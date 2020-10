OTTAWA, ON, le 2 oct. 2020 /CNW/ - Le programme de la Prestation et de la Subvention aux pêcheurs a été prolongé de deux semaines, pour que le plus grand nombre possible de pêcheurs canadiens puissent en bénéficier. Le portail en ligne sera maintenant fermé le 19 octobre 2020.

Le Programme apporte un soutien financier aux pêcheurs indépendants de tout le pays qui sont confrontés à des difficultés dues aux répercussions économiques causées par la COVID-19. Le Programme fournit aux pêcheurs admissibles autochtones et non autochtones l'aide financière dont ils ont besoin en ce moment, tout en positionnant le secteur pour une forte reprise à long terme.

Les pêcheurs sont invités à consulter le site web de Pêches et Océans Canada http://www.dfo-mpo.gc.ca/fisheries-peches/initiatives/fhgbp-ppsp/index-fra.html pour trouver des conseils sur les critères d'admissibilité et les documents requis pour mener à bien leur processus de demande.

Les demandes sont désormais acceptées jusqu'à 18 h HAE / 15 h HAP, le 19 octobre 2020.

Faits en bref

Le gouvernement du Canada a annoncé de nouvelles initiatives ciblées supplémentaires pour soutenir les Canadiens, y compris les secteurs de la pêche, de l'aquaculture, et de la transformation au Canada, dans le cadre de la pandémie de COVID-19 :

D'un montant total s'élevant à 469,4 millions de dollars, le programme de la Prestation et de la Subvention aux pêcheurs constitue le plus important investissement dans les pêches canadiennes depuis plus de deux décennies.

Le Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la mer, une nouvelle initiative de 62,5 millions de dollars pour aider les secteurs de la transformation du poisson et des fruits de mer.

Un investissement de 50 millions de dollars pour aider les agriculteurs, les pêcheurs et tous les employeurs du secteur de la production et de la transformation alimentaires à mettre en place les mesures nécessaires pour respecter la période d'isolement obligatoire de 14 jours imposée à tous les travailleurs arrivant de l'étranger. Cela signifie que le gouvernement fournira 1 500 dollars , par travailleur étranger temporaire, aux employeurs ou à ceux qui travaillent avec eux pour s'assurer que les exigences d'isolement sont pleinement respectées.

, par travailleur étranger temporaire, aux employeurs ou à ceux qui travaillent avec eux pour s'assurer que les exigences d'isolement sont pleinement respectées. Le Fonds canadien d'initiatives en matière de poissons et de fruits de mer pour aider le Canada à améliorer sa réputation de pays qui fournit du poisson et des fruits de mer en toute légalité, de manière durable, de haute qualité, et à valeur ajoutée.

à améliorer sa réputation de pays qui fournit du poisson et des fruits de mer en toute légalité, de manière durable, de haute qualité, et à valeur ajoutée. Le Programme de récupération d'aliments excédentaires ─ un programme limité dans le temps pour aider à gérer et à réorienter les excédents existants vers des organisations s'occupant de l'insécurité alimentaire, afin d'éviter le gaspillage de nourriture pendant la crise sanitaire de la COVID-19.

Le gouvernement met aussi en œuvre des mesures temporaires pour soutenir les pêcheurs indépendants qui dépendent des prestations de pêche de l'assurance-emploi pendant la saison morte. Ces mesures permettront de calculer les prestations de pêche de l'assurance-emploi pour ces travailleurs, en utilisant soit leurs revenus de pêche réels pour leur demande actuelle, soit leurs revenus de pêche provenant de leur demande pour la même saison de l'année précédente, selon le montant le plus élevé

