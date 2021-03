MONTRÉAL, le 22 mars 2021 /CNW Telbec/ - La Corporation Financière Champlain et GefCo ont acquis les Eaux Naya Inc, retournant ainsi Naya à une propriété et exploitation 100% Québécoise.

Les Eaux Naya, une compagnie Québécoise depuis plus de 35 ans, offre de l'eau de source naturelle d'une qualité exceptionnelle. Avec cette acquisition, l'entreprise de Mirabel, Québec est maintenant bien positionnée pour accélérer le développement et l'innovation tant qu'aux produits et à l'embouteillage à travers le Canada. Avec plus de 80 employés depuis son usine de Mirabel, Naya a établi de nombreux partenariats d'envergure avec plusieurs détaillants à travers le Canada la positionnant ainsi à continuer sa croissance et sa réussite. Forte d'une image de marque rafraîchie en 2018 et de nombreuses associations, Naya est maintenant en bonne posture pour continuer son histoire d'amour avec les consommateurs Québécois.

Les termes financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.

À propos de Corporation Financière Champlain:

Champlain est une société canadienne de placements privés établie à Montréal. Elle assure la gestion d'un portefeuille de placements privés qui comprend actuellement différents investissements partout au Canada et aux États-Unis. Sa priorité est d'apporter une valeur ajoutée à ses partenaires, des PME désireuses de croître au pays comme à l'étranger, en leur fournissant des capitaux propres, du financement et une expertise de gestion opérationnelle.

www.champlaincanada.com

À propos de GefCo:

GefCo est une société canadienne de placements privés établie à Laval. Elle assure la gestion d'un portefeuille d'entreprises d'industries diversifiées à travers le Canada. GefCo se veut un partenaire à valeur ajoutée contribuant à l'excellence opérationnelle, l'image de marque et l'innovation aux PME œuvrant dans le manufacturier, la production et la distribution.

