Domenic Marino, actuellement leader national, Transactions chez PwC Canada, qui comprend notamment les services de financement d'entreprises, de transactions, de performance et de redressement d'entreprises, d'évaluation, de création de valeur, d'actifs réels et de juricomptabilité.

Établi à Toronto, M. Marino compte plus de 25 ans d'expérience chez PwC Canada, dont une expérience internationale acquise chez PwC dans différents territoires.

À ce titre, il accompagne avec succès clients et équipes dans la gestion de défis majeurs, notamment l'évolution du paysage commercial mondial et les impératifs de transformation liés à l'intelligence artificielle.

TORONTO, le 6 mars 2026 /CNW/ - PwC Canada a annoncé aujourd'hui que ses associés ont élu Domenic Marino à titre de prochain associé principal et chef de la direction, prenant effet le 1er juillet 2026. Il succédera à Nicolas Marcoux, associé principal et chef de la direction de PwC Canada depuis huit ans.

Domenic Marino, associé principal et chef de la direction élu de PwC Canada (Groupe CNW/PwC Management Services LP)

Leader reconnu chez PwC Canada depuis de nombreuses années, M. Marino dirige le groupe Transactions du cabinet depuis 2020. Il agit également à titre d'associé responsable à l'échelle mondiale de la relation client pour l'un des plus importants clients mondiaux du cabinet. Sous son leadership stratégique, PwC Canada a mené à bien de nombreux mandats déterminants pour la marque, couvrant les secteurs de l'audit, des services conseil, de la fiscalité et des transactions, tout en aidant ses clients à créer davantage de valeur grâce à une approche fondée sur la confiance, la transparence et la réciprocité.

« Je suis honoré et touché par la confiance que mes collègues associés m'ont accordée », a déclaré Domenic Marino, associé principal et chef de la direction élu de PwC Canada. « Nous sommes à un point tournant pour PwC Canada -- marqué par l'incertitude économique, l'évolution rapide des technologies et la transformation des attentes des clients, qui redéfinissent notre secteur. Le monde se transforme à un rythme sans précédent, et je m'engage à mettre à profit tous nos associé et nos employés de PwC Canada afin d'accompagner nos clients dans cette nouvelle ère. Nous adopterons les technologies de façon proactive et ferons de la réinvention un levier central pour que nos clients en ressortent plus forts et stratégiquement positionnés pour une réussite durable. »

Avant d'occuper ses fonctions actuelles, M. Marino a dirigé le groupe Juricomptabilité et gestion de crise de PwC Canada. Il détient un baccalauréat en commerce de l'Université de Toronto et les titres de comptable professionnel agréé et d'expert en évaluation d'entreprises.

« Domenic allie crédibilité sur le marché, leadership opérationnel et engagement profond envers notre culture et nos valeurs. Il continuera de donner confiance à nos clients et à l'ensemble de nos parties prenantes », affirme Nicolas Marcoux, associé principal et chef de la direction de PwC Canada. « Le contexte d'affaires évolue rapidement. PwC Canada a besoin d'un leader comme Domenic, capable de stimuler la réinvention, de tirer parti des technologies et de créer de la valeur pour nos clients. C'est un moment déterminant pour notre pays et pour notre cabinet, qui exige d'avoir un leader qui a une vision claire, du courage et de la rigueur. Domenic a une compréhension concrète de notre secteur, combinée à de solides qualités de leadership et d'agilité d'esprit, ce qui le rend particulièrement bien outillé pour faire propulser nos clients et PwC Canada vers de nouveaux sommets. Je suis convaincu qu'il connaîtra un grand succès dans ce rôle et que nos clients comme nos équipes apprécieront de collaborer avec lui. »

