OTTAWA, ON, le 25 mars 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est un ardent promoteur de l'égalité des genres et il pose des gestes pour que les femmes et les filles puissent réussir au Canada et dans le monde.

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a dirigé la délégation canadienne à la 66e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies (CCFNU 66), qui s'est conclue aujourd'hui. L'événement s'est déroulé entre le 14 et le 25 mars 2022, à la fois virtuellement et à New York.

Outre la ministre Ien, la délégation canadienne se composait du ministre Sajjan, de la ministre Gould, du ministre Vandal, du ministre Guilbeault, du ministre O'Regan, du ministre Champagne, des parlementaires fédérales la sénatrice Marilou McPhedran, de la secrétaire parlementaire Sudds, de la secrétaire parlementaire Vandenbeld, de la sénatrice Donna Dasko, la députée Karen Vecchio, la députée Sonia Sidhu, des personnes représentant les gouvernements provinciaux et territoriaux (Natalie Jameson, Île-du-Prince-Édouard), des dirigeantes et dirigeants et représentantes et représentants autochtones nationaux (Métis Women, Association des femmes autochtones du Canada), ainsi que des représentantes et représentants d'organismes de la société civile canadienne.

Dans sa déclaration nationale à l'intention de ses homologues internationaux, la ministre Ien a donné un aperçu de l'engagement du Canada d'adopter une approche tenant compte du genre dans les politiques sur le climat et la biodiversité tant à l'échelle nationale qu'internationale. La ministre a également insisté sur la façon dont l'investissement du Canada dans une main-d'œuvre souple, résiliente et dotée des compétences requises pour réaliser la transition du Canada vers une économie à zéro émission nette, aidera les femmes et les filles à acquérir les outils dont elles ont besoin pour jouer un rôle actif dans cette transition, en particulier dans le secteur des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques.

La ministre Ien a également participé à un certain nombre de réunions, d'activités et de discussions bilatérales, notamment avec la directrice exécutive d'ONU Femmes, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la violence contre les femmes, ainsi que Trinité-et-Tobago, l'Argentine, l'Italie, la République dominicaine, la Colombie, le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Elle a également rencontré l'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies. La secrétaire parlementaire Jenna Sudds a pris part à deux activités parallèles organisées par le Canada : une en partenariat avec la Fondation canadienne des femmes, sur le thème de violence basée sur le genre et crise climatique : forger des liens vitaux, et une autre sur l'habilitation des femmes et des filles pour faire avancer l'égalité des genres et proposer des solutions aux changements climatiques.

Tout au long de la session, les membres de la délégation canadienne ont collaboré avec les délégations d'autres États membres des Nations Unies, ainsi qu'avec des organismes de la société civile étrangers afin de s'atteler au thème prioritaire de cette année : Parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles dans le cadre des politiques et programmes relatifs au changement climatique, à l'environnement et à la réduction des risques de catastrophe.

Les participantes et participants à la CCFNU 66 ont débattu de certains des problèmes les plus pressants auxquels les femmes et les filles se heurtent dans le monde aujourd'hui. Ces négociations ont débouché sur un ensemble de conclusions concertées, qui établissent des priorités claires et des recommandations clés pour poursuivre sur la voie de l'égalité des genres et de l'habilitation des femmes et des filles. En plus des conclusions concertées, les États membres ont négocié la résolution sur les méthodes de travail de la CCF, qui définit le format des prochaines réunions, les processus préparatoires et la participation de la société civile. Ces négociations ont lieu tous les cinq ans et sont essentielles pour contribuer à formaliser le processus selon lequel la société civile peut participer aux travaux de la Commission.

Le Canada attend avec intérêt la CCF de l'année prochaine qui portera sur l'innovation et le changement technologique, et l'éducation à l'ère numérique pour réaliser l'égalité des genres et l'habilitation de toutes les femmes et les filles.

Citation

« J'ai été ravie de rencontrer les déléguées canadiennes et délégués canadiens, des organismes pour les femmes et mes homologues internationaux à l'occasion de la 66e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies. Les femmes font de précieuses contributions à nos communautés, et nous avons besoin de leur expertise afin d'élaborer des politiques environnementales efficaces qui reflètent le vécu intersectionnel des femmes autochtones, noires et racisées. Alors que nous collaborerons avec nos partenaires mondiaux, le Canada continuera de favoriser une démarche tenant compte du genre en ce qui touche les changements climatiques. »

L'honorable Marci Ien,

Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

Faits en bref

Le Canada et un membre fondateur des Nations Unies. En ces temps d'incertitude mondiale, l'ONU demeure une institution importante au sein de laquelle le Canada peut jouer un rôle vital, en faisant progresser et en protégeant les droits de la personne pour toutes et tous, en particulier pour les femmes et les filles.

et un membre fondateur des Nations Unies. En ces temps d'incertitude mondiale, l'ONU demeure une institution importante au sein de laquelle le Canada peut jouer un rôle vital, en faisant progresser et en protégeant les droits de la personne pour toutes et tous, en particulier pour les femmes et les filles. La CCF fait partie d'un mouvement mondial visant à promouvoir l'égalité des genres dans le monde entier. Elle donne la parole à un large éventail de personnes, notamment aux peuples autochtones, aux jeunes et aux personnes vivant dans des situations de conflit et de crise.

Le Canada a occupé un siège à la Commission de la CCFNU de 2017 à 2021. Ce mandat lui a donné une occasion précieuse d'influencer le travail de la Commission sur les questions qui touchent les femmes et les filles dans le monde.

a occupé un siège à la Commission de la CCFNU de 2017 à 2021. Ce mandat lui a donné une occasion précieuse d'influencer le travail de la Commission sur les questions qui touchent les femmes et les filles dans le monde. Étant donné que les effets de la pandémie de COVID-19 se font encore sentir, la CCFNU 66 s'est déroulée cette année sous une forme hybride. La ministre a assisté en personne aux trois premiers jours. Tous les événements parallèles ont été entièrement virtuels.

Les États membres ont également examiné les conclusions concertées de la 61e session, qui a eu lieu en 2017 sous le thème Autonomisation économique des femmes dans un monde du travail en pleine évolution.

Liens connexes

Personnes‑ressources

Johise Namwira

Attachée de presse

Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

873-353-0985

[email protected]

Relations avec les médias

Femmes et Égalité des genres Canada

819-420-6530

[email protected]

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada :

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada