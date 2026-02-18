Le présent communiqué sur les résultats annuels doit être lu en parallèle avec les états financiers consolidés audités et le rapport de gestion de 2025 de la société, qui peuvent être consultés sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

GUELPH, ON, le 18 févr. 2026 /CNW/ - La Compagnie d'assurance générale Co-operators (« Co-operators Générale ») annonce aujourd'hui ses résultats financiers consolidés pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2025. Pour le quatrième trimestre, Co-operators Générale déclare un résultat net consolidé de 220,6 millions de dollars, comparativement à 100,8 millions pour le trimestre correspondant de 2024. Le résultat par action ordinaire s'est établi à 7,92 $ pour le quatrième trimestre, comparativement à 3,55 $ pour la même période l'an dernier. Le résultat net pour l'exercice se chiffre à 671,2 millions de dollars, comparativement à 245,1 millions de dollars en 2024. Cela se traduit par un résultat par action ordinaire de 24,18 $, comparativement à 8,60 $ l'exercice précédent.

« Dans un contexte d'incertitude économique et de volatilité des marchés, nous avons su garder le cap sur le renforcement de notre résilience durable grâce à une exécution opérationnelle rigoureuse », a déclaré Rob Wesseling, président et chef de la direction de Co-operators. « La solidité de nos résultats techniques et la stabilité du rendement des placements ont généré des résultats solides, ce qui nous a permis de continuer à renforcer la sécurité financière de l'ensemble de la population canadienne. »

FAITS SAILLANTS DES RÉSULTATS FINANCIERS DU QUATRIÈME TRIMESTRE ET DE FIN D'ANNÉE DE CO-OPERATORS GÉNÉRALE

(en millions de dollars, sauf pour le résultat par action ordinaire et les ratios)



Quatrième

trimestre Quatrième

trimestre Cumul Cumul

2025 2024 2025 2024 Principales données financières







Primes directes souscrites (PDS)1 1 494,9 1 447,2 5 989,9 5 597,6 Produits nets des activités d'assurance (PNAA)1 1 414,9 1 277,9 5 474,9 4 809,6 Résultat net après impôt 220,6 100,8 671,2 245,1 Revenus et profits nets de placement 98,3 126,3 495,3 470,5 Total de l'actif4 9 215,3 8 521,9 9 215,3 8 521,9 Capitaux propres 3 019,3 2 805,9 3 019,3 2 805,9









Principaux indicateurs de succès







Croissance des PDS1 3,3 % 14,8 % 7,0 % 14,4 % Croissance des PNAA1 10,7 % 13,5 % 13,8 % 12,4 % Résultat technique, excluant l'actualisation et l'ajustement au titre du risque1 143,2 5,1 326,5 (106,9) Résultat par action ordinaire2,3 7,92 $ 3,55 $ 24,18 $ 8,60 $ Rendement des capitaux propres1 31,3 % 15,4 % 23,0 % 9,1 % Ratio combiné, excluant l'actualisation et l'ajustement au titre du risque1 89,9 % 99,6 % 94,1 % 102,2 % Ratio combiné, incluant l'actualisation et l'ajustement au titre du risque1 88,4 % 100,1 % 93,4 % 103,4 % Test du capital minimal (TCM) 224 % 216 % 224 % 216 %

1 Se reporter à la section Principales mesures financières (hors PCGR). 2 Toutes les actions ordinaires de CGIC sont détenues par CFSL; se référer à la section Dividendes déclarés pour les dividendes déclarés par action. 3 Le résultat par action tient compte des valeurs de base et diluées. 4 Comprend les éléments courants et non courants présentés dans les notes ux états financiers consolidés.

Analyse du quatrième trimestre

Au quatrième trimestre, les primes directes souscrites (PDS) ont augmenté de 3,3 %, à 1 494,9 millions de dollars par rapport à la même période de 2024, tandis que les produits nets des activités d'assurance (PNAA) ont progressé de 10,7 %, à 1 414,9 millions de dollars, comparativement au quatrième trimestre de l'exercice précédent. Cette croissance des PDS et des PNAA par rapport au trimestre correspondant a été observée dans l'ensemble des régions et des secteurs d'activité, mais plus particulièrement en assurances auto et habitation. L'augmentation observée tant en assurance auto qu'en assurance habitation s'explique principalement par la hausse des primes moyennes, particulièrement en Ontario.

Le ratio sinistres-primes, excluant l'actualisation et l'ajustement au titre du risque, s'est amélioré de 8,7 points de pourcentage par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, grâce à la baisse des événements majeurs, à la baisse des sinistres pour l'année de survenance en cours et à l'évolution favorable des sinistres des années antérieures. Le ratio frais-primes du quatrième trimestre s'est amélioré de 1,0 point de pourcentage par rapport à la même période de 2024, principalement en raison de la croissance du RNI.

