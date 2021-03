La Cour suprême du Canada reçoit des nouveaux emblèmes héraldiques

OTTAWA, ON, le 12 mars 2021 /CNW/ - Le très honorable Richard Wagner, juge en chef du Canada, sera accompagné de Samy Khalid, Ph. D., héraut d'armes, pour le dévoilement des nouveaux emblèmes héraldiques de la Cour suprême du Canada, qui aura lieu le lundi 15 mars 2021, à 10 h, dans la salle d'audience principale de la Cour suprême du Canada, à Ottawa.

L'événement sera diffusé en direct sur le site Web de la Cour suprême du Canada.

Au sujet de l'héraldique

Le gouverneur général est le chef de l'Autorité héraldique du Canada, le service fédéral responsable de superviser l'héraldique canadienne. Ses principales activités comprennent la création d'emblèmes héraldiques (armoiries, drapeaux et insignes); l'enregistrement d'emblèmes existants; l'approbation des insignes et des drapeaux militaires ainsi que d'autres emblèmes des Forces armées canadiennes; la diffusion d'informations sur les pratiques et le patrimoine en matière d'héraldique.

