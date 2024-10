La 33e Course à la vie CIBC rassemble des familles, des proches et des communautés en appui à la cause du cancer du sein

MONTRÉAL, le 6 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, plus de 55 000 participants et bénévoles de 53 municipalités au pays se sont réunis lors de la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer (SCC), qui a permis de recueillir plus de 15 M$ pour soutenir les personnes atteintes d'un cancer du sein. Au Québec, plus de 4 000 participants et bénévoles rassemblés à Montréal, Québec, Sherbrooke et Val-d'Or ont récolté 950 000 $.

Deux femmes souriantes courent dans une foule alors qu'elles traversent la ligne d'arrivée. (Groupe CNW/Société canadienne du cancer (Bureau National))

Les fonds amassés seront investis dans des projets de recherche qui sauvent des vies et des programmes de soutien qui offrent des soins, du réconfort et un sentiment d'appartenance aux personnes touchées par le cancer du sein. Le cancer du sein demeure le type de cancer le plus répandu chez les femmes au pays. Les fonds recueillis grâce à la Course à la vie CIBC permettent à la Société canadienne du cancer de poursuivre son travail essentiel auprès des personnes atteintes d'un cancer du sein, offrant ainsi un avenir plus optimiste à celles qui font face à la maladie.

« Nous sommes touchés par la vague de solidarité que nous avons vue à la Course à la vie de cette année, affirme Laurie Benner, vice-présidente par intérim, Programmes signatures à la Société canadienne du cancer. La Course à la vie CIBC représente la plus importante journée de collecte de fonds menée par des bénévoles au Canada pour appuyer la cause du cancer du sein. Cet événement est la preuve qu'ensemble, nous pouvons transformer l'avenir du cancer du sein. »

En 2024, on estime que 30 800 personnes au pays recevront un diagnostic de cancer du sein. Au total, une femme sur huit recevra ce diagnostic au cours de sa vie. Depuis ses débuts en 1992, la Course a recueilli plus de 522 M$ pour financer des projets de recherche sur le cancer du sein qui améliorent notre façon de prévenir, de détecter, de diagnostiquer et de traiter le cancer du sein, pour aider les personnes atteintes à profiter pleinement de la vie plus longtemps.

« Le cancer est une cause qui nous tient à cœur à la Banque CIBC. Nous sommes reconnaissants de l'ampleur du soutien et de la participation incroyable à la Course de cette année, et de l'impact que les fonds recueillis auront pour aider les personnes atteintes du cancer du sein, déclare Anna Goncalves, PVP, Services consultatifs RH, Transformation de l'effectif et leadership, Banque CIBC. Nous sommes très fiers de collaborer avec la Société canadienne du cancer et de soutenir ses efforts pour contribuer à faire une différence dans la vie des personnes touchées par le cancer du sein. »

Depuis 28 ans, la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer est rendue possible par le partenariat novateur entre la SCC et la CIBC. Grâce à ses participants et sympathisants, la Course est le plus grand événement au pays en appui à la cause du cancer du sein. Depuis 1997, des milliers de membres du personnel de la CIBC s'engagent comme bénévoles, recueillent des fonds et participent à la Course tous les ans dans des communautés à travers le pays pour nous aider à changer l'avenir du cancer du sein à jamais.

Pour en apprendre plus ou faire un don, visitez lacoursealaviecibc.com.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs sur le cancer. Nous fournissons un réseau d'aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, dans tout le Canada et pour tous les types de cancer. Avec le soutien des personnes touchées, des sympathisants, des donateurs et des bénévoles, nous créons un avenir plus sain. Nous avons tous un rôle à jouer. Ça prend une société pour agir contre le cancer.

Appelez au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca aujourd'hui.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, de Marchés des capitaux et de Gestion privée, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

SOURCE Société canadienne du cancer (Bureau National)

Pour en savoir plus, obtenir des ressources photo et vidéo ou prévoir une entrevue, communiquez avec Jillianne Gignac, Assistante conseillère, Hill & Knowlton, [email protected], 514 929-6170