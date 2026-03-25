Ce soutien renforce l'engagement de PwC en faveur de la sécurité et de la résilience économique du Canada

TORONTO, le 25 mars 2026 /CNW/ - PwC Canada a annoncé aujourd'hui son soutien à la Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience (BDSR). En cours de développement, la BDSR a pour objectif de combler les lacunes de financement structurelles auxquelles font face les entreprises du secteur de la défense et les fournisseurs d'infrastructures critiques. En améliorant l'accès à un crédit à long terme, structuré de manière appropriée, la BDSR aidera les entreprises canadiennes à investir, à prendre de l'expansion et à innover, compte tenu de l'évolution des besoins en matière de sécurité et de l'intention du gouvernement d'augmenter les investissements en défense.

« Le paysage de la défense et de la sécurité au Canada change rapidement, et la base industrielle doit être capable de réagir rapidement et à l'échelle requise, a déclaré Laura Wood, associée, Gouvernement et leader mondiale, Défense chez PwC Canada. La BDSR jouera un rôle central dans la traduction des ambitions liées aux politiques publiques en réelle capacité industrielle sur le terrain. Un écosystème solide et doté de ressources suffisantes, ainsi qu'un centre financier de défense, sont essentiels tant pour la sécurité nationale que pour la résilience économique à long terme. »

Bon nombre des investissements visant à élargir la base industrielle de défense du Canada -- comme la création de nouvelles installations, l'adoption de technologies de pointe, le développement de la main-d'œuvre et le renforcement de la résilience des chaînes d'approvisionnement -- reposent sur un capital patient, structuré en fonction des risques et adapté aux caractéristiques propres aux programmes de défense. Ces enjeux touchent tout particulièrement les petites et moyennes entreprises qui opèrent dans des environnements d'approvisionnement complexes, caractérisés par de longs cycles.

Le soutien de PwC Canada à la BDSR s'inscrit dans la lignée des récentes prises de position du gouvernement du Canada et de l'ensemble des banques de l'annexe I, ainsi que d'un groupe multilatéral de pays souhaitant mobiliser des capitaux et les canaliser vers des mécanismes de financement de la défense, de la sécurité et de la résilience. PwC Canada est prête à appuyer la BDSR en mettant à profit son expérience multisectorielle, notamment en matière de défense, d'infrastructures, de marchés financiers et de transformation du secteur public.

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SOURCE PwC Management Services LP

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