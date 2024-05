TORONTO, le 23 mai 2024 /CNW/ - Des représentantes et des représentants de Patrimoine Aviso, FIS Global, ION Markets, Jane Street, Financière Banque Nationale, RBC Marchés des Capitaux, RJ O'Brien, Scila AB, Société Générale, Susquehanna International Group, Trading Technologies et Wolverine Execution Services (WEX) se sont joints à Luc Fortin, président et chef de la direction, Bourse de Montréal et chef, Activités globales de négociation, Groupe TMX, pour ouvrir les marchés et souligner la tenue de la 23e édition de la Conférence canadienne annuelle des dérivés (CCAD).

La Conférence canadienne annuelle des dérivés ouvre les marchés Jeudi 23 mai 2024

La CCAD est une occasion exceptionnelle de tisser des liens avec les grands noms du marché canadien des dérivés. Les participants pourront se familiariser avec les principales nouveautés en matière d'actions, de titres à revenu fixe, de technologie, de réglementation et de compensation. Apprenez-en davantage : https://ccad.m-x.ca/2024/program/

Date : Jeudi 23 mai 2024 Heure : de 9 h à 9 h 30 (HAE) Lieu : Montréal

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Catherine Kee, [email protected]