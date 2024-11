1 $ sur chaque produit de la Collection maison McCafé vendu en décembre* aidera les familles ayant des enfants malades à rester ensemble, à proximité des soins de santé dont leur enfant a besoin

TORONTO, le 27 nov. 2024 /CNW/ - Cette saison, les Canadiens peuvent ajouter un peu de réconfort à leur rituel de café à la maison, tout en soutenant une bonne cause. Tout au long du mois de décembre, 1 $ sur tout achat de produit de la Collection maison McCafé® chez les détaillants participants et en ligne à Keurig.ca/McCafé sera versé à l'Œuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD du Canada (OMRM) (jusqu'à concurrence de 100 000 $) pour soutenir leur mission qui consiste à garder les familles ensemble® pendant que leur enfant malade reçoit un traitement médical.

1 $ sur chaque produit de la Collection maison McCafé vendu en décembre* aidera les familles ayant des enfants malades à rester ensemble, à proximité des soins de santé dont leur enfant a besoin (Groupe CNW/McDonald's Canada)

Le don s'applique à la gamme complète des produits de la Collection maison McCafé, du café en grains à vos capsules K-Cup® préférées, incluant le nouveau Café instantané de qualité supérieure McCafé et le nouveau café aromatisé au Caramel McCafé. Ainsi, pendant que les Canadiens apprécient la chaleur de leur rituel du café à la maison, à chaque gorgée, ils aident à fournir de l'hébergement, des programmes de repas, du soutien en santé mentale et plus encore aux familles qui séjournent dans les Manoirs Ronald McDonaldMD et les Salles Familiales Ronald McDonaldMD à travers le Canada.

« Une tasse de café chaud, c'est comme un câlin réconfortant, en particulier pour les parents ayant des enfants malades. Il les accompagne lors de leurs déplacements à l'hôpital, et les aide à calmer leur nervosité et à retrouver un sentiment de normalité. En fait, les familles de l'OMRM consomment plus de 840 000 tasses de café par année dans tout le pays1 », explique Kate Horton, présidente et chef de la direction, OMRM du Canada. « Nous sommes très heureux de faire équipe avec McCafé et Keurig Dr Pepper Canada encore une fois pendant la période des Fêtes, et de transformer chaque tasse de café de la Collection maison McCafé en un geste d'amour et de soutien pour les familles qui en ont le plus besoin à un moment critique de leur vie. »

Un café qui fait du bien : Vestes en courtepointe McCafé

En plus de la chaleur d'une tasse de café réconfortante, l'OMRM a lancé en édition limitée Un café qui fait du bien : Vestes en courtepointe McCafé. Conçue en collaboration avec l'artiste canadienne Briony Douglas , la veste s'inspire non seulement des programmes de courtepointe des Manoirs Ronald McDonald, mais aussi du réconfort que le café peut apporter aux familles. Depuis longtemps, les Manoirs de l'OMRM offrent aux enfants qui y séjournent des courtepointes fabriquées par des bénévoles afin qu'ils se sentent chez eux. Un nombre limité de vestes sera remis à quelques abonnés chanceux en ligne. Les Canadiens qui veulent avoir la chance d'afficher leur soutien à l'OMRM peuvent surveiller le compte Instagram de Briony (@briony) ainsi que la page LinkedIn de Keurig Dr Pepper Canada pour plus d'information.

« La création de la veste Un café qui fait du bien : Vestes en courtepointe McCafé m'a donné l'occasion d'allier ma passion pour l'art à une cause qui me tient à cœur : l'OMRM du Canada, a déclaré Briony Douglas. Chaque élément du design représente le confort et la chaleur que peuvent apporter une tasse de café, une courtepointe et un coup de main. C'est un honneur pour moi de participer à ce programme et d'aider à sensibiliser encore davantage les gens aux familles de tout le Canada qui bénéficient du soutien de l'OMRM. »

Le soutien apporté à l'OMRM a un impact significatif, mais les besoins ne cessent de croître



C'est la quatrième année que l'OMRM du Canada est soutenu par le biais de cette campagne, amassant un total de 525 000 $ à ce jour, et le don de cette année représente environ 423 nuitées pour les familles dans le besoin.

« Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat avec l'OMRM du Canada en cette période des Fêtes par le biais de nos produits de la Collection maison McCafé », a souligné Sophie Bélanger, directrice principale du marketing, Café chez Keurig Dr Pepper Canada. « Nous sommes d'avis que chaque tasse de café infusé apporte du réconfort à ces familles et contribue au soutien inestimable offert par l'OMRM. C'est plus qu'une simple contribution, c'est une étreinte chaleureuse pour ceux qui en ont le plus besoin pendant la période des Fêtes. »

Partout au Canada, les programmes de l'OMRM aident les familles qui doivent se déplacer pour le traitement médical de leur enfant à surmonter les difficultés importantes auxquelles elles sont confrontées, en leur offrant un hébergement, des programmes de repas et un soutien en matière de santé mentale et de bien-être. De plus, l'OMRM offre aux familles un sentiment de communauté et un soulagement de l'isolement social, de sorte qu'elles n'ont pas à vivre seules leur parcours de traitement. Cependant, aujourd'hui, l'OMRM n'est pas en mesure d'aider jusqu'à quatre familles sur cinq qui ont besoin du programme des Manoirs Ronald McDonald en raison d'un manque de place ou de l'absence d'un emplacement disