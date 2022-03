- Un plan exhaustif avec près de 150 heures de diffusion télévisée sur CBC/Radio-Canada, AMI et Sportsnet

- Les compétitions présentées dans les cinq sports seront diffusées en continu en direct sur plusieurs plateformes

- La cérémonie d'ouverture sera présentée en direct le 4 mars à 6 h 30 HE (3 h 30 HP)

TORONTO, le 2 mars 2022 /CNW/ - Alors que les paralympiens canadiens se préparent en vue de concourir aux Jeux paralympiques d'hiver de Beijing 2022, le Consortium médiatique paralympique canadien, y compris le principal diffuseur CBC/Radio-Canada, a annoncé aujourd'hui les plans de diffusion, de diffusion continue en direct et de couverture numérique pour l'événement, qui se déroulera du vendredi 4 mars au dimanche 13 mars.

« Nous nous apprêtons à participer à des Jeux paralympiques d'hiver incroyables, et nous sommes très heureux à l'idée que, partout au pays, le public sera en mesure de regarder les paralympiens canadiens briller sur la scène mondiale », déclare Martin Richard, directeur exécutif, Communications et marque du Comité paralympique canadien. « La couverture des Jeux paralympiques s'est améliorée avec chaque édition des Jeux, et celle-ci ne fait pas exception à la règle. Les téléspectateurs au Canada peuvent s'attendre à des émissions télévisées de qualité, une excellente diffusion continue en direct et une couverture en permanence dans les médias numériques et sociaux. »

Cinq sports figurent au programme des Jeux paralympiques d'hiver : le ski para-alpin, le para-hockey sur glace, le ski paranordique (biathlon et ski de fond), le parasnowboard et le curling en fauteuil roulant. Toutes les épreuves auxquelles prendront part les athlètes canadiens, ainsi que d'autres, feront l'objet d'une diffusion continue en direct.

« Nous sommes fiers d'offrir une large couverture multiplateforme des Jeux Paralympiques, et souhaitons la meilleure des chances à nos athlètes paralympiques », affirme Catherine Tait, présidente-directrice générale de CBC/Radio-Canada.

La diffusion continue en direct sera disponible sur Paralympique.ca , la chaîne YouTube de CBC, cbc.ca/beijing2022 et Radio-Canada.ca/jeux-paralympiques , le service de diffusion continue gratuit CBC Gem , l'application Radio-Canada Sports et l'application CBC Sports pour les appareils iOS et Android . Toute personne souhaitant suivre l'action plus tard peut regarder les événements sur demande sur ces plateformes, ainsi que sur Amazon Prime Video.

La couverture télévisée en direct commence sur CBC/Radio-Canada le vendredi 4 mars à 6 h 30 HE (3 h 30 HP) avec la cérémonie d'ouverture, animée en anglais par le présentateur vétéran Scott Russell, et en français, par Marie-José Turcotte et Benoît Huot. L'événement de 10 jours se termine le dimanche 13 mars avec la cérémonie de clôture. Les cérémonies d'ouverture et de clôture seront présentées avec des sous-titres codés, la vidéodescription et l'intégration de la langue des signes.

Animée par Scott Russell de CBC Sports, la couverture de la fin de semaine de CBC sera diffusée dans les créneaux du matin, de la journée et de la fin de soirée, tandis que les émissions en semaine seront présentées du lundi au vendredi à 15 h et à 0 h 30, heure locale. La quadruple médaillée paralympique Summer Mortimer se joindra à Russell en studio pour les cérémonies d'ouverture et de clôture en plus de faire des apparitions régulières dans les émissions quotidiennes. En fin de semaine, Radio-Canada présentera des émissions sur les Jeux paralympiques animées par Marie-José Turcotte, à 15 h HE depuis Montréal, et Jean St-Onge fera équipe avec Jean-Patrick Balleux ainsi que la para-athlète Camille Chai pour l'émission quotidienne en semaine, à 13 h HE depuis Beijing.

Devin Heroux, de CBC Sports, de même que Jean St-Onge et Jean-Patrick Balleux, de Radio-Canada seront sur place à Beijing, pour présenter aux Canadiens les nouvelles du jour. De plus, Victor Findlay, de CBC et le médaillé d'or paralympique Paul Rosen assureront la description et l'analyse des matchs de para-hockey sur glace du Canada. Les matchs de curling en fauteuil roulant seront pour leur part présentés par Matt Cullen de CBC Sports et la triple médaillée d'or paralympique Sonja Gaudet.

Nouveauté pour les Jeux paralympiques d'hiver, la série numérique de CBC Sports While You Were Sleeping sera le moyen idéal de commencer chaque journée sans rien manquer des moments marquants à Beijing. Des médailles aux événements palpitants, l'animatrice Jacqueline Doorey fera une récapitulation de tout ce qui s'est passé pendant la nuit et qui est important pour les Canadiens. Une version en langue des signes sera également offerte tous les jours, grâce au soutien du Fonds d'accès à la radiodiffusion.

Notre partenaire de diffusion AMI assurera également la couverture des compétitions clés. La vidéodescription, fournie par Descriptive Video Works, sera offerte dans la couverture télévisée de jour de CBC.

Sportsnet rediffusera les émissions présentées en fin de soirée sur CBC le lendemain matin sur Sportsnet One.

Pour obtenir l'horaire complet de diffusion, veuillez CLIQUER ICI.

Une équipe de 49 athlètes, dont 25 médaillés paralympiques et 19 athlètes qui feront leurs débuts sur la scène paralympique, représentera le Canada aux Jeux.

« C'est très important, pour la croissance du sport paralympique, de disposer d'un vaste plan de couverture en direct de qualité, et c'est formidable de savoir que tout un chacun au Canada pourra regarder chaque minute des Jeux », indique Josh Dueck, chef de mission de l'Équipe paralympique canadienne de Beijing 2022. « Ce seront des Jeux passionnants et fascinants avec des athlètes extraordinaires, et les performances de notre équipe feront vibrer les Canadiens. D'un autre côté, je sais aussi que l'équipe à Beijing sera en mesure de ressentir tout le soutien qui viendra de chez nous, alors j'encourage tout le monde à regarder et à encourager chaque athlète. »

Sous la direction du Comité paralympique canadien (CPC), le Consortium médiatique paralympique canadien est composé des partenaires de diffusion CBC/Radio-Canada, AMI, Sportsnet et Amazon Prime Video, ainsi que des partenaires numériques Twitter, Facebook et MXZN. La diffusion est rendue possible grâce au soutien des partenaires corporatifs Toyota, la Société Canadian Tire, Petro-Canada et Bell.

La couverture et la diffusion continue en direct seront complétées par du contenu numérique sur les canaux de médias sociaux du CPC et de CBC Sports, notamment des entrevues avec les athlètes, les moments marquants et des clips en direct pendant les événements. Paralympique.ca sera le centre pour tout ce qui concerne l'Équipe paralympique canadienne pendant les Jeux, y compris la diffusion continue en direct, les résultats, les horaires et les dernières nouvelles.

CBC/Radio-Canada est le diffuseur public national du Canada. Grâce à notre mandat de renseigner, d'éclairer et de divertir, nous jouons un rôle central pour renforcer la culture canadienne. Nous sommes la source d'information de confiance au pays. Nos nouvelles, affaires publiques et affaires internationales présentent un point de vue typiquement canadien. Notre programmation de divertissement, distinctive et créée par les talents d'ici, rassemble de larges auditoires partout au pays. Profondément enracinée dans les communautés, CBC/Radio-Canada offre des contenus diversifiés en français, en anglais et en huit langues autochtones. Nous offrons également du contenu en espagnol, en arabe, en chinois, en pendjabi et en tagalog, ainsi que dans les deux langues officielles, par l'entremise de Radio-Canada International (RCI). Nous demeurons à l'avant-garde du changement pour répondre aux besoins des Canadiens à l'ère numérique.

