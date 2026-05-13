Dès cet été, les entreprises souhaitant soumissionner sur des contrats de défense devront satisfaire aux nouvelles exigences obligatoires en matière de cybersécurité.

Le budget fédéral de 2025 a alloué plus de 81 milliards de dollars aux dépenses de défense au cours des cinq prochaines années.

Plus de 1 billion de dollars pourraient être consacrés aux dépenses de défense au cours de la prochaine décennie, alors que le Canada s'engage à porter ses dépenses de défense à 5 % du PIB, conformément à ses engagements envers l'OTAN.

Nouveau service-conseil conçu pour guider les fournisseurs canadiens de la défense à travers le Programme canadien de certification en cybersécurité (PCCC) obligatoire et leur permettre d'accéder aux investissements historiques en défense nationale.

TORONTO, le 13 mai 2026 /CNW/ - Alors que le gouvernement canadien prend un engagement financier historique pour moderniser la défense nationale, à compter de l'été 2026, les entreprises canadiennes souhaitant saisir cette occasion de croissance et soumissionner sur des contrats de défense devront se conformer aux nouvelles exigences obligatoires en matière de cybersécurité.

En réponse à ces nouvelles exigences, PwC Canada a annoncé le lancement de son Service de préparation et de conseil en PCCC, une nouvelle offre conçue pour guider les organisations à travers le PCCC et s'assurer qu'elles sont admissibles à l'approvisionnement en défense.

« Les investissements prévus du Canada en matière de défense représentent une occasion unique dans une génération, mais pour en faire partie, les entreprises doivent être prêtes en matière de cybersécurité, » a déclaré John Proctor, associé, Cybersécurité, protection des renseignements personnels et lutte contre la criminalité financière, et leader du secteur Cyberdéfense chez PwC Canada. « Nous simplifions la démarche pour les entreprises canadiennes afin qu'elles puissent satisfaire aux exigences du PCCC, en traduisant des exigences complexes en cybersécurité en étapes claires et concrètes pour qu'elles soient en mesure de se qualifier, de soumissionner et de croître avec ce marché. »

Le PCCC est un nouveau cadre obligatoire de certification en cybersécurité, dirigé conjointement par Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) et le ministère de la Défense nationale (MDN), en collaboration avec le Centre canadien pour la cybersécurité (CCC). Inspiré du programme CMMC du département américain de la Défense, le PCCC établit des exigences minimales en matière de cybersécurité que les entrepreneurs doivent satisfaire pour soumissionner sur des contrats de défense impliquant des renseignements sensibles non classifiés, se voir attribuer ces contrats et continuer à les exécuter.

Les exigences de certification commençant à apparaître dans les appels d'offres du MDN cette année, le délai dont disposent les fournisseurs pour atteindre la conformité se resserre. Les organisations qui ne satisfont pas au niveau PCCC requis seront inadmissibles à conserver leurs contrats de défense existants ou à soumissionner sur de nouveaux projets, ce qui représente un risque important pour leurs revenus et leur positionnement sur le marché.

Accéder au marché de la défense canadien

Le PCCC établit des normes minimales de cybersécurité pour toute organisation faisant partie de la chaîne d'approvisionnement du MDN. Le Service de préparation et de conseil en PCCC de PwC Canada permet aux entreprises de :

Confirmer leur périmètre PCCC en identifiant les contrats, les flux de données et les unités d'affaires visés.

Commander une évaluation de l'état de préparation afin de comparer leurs contrôles actuels aux exigences du PCCC.

Élaborer une feuille de route de remédiation et de certification assortie de responsabilités, d'un budget et d'échéanciers clairs.

Se préparer à la certification finale en recueillant les preuves nécessaires et en validant les contrôles en place.

Renforcer la confiance dans la chaîne d'approvisionnement et protéger leur admissibilité aux futurs contrats de défense.

Perpétuer l'héritage de confiance et l'expertise sectorielle de PwC

Les équipes multidisciplinaires de PwC Canada réunissent une expertise en cybersécurité, en défense, en gestion des risques, en confiance numérique, en contrôles internes et en connaissance du cadre réglementaire. Cette combinaison de profondeur technique et de rigueur en matière d'assurance positionne PwC Canada de façon unique pour aider ses clients à saisir les occasions tout en gérant les risques inhérents au nouveau paysage de l'approvisionnement en défense.

Le service de PwC Canada est conçu pour appuyer l'objectif du gouvernement d'élargir la base industrielle nationale de défense, permettant à un plus grand nombre d'organisations canadiennes, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), de satisfaire aux exigences en matière de cybersécurité et de participer à l'approvisionnement en défense.

« Les ambitions du Canada en matière de dépenses de défense représentent une occasion de taille pour les entreprises canadiennes, mais la participation à ce marché dépendra de plus en plus d'une solide préparation en cybersécurité. Alors que les exigences du PCCC deviennent obligatoires, les organisations de la chaîne d'approvisionnement de la défense, en particulier les PME, doivent agir dès maintenant pour bien comprendre leurs obligations, renforcer leur résilience et se positionner avantageusement. Notre objectif est d'aider nos clients à traverser cette transition avec confiance, afin qu'ils puissent préserver leur admissibilité aux contrats et jouer un rôle déterminant dans le renforcement de la base industrielle de défense du Canada », a déclaré Laura Wood, associée et leader du secteur Gouvernement et Défense, PwC Canada.

« Il ne s'agit pas simplement de cocher une case; il s'agit d'aider les entreprises à faire de la cybersécurité non plus un risque, mais un véritable avantage concurrentiel », a déclaré Asif Qayyum, associé, Risques liés à la cybersécurité, contrôles et conformité, PwC Canada. « En combinant notre expertise approfondie en cybersécurité et en réglementation à notre connaissance pointue du secteur de la défense, nous aidons nos clients à intégrer la sécurité au cœur de leurs opérations et à se démarquer de leurs concurrents. »

À propos de PwC Canada

Chez PwC Canada, nous aidons nos clients à bâtir la confiance et à se réinventer pour qu'ils puissent transformer la complexité en avantage concurrentiel. Nous sommes un réseau axé sur la technologie et valorisant les personnes, comptant plus de 6 500 associés et membres du personnel dans des bureaux partout au pays. Dans les domaines de l'audit et de la certification, de la fiscalité et du droit, des transactions et du conseil, nous contribuons à bâtir, à accélérer et à maintenir l'élan de nos clients.

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SOURCE PwC Management Services LP

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