir nos centres urbains.

La députée de Brossard-Saint-Lambert, Alexandra Mendès, au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui avec la mairesse de Saint-Lambert, Pascale Mongrain, l'octroi de près de 400 000 $ en fonds fédéraux du programme 2 milliards d'arbres pour soutenir la plantation de 10 000 arbres à Saint-Lambert.

Ce projet permettra de revitaliser le couvert forestier urbain à l'échelle locale et de remplacer des arbres vieillissants ainsi que ceux touchés par la maladie hollandaise de l'orme ou l'agrile du frêne. Il contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en créant des espaces verts. De plus, il mettra à contribution des organisations communautaires et favorisera la participation locale et la conscience écologique grâce à des activités de plantation d'arbres et à des activités éducatives.

Plus tôt ce mois-ci, à l'occasion du Sommet Climat Montréal, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada, l'honorable Steven Guilbeault, a annoncé un investissement de 40 millions de dollars du programme fédéral 2 milliards d'arbres dans trois projets qui permettront de planter au total plus de 275 000 arbres à Montréal et à Vaudreuil-Dorion.

Le programme 2 milliards d'arbres du gouvernement du Canada contribue à maintenir une bonne qualité de l'air, à rafraîchir les quartiers pendant l'été, à créer des milliers d'emplois et à combattre les changements climatiques tout en protégeant la nature. À l'heure actuelle, des accords sont conclus ou en cours de négociation pour aider des organisations et des pouvoirs publics à planter plus de 260 millions d'arbres.

En collaborant avec les provinces, les territoires, les collectivités locales et les peuples autochtones, le Canada continue de bâtir un avenir sain et prospère pour les prochaines générations.

Citations

« Les arbres sont essentiels à la vie; ils séquestrent le carbone, améliorent la qualité de l'air et abritent diverses espèces sauvages - ce sont aussi des alliés de taille dans notre lutte contre les changements climatiques. C'est pourquoi le Canada s'est engagé à planter deux milliards d'arbres. Dans le cadre de cet investissement visant la plantation de 10 000 arbres à Saint-Lambert, nous collaborons avec des partenaires municipaux et locaux pour créer des collectivités plus résilientes aux changements climatiques et assainir l'air pour la prochaine génération. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Malgré l'étalement urbain, nous sommes entourés de nature. Je suis ravie que Saint-Lambert profite du programme 2 milliards d'arbres et bonifie son paysage arboré. Ces arbres symbolisent notre engagement à créer des milieux de vie plus sains. Je suis choyée de représenter une circonscription qui accorde de l'importance à notre environnement et à notre avenir. De par sa participation, Saint-Lambert illustre bien que vouloir, c'est pouvoir! »

Alexandra Mendès

Députée de Brossard-Saint-Lambert

« La forêt urbaine de Saint-Lambert constitue l'une de ses plus grandes richesses. L'octroi de cette subvention en assurera la pérennité et permettra au fil du temps de maintenir la remarquable canopée qui recouvre notre ville. Nous sommes heureux du soutien du gouvernement fédéral qui nous est accordé puisqu'il nous permet de déployer un important projet de plantation qui fera une différence positive dans notre environnement, tout particulièrement dans le contexte des changements climatiques que nous connaissons. »

Pascale Mongrain

Mairesse de Saint-Lambert

Renseignements pertinents

