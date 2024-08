MILLBROOK FIRST NATION, LE TERRITOIRE ANCESTRAL ET NON CÉDÉ DU PEUPLE MI'KMAQ, NS, le 14 août 2024 /CNW/ - Services aux Autochtones Canada (SAC) et la Confederacy of Mainland Mi'kmaq (CMM)

Les gouvernements des Premières Nations jouent un rôle de premier plan dans l'évaluation des besoins immédiats de leurs communautés et dans la détermination des mesures à prendre en cas d'urgence. Comme les situations d'urgence telles que les feux de forêt, les inondations, les ouragans et les tempêtes de neige sont de plus en plus fréquentes et graves, il faut absolument disposer de coordonnateurs communautaires de la gestion des urgences. En outre, le gouvernement du Canada progresse vers l'établissement d'accords multilatéraux de services de gestion des urgences qui incluent les Premières Nations en tant que partenaires égaux et à part entière, et soutiennent la gestion des urgences dirigée par les Premières Nations.

Aujourd'hui, Angeline Gillis, directrice exécutive de la Confederacy of Mainland Mi'kmaq, et Jenica Atwin, secrétaire parlementaire auprès de la ministre des Services aux Autochtones, ont annoncé le financement de l'embauche de 8 nouveaux postes de coordonnateurs de la gestion des urgences pour les communautés membres de la Confederacy of Mainland Mi'kmaq en Nouvelle-Écosse.

Un total de 2,4 millions de dollars sur 5 ans sera accordé à la Confederacy of Mainland Mi'kmaq pour l'amélioration de l'aide à la gestion des urgences dans les communautés. Plus précisément, grâce à cette annonce, 8 communautés des Premières Nations en Nouvelle-Écosse seront en mesure de mieux se préparer et de réagir rapidement aux situations d'urgence, d'une manière adaptée à leur culture, tout en ayant accès à des services d'intervention d'urgence comparables à ceux dont bénéficient les autres résidents de leur administration.

« Je suis ravi de me joindre à Angeline Gillis et à tous les membres de la Confederacy of Mainland Mi'kmaq pour annoncer le financement de 8 nouveaux postes de coordonnateurs de la gestion des urgences en Nouvelle-Écosse. Le gouvernement du Canada reste déterminé à soutenir les communautés autochtones en temps de crise, en travaillant avec elles pour assurer leur sécurité et leur bien-être. Comme les inondations, les tempêtes saisonnières et les feux de forêt sont devenus de véritables fléaux dans la province, ces nouveaux postes de coordonnateurs de la gestion des urgences permettront de répondre aux besoins particuliers des partenaires des Premières Nations lorsqu'ils sont touchés par ces situations d'urgence. »

Jenica Atwin

Secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones

« L'annonce d'aujourd'hui marque une étape importante dans le renforcement de la résilience de nos communautés. Avec le soutien de coordonnateurs de la gestion des urgences dévoués, nous pouvons faire en sorte que nos communautés soient non seulement mieux préparées aux situations d'urgence, mais aussi habilitées à mener des interventions qui respectent nos valeurs culturelles et nos traditions. Ce financement reconnaît l'importance du leadership autochtone dans la gestion des urgences et renforce notre engagement à protéger notre peuple et nos terres. »

Angeline Gillis

Directrice générale, Confederacy of Mainland Mi'kmaq

Faits en bref

SAC finance déjà 3 postes de coordonnateurs avec la Confederacy of Mainland Mi'kmaq et l'Union of Nova Scotia Mi'kmaq. Ce nouveau financement porte le nombre total de coordonnateurs à 11, ce qui fait plus que doubler la capacité actuelle.

La Confederacy of Mainland Mi'Kmaq est un conseil tribal constitué en 1986 en tant qu'organisation sans but lucratif en vertu de la Societies Act de la Nouvelle-Écosse, dont l'organe directeur est composé de chefs représentant ses 8 communautés membres.

Les fonds seront divisés à parts égales entre les Premières Nations d'Annapolis Valley, de Bear River , de Glooscap, de Millbrook , de Pictou Landing , de Sipekne'katik, de Wasoqopa'q ( Acadia ) et la Nation Mi'kmaq de Paqtnkek.

, de Glooscap, de , de , de Sipekne'katik, de Wasoqopa'q ( ) et la Nation Mi'kmaq de Paqtnkek. En partenariat avec les communautés des Premières Nations, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les organisations non gouvernementales, le Programme d'aide à la gestion des urgences (PAGU) de Services aux Autochtones Canada aide les communautés des Premières Nations vivant dans les réserves et les autres communautés admissibles à avoir accès aux services d'aide en cas d'urgence.

Le PAGU fournit des fonds aux communautés des Premières Nations afin qu'elles puissent renforcer leur résilience, se préparer aux risques naturels et y répondre en utilisant les 4 piliers de la gestion des urgences : l'atténuation, la préparation, l'intervention et le rétablissement.

