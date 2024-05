La CSN et la Fédération des professionnèles solidaires avec les professeur-es de la Faculté de droit de McGill

MONTRÉAL, le 3 mai 2024 /CNW/ - Alors que l'Association mcgillienne de professeur.e.s de droit (AMPD) poursuit sa grève générale illimitée, la CSN et la Fédération des professionnèles (FP-CSN) lui offrent leur soutien et enjoint l'administration de l'Université McGill à négocier de bonne foi dans le but de s'entendre sur les modalités d'une première convention collective.

« C'est la responsabilité de toute organisation de syndicale de défendre le droit des travailleuses et des travailleurs à se syndiquer et la responsabilité de tout employeur de négocier de bonne foi, explique Caroline Senneville, présidente de la CSN. L'administration de l'université doit accepter la volonté des professeur-es de la Faculté de droit de créer leur syndicat et prendre les moyens de faire progresser les pourparlers à un rythme raisonnable. »

Après avoir combattu l'accréditation syndicale de l'AMPD devant les tribunaux, l'université semble maintenant user de toutes sortes de tactiques pour saboter la négociation. Devant cette attitude antisyndicale, les membres de l'association ont donc décidé de déclencher la première grève de professeur-es de l'histoire de l'Université McGill.

« En tant que fédération regroupant les syndicats de professeur-es et de professionnel-les d'autres établissements universitaires, il est important de démontrer notre solidarité envers les professeur-es de McGill qui mènent une lutte historique, précise Danny Roy, président de la Fédération des professionnèles (FP-CSN). Nous tenions à ce que les membres de l'AMPD sachent qu'ils ne sont pas seuls. Nous sommes de tout cœur avec eux. »

À propos

La Fédération des professionnèles (FP-CSN) compte quelque 8 000 membres à travers le Québec et œuvrant dans plusieurs secteurs. Elle représente notamment les syndicats des professeur-es de l'Université du Québec à Montréal (SPUQ) et de l'Université du Québec en Outaouais (SPUQO).

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. Elle regroupe quelque 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

