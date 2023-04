La communauté de ski White Hills Resort gagne le troisième concours annuel Au sommet avec Mackenzie

L'équipe gagnante prévoit utiliser le prix de 100 000 $ pour améliorer l'expérience des invité(e)s et faire croître l'amour du sport dans la région

TORONTO, le 3 avril 2023 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui que White Hills Resort (Clarenville, Terre-Neuve-et-Labrador) avait gagné le troisième concours annuel de ski Au sommet avec Mackenzie (« Au sommet »). Le grand prix de 100 000 $ servira à améliorer l'expérience des invité(e)s, ce qui attirera davantage de gens à la station de ski et à Clarenville et fera croître l'amour du sport dans la région.

La station prévoit mettre à niveau son système de remonte-pente pour améliorer le fonctionnement et la vitesse des remontées dans les intempéries, acheter de nouveaux équipements de location, acheter de l'équipement culinaire pour pouvoir organiser des festivals et des événements, et améliorer la présence de sa marque en remplaçant les panneaux de signalisation routière et en repeignant les bâtiments.

« Ce concours vient rappeler l'importance de notre petite station de ski adorée! Nous avons senti à l'égard de White Hills un puissant sentiment d'appartenance et de mobilisation qui a revigoré nos bénévoles et mobilisé une toute nouvelle communauté d'adeptes! », se réjouit Deidra Strowbridge, conseillère municipale de Clarenville et membre du conseil d'administration de White Hills.

Les équipes représentant Mount Jamieson Resort (Timmins, Ontario) et Apex Mountain Resort (Keremeos, Colombie-Britannique) ont terminé en deuxième et troisième place, remportant respectivement 20 000 $ et 10 000 $. Chaque équipe de la quatrième à la dixième place recevra la somme de 2 500 $ à investir dans des projets communautaires locaux.

Au sommet avec Mackenzie cherche à trouver LA communauté de ski qui incarne sa devise : « Sur les pentes et ailleurs, il faut s'investir. » Le programme de cette année, mettant en vedette 54 équipes d'un océan à l'autre et plus accessible que jamais, permettait aux gens de voter directement pour leurs trois équipes préférées.

« Je suis impressionné par l'attitude positive et l'esprit d'équipe dont ont fait preuve toutes les équipes ayant participé au concours cette année, sur les pentes et ailleurs, souligne Luke Gould, président et chef de la direction de Placements Mackenzie. J'aimerais féliciter notre équipe gagnante, White Hills Resort, pour son attachement au sport qu'elle aime et son investissement dans sa communauté locale. »

L'équipe gagnante a été déterminée en partie d'après le total de points accumulés pendant la saison (dans les défis sur les médias sociaux) et en partie par un jury composé de spécialistes représentant Mackenzie et la communauté de ski, dont :

Jack Crawford - Médaillé de bronze olympique et champion de la Coupe du monde de Super G en 2023

La saison dernière, les deux co-gagnants du concours Au sommet étaient Adanac Ski Hill (Sudbury, Ontario) et Kimberley Alpine Resort (Kimberley, Colombie-Britannique). Les deux équipes ont affecté leur prix de 50 000 $ à l'amélioration des installations et de l'équipement, afin que les membres du club de ski local puissent pleinement en profiter.

Mackenzie est fière de soutenir le ski au Canada depuis plus de 20 ans, en investissant dans le développement des athlètes et para-athlètes, allant des jeunes amateurs et amatrices sur les pentes jusqu'aux championnats olympiques et de la Coupe du monde. Mackenzie soutient également les communautés de ski canadiennes grâce à des partenariats avec Canada Alpin, Ontario Alpin, Ski Québec Alpin et le Mackenzie Temple de la renommée du ski canadien.

Pour en savoir davantage au sujet du concours Au sommet avec Mackenzie et en connaître les faits saillants, visitez le site fr.mackenzietoppeak.ca.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 192 milliards de dollars au 28 février 2023. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Hong Kong et Beijing. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM (TSX: IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils est d'environ 258 milliards de dollars au 28 février 2023. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

