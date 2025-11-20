Les participants du Programme jeunesse de défense et de promotion des droits d'UNICEF Canada présentent leurs solutions aux décideurs politiques et aux dirigeants gouvernementaux à l'occasion de la Journée nationale de l'enfant.

Le Livret stratégique Ré-imagine présente une vision du Canada axée sur l'enfant et préconise une stratégie nationale pour les enfants et les jeunes.

Le Canada obtient une mauvaise note en matière de pauvreté des enfants; il se classe au 24e rang sur 37 pays à revenu élevé dans l'analyse de l'UNICEF publiée aujourd'hui.

OTTAWA, ON, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Plus d'une centaine de jeunes défenseurs des droits et d'acteurs clés se réunissent aujourd'hui à Ottawa et en ligne pour souligner la Journée nationale de l'enfant lors du Sommet de la jeunesse annuel d'UNICEF Canada. À la tête de ce groupe, des participants du Programme jeunesse de défense et de promotion des droits d'UNICEF Canada exhortent les dirigeants du pays à investir massivement dans l'avenir des enfants et à adopter une stratégie nationale pour les enfants et les jeunes.

Leurs appels à l'action surviennent à un moment où les progrès du Canada pour les enfants stagnent. Un rapport mondial de l'UNICEF publié aujourd'hui classe le Canada au 24e rang sur 37 pays à revenu élevé en ce qui concerne la pauvreté des enfants. UNICEF Canada, des jeunes défenseurs des droits et des partenaires exhortent le gouvernement à redoubler d'efforts pour améliorer cette situation alarmante, qui touche plus d'un enfant sur cinq au Canada.

« Le Canada devrait avoir l'ambition de faire de ce pays le meilleur endroit au monde où grandir, et non pas se classer au bas d'une échelle révélant la façon dont nous veillons aux besoins des personnes les plus vulnérables. Les jeunes défenseurs des droits de l'UNICEF transmettent précisément ce message aux dirigeants à Ottawa aujourd'hui. Les points de vue des jeunes doivent être pris en compte et leur voix doit être entendue aux tables de décision, et une attention plus grande doit être portée à la situation des enfants au Canada aujourd'hui », a déclaré Sevaun Palvetzian, présidente et cheffe de la direction d'UNICEF Canada.



Représentant des communautés de partout au Canada, ces jeunes défenseurs des droits présentent le Livret stratégique Ré-imagine aux décideurs politiques lors du sommet d'aujourd'hui. Le livret stratégique expose leur vision de la façon dont le Canada peut améliorer la vie des enfants grâce à un accès équitable aux soins de santé, à une gouvernance inclusive et à des mécanismes de protection des droits de l'enfant, à une éducation de qualité et à des mesures climatiques urgentes pour éliminer les barrières systémiques qui maintiennent les enfants et les familles dans la pauvreté. Nés avec la promesse du changement, ils sont prêts à agir.

La date d'aujourd'hui est significative. La Journée nationale de l'enfant marque le 36e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations Unies, le traité le plus largement ratifié au monde, que le Canada a également signé et ratifié. Malheureusement, de plus en plus de preuves indiquent que les progrès du Canada en matière de bien-être des enfants stagnent. Le Bilan Innocenti 19 de l'UNICEF indique que le Canada se classe parmi les derniers pays à suivre en ce qui concerne divers indicateurs du bien-être des enfants et des jeunes. Pour ce qui concerne la santé mentale des jeunes, ce même rapport montre qu'un enfant canadien sur cinq se sent seul à l'école, et qu'un nombre équivalent est fréquemment l'objet d'intimidation.

« Les jeunes ont des idées réfléchies et novatrices, et nous voulons contribuer à la solution. Nous envisageons un avenir où les droits de chaque enfant au Canada et dans le monde entier sont honorés, respectés et protégés, non seulement en théorie, mais aussi en pratique », a expliqué Juliette, âgée de 19 ans et participante du Programme jeunesse de défense et de promotion des droits d'UNICEF Canada.

Investir dans les enfants et les jeunes ouvre d'immenses perspectives pour l'avenir du pays, et il est impératif d'en faire davantage pour soutenir la prochaine génération. UNICEF Canada appelle à l'adoption d'une stratégie nationale claire et ambitieuse pour assurer l'avenir des enfants et des jeunes

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web de la Journée nationale de l'enfant d'UNICEF Canada.

À propos d'UNICEF Canada : L'UNICEF est le plus important organisme humanitaire du monde axé sur les enfants. Nous travaillons dans plus de 190 pays et territoires pour protéger les droits de chaque enfant. Depuis plus de 75 ans, l'UNICEF apporte une aide essentielle à la survie dans les situations les plus complexes au monde. UNICEF Canada est le comité national chargé de la collecte de fonds et de la défense et de la promotion des droits de l'enfant à l'échelle mondiale.

SOURCE Canadian Unicef Committee

Renseignements : Jeff Junke, [email protected]; Heather Robinson, [email protected]