DEC accorde 630 000 $ à l'organisme Commerce International Québec Montérégie-Ouest.

CHÂTEAUGUAY, QC, le 29 nov. 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les organismes régionaux de promotion des exportations (ORPEX) sont de précieux alliés pour les entrepreneurs qui souhaitent amorcer des démarches sur les marchés extérieurs. C'est pourquoi Brenda Shanahan, députée de Châteauguay‒Lacolle, a profité de sa visite de l'organisme aujourd'hui pour annoncer une contribution non remboursable de 630 000 à l'ORPEX Commerce International Québec Montérégie-Ouest (CIQMO) pour une durée de 3 ans (2024‍-‍2027). Cette annonce est faite au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC.

Cet appui témoigne de l'engagement du gouvernement du Canada à soutenir les organismes qui jouent un rôle essentiel de service et d'accompagnement aux PME, dans ce cas‍-‍ci en matière de commercialisation à l'international. Améliorer la capacité d'exportation des entreprises québécoises pour augmenter leurs ventes, leur productivité, leur compétitivité et stimuler la croissance économique est une priorité de DEC.

Le projet de CIQMO vise à offrir des services-conseils et de l'accompagnement spécialisés aux organisations de la Montérégie-Ouest, pour les appuyer dans leurs efforts de développement et de diversification des marchés à l'exportation. Il permettra également de bonifier l'offre de services par la réalisation de projets collectifs qui favorisent la cohérence interrégionale et maximisent les retombées dans tout le Québec. L'aide de DEC portera sur les coûts relatifs à la réalisation du service régional de promotion des exportations et à l'offre de services bonifiée en exportations pour les projets collectifs.

Rappelons que les ORPEX aident notamment les entreprises à :

élaborer un plan d'affaires international;





obtenir de l'information sur l'exportation;





organiser leurs actions pour percer les marchés extérieurs;





recevoir un diagnostic sur leur capacité à exporter;





connaître les possibilités de financement pour leurs projets d'exportation;





acquérir une formation spécialisée.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

Citations

« Cette annonce constitue un excellent exemple de ce que notre gouvernement fait pour donner aux entreprises et aux entrepreneurs locaux des moyens concrets pour participer à la croissance de notre économie. Avec ces investissements, on aide la communauté socioéconomique de la Montérégie-Ouest à prospérer en investissant dans des entreprises et des organismes d'ici, qui vont faire rayonner le Québec, non seulement dans tout le Canada, mais aussi dans le monde. »

Brenda Shanahan, députée de Châteauguay‒Lacolle

« Notre gouvernement souhaite aider les entreprises à saisir des occasions dans de nombreux marchés hors Québec. Notre appui à l'ORPEX CIQMO s'inscrit parfaitement dans notre plan de croissance économique. Je suis ravie de ce soutien à CIQMO qui est au service des organisations de la région de la Montérégie-Ouest depuis maintenant près de 25 ans. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Les entreprises exportatrices du Québec font face à toute une série de défis dans leur parcours vers l'exportation. Elles ont constamment besoin de soutien, que ce soit pour répondre à une simple question ou pour les accompagner tout au long du processus d'exportation. La contribution que nous avons reçue de DEC est bien plus qu'un financement. C'est un vote de confiance en notre mission, une reconnaissance de notre engagement envers le développement international, et une invitation à propulser nos entreprises locales vers de nouveaux horizons. Ensemble, nous bâtissons des passerelles vers l'international, et chaque dollar investi dans nos projets devient un levier pour la croissance internationale et la réussite des entreprises de la Montérégie. »

Maria de Lourdes Fretes, directrice générale et commissaire à l'international, CIQMO

Faits en bref

Les ORPEX ont notamment pour objectifs de sensibiliser les entreprises québécoises au potentiel de croissance que représentent les exportations et, par la suite, de les accompagner dans la conquête et la diversification des marchés extérieurs.





Les fonds sont consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.





DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Jean-Christophe Armstrong, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Cell. : 343-543-7313, Courriel : [email protected]