Les revenus et profits nets de placement du quatrième trimestre s'élèvent à 98,3 millions de dollars, soit une baisse de 28,0 millions par rapport à la même période l'année précédente. Cette baisse est essentiellement attribuable à des gains non réalisés dans nos portefeuilles d'actions ordinaires, qui étaient plus élevés pour la période correspondante de 2024. Cette évolution défavorable a été partiellement compensée par la hausse des revenus d'intérêts sur les obligations et l'augmentation des dividendes distribuées provenant de fonds en gestion commune.

Analyse des résultats annuels

En 2025, nous avons continué de croître dans l'ensemble de nos principaux secteurs d'activité et régions par rapport à 2024. L'augmentation des primes moyennes et du nombre de polices en vigueur et de véhicules assurés a entraîné une hausse de 7,0 % des PDS et de 13,8 % des PNAA par rapport à l'exercice précédent.

Nous avons déclaré un résultat technique, hors actualisation et ajustement au titre du risque, de 326,5 millions de dollars pour 2025, une variation favorable de 433,4 millions par rapport à la perte technique de 106,9 millions de dollars en 2024. Cette amélioration est due au fait que la croissance des PNAA de 665,3 millions de dollars a plus que compensé l'augmentation à la fois des sinistres nets non actualisés et frais de règlement (97,2 millions de dollars) et des frais d'acquisition et autres frais (134,7 millions de dollars).

Cette augmentation des sinistres nets non actualisés et des frais de règlement résulte en grande partie de la hausse des sinistres pour l'année de survenance en cours, au renforcement des provisions et à la baisse des sinistres cédés liés aux événements majeurs. L'augmentation des sinistres pour l'année de survenance en cours a été partiellement compensée par l'évolution favorable des sinistres des années antérieures. L'augmentation des frais d'acquisition et autres frais est attribuable à la croissance des primes, qui a entraîné une augmentation des taxes sur les primes, des commissions nettes et des charges d'exploitation des activités d'assurance.

En 2025, le ratio combiné, excluant l'actualisation et l'ajustement au titre du risque, s'est amélioré de 8,1 points de pourcentage par rapport à l'exercice précédent. Cette augmentation provient principalement de l'évolution favorable du ratio sinistres-primes, portée par la croissance accrue des PNAA et par la baisse des événements majeurs, comparativement aux pertes importantes liées à de tels événements en 2024. Si l'on tient compte de l'actualisation et de l'ajustement au titre du risque, le ratio s'est amélioré de 10,0 points de pourcentage. L'amélioration relative du ratio a été plus importante en raison d'une incidence favorable de 90,2 millions de dollars liée à l'actualisation nette et à l'ajustement au titre du risque au cours de l'exercice par rapport à l'exercice précédent.

Les résultats financiers de placement et d'assurance nets ont progressé de 126,3 millions de dollars, ce qui représente un revenu de 364,2 millions de dollars pour l'exercice en cours, comparativement à 237,9 millions de dollars pour la période comparative de 2024. Ce résultat favorable s'explique par la diminution de 101,5 millions de dollars des charges financières nettes liées aux contrats d'assurance et de réassurance par rapport à 2024. Cette variation est attribuable à une courbe des taux relativement stable, contrairement à la tendance baissière de l'exercice précédent, ce qui a entraîné une réduction des charges liées à l'actualisation au cours de l'exercice. Autre effet favorable : la hausse de 24,8 millions de dollars des revenus et profits nets de placement par rapport à l'exercice précédent, portée par des revenus d'intérêts et de dividendes plus élevés et des gains sur notre portefeuille d'actions ordinaires, malgré des pertes sur nos fonds de sociétés en commandite.

Notre situation financière et de trésorerie ainsi que nos liquidités demeurent solides et nous permettent de continuer à servir notre clientèle et à répondre à ses besoins, tout en soutenant nos axes stratégiques. Notre portefeuille de placements est composé d'actifs bien diversifiés de grande qualité. La qualité de crédit de notre portefeuille d'obligations demeure élevée avec 77,9 % du portefeuille coté A ou plus, et 96,8 % de nos obligations étant considérées de première qualité (BBB ou supérieure). Notre portefeuille d'actions est composé à 82,2 % de titres canadiens.

Capital

La situation de trésorerie de Co-operators Générale demeure solide. La société a obtenu un résultat de 224 % au test du capital minimal au 31 décembre 2025, ce qui dépasse largement les cibles interne et réglementaire. Nous continuons à surveiller de près nos niveaux de capital en réponse à l'évolution du contexte économique.

À PROPOS DE NOUS

Fièrement canadienne depuis 1945, Co-operators est une coopérative de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multibranches et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Avec des actifs sous administration de plus de 79 milliards de dollars, elle est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. En tant qu'organisation carboneutre, Co-operators est déterminée à atteindre zéro émissions nettes dans ses activités et ses placements d'ici 2040 et 2050 respectivement. Co-operators figure au palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada et se classe parmi les 50 meilleures entreprises responsables au pays selon Corporate Knights.

Les actions privilégiées de catégorie E, série C de Co-operators Générale sont négociées à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole CCS.PR.C.

Pour en savoir plus, consultez le www.cooperators.ca.

