Pour un leadership transformateur tourné vers l'avenir, soutenant un pays prospère et dynamique

OTTAWA, ON, le 6 nov. 2024 /CNW/ - La Conférence canadienne du Gouverneur général sur le leadership (CCGGL) se joint aujourd'hui au rang des programmes pilotés par la Fondation Rideau Hall (FRH). Depuis 40 ans, la CCGGL est une force unificatrice qui réunit des leaders émergent.e.s de tous les secteurs et régions du pays à l'occasion d'une activité de deux semaines visant à élargir leurs perspectives concernant le travail, le leadership, leur communauté et le pays.

Ce changement marque un nouveau chapitre pour la CCGGL, la plus importante expérience de leadership non partisan au Canada. Le monde évolue et le Canada a besoin de leaders capables de remettre en question les idées reçues et de collaborer avec des personnes issues de secteurs, de milieux et d'horizons différents, mais qui partagent la même passion pour l'amélioration de leur communauté et de leur pays. Reflétant la grande diversité du pays, la CCGGL aide les leaders à améliorer leurs capacités décisionnelles, facilite l'interaction entre les dirigeant.e.s d'entreprises, de syndicats, des gouvernements et de la société civile, et donne aux participant.e.s une meilleure compréhension du Canada.

La Fondation Rideau Hall (FRH) est un organisme de bienfaisance indépendant qui œuvre à l'édification du pays et met en relation des personnes, des causes et des organisations qui croient au potentiel du Canada et travaillent à le réaliser. La FRH a notamment pour mission d'amener la population canadienne à mieux comprendre le rôle des institutions publiques de notre pays, à collaborer avec ces dernières, et à investir dans le leadership canadien. Elle travaille en étroite collaboration avec le Bureau du gouverneur général du Canada et de nombreux partenaires de tous les secteurs pour ouvrir les horizons, établir des liens entre les communautés de tout le pays et célébrer l'excellence.

« L'intégration du programme de la Conférence canadienne du Gouverneur général sur le leadership à la Fondation Rideau Hall nous emballe. Ce partenariat constitue une occasion formidable de faire évoluer la Conférence, en phase avec les besoins en évolution des leaders émergents, tout en renforçant les liens avec la communauté exceptionnelle d'anciennes et d'anciens de partout au pays qui ont déjà vu leur vie transformée par leur expérience à la Conférence. »

- Kathleen Taylor, présidente de la Conférence et présidente du conseil d'administration de la CCGGL.

« Nous sommes fiers d'accueillir la Conférence canadienne du Gouverneur général sur le leadership à la Fondation Rideau Hall et de permettre à ce programme extrêmement influent de se poursuivre. Dans un monde de plus en plus polarisé, la pertinence d'un programme qui permet d'investir dans les leaders de tous les secteurs et régions au pays n'a jamais été aussi grande. La Conférence rejoint ainsi nos autres programmes phares qui donnent l'occasion d'expérimenter plus en profondeur le Canada et de s'exposer à des points de vue et perspectives variés. »

- Teresa Marques, présidente-directrice générale de la Fondation Rideau Hall

Par le soutien continu qu'il implique, ce nouveau partenariat consolidera la CCGGL, qui continuera d'exploiter ses atouts majeurs et poursuivra le dialogue avec sa formidable communauté d'ancien.ne.s, qui s'étend d'un océan à l'autre. Plus de 2 400 personnes ont participé au programme jusqu'à maintenant, et grâce à ce nouveau partenariat, les générations futures de leaders pourront partager l'expérience de la participation à la CCGGL pour les décennies à venir.

Dans les semaines à venir, nous communiquerons d'autres détails sur la prochaine itération de la Conférence canadienne du Gouverneur général sur le leadership, qui se tiendra en mai 2026.

À propos de la CCGGL

La Conférence canadienne du Gouverneur général sur le leadership (CCGGL) réunit des leaders émergent.e.s à l'occasion d'une activité de deux semaines visant à élargir leurs perspectives concernant le travail, le leadership, leur communauté et le pays. Les participant.e.s à la Conférence représentent une variété de professions, de régions et de points de vue, étant notamment issu.e.s du milieu des affaires, du monde syndical, des ONG, ainsi que des secteurs de l'administration publique, de la culture et de l'éducation. Pour en savoir plus : www.leadershipcanada.ca/

À propos de la FRH

La Fondation Rideau Hall (FRH) est un organisme de bienfaisance national non partisan qui réunit des personnes, des idées et des ressources pour mettre en lumière le meilleur du Canada, et qui collabore avec des partenaires afin d'améliorer de façon significative la vie de nos citoyennes et citoyens. Animée d'un esprit de collaboration, la Fondation célèbre l'excellence tout en ouvrant des horizons et en unissant les collectivités dans le but commun de bâtir un Canada meilleur. En savoir plus : rhf-frh.ca/fr

SOURCE Rideau Hall Foundation

Demandes de renseignements des médias : Mélanie Béchard, Agente principale des communications, Fondation Rideau Hall, 613-914-0651, [email protected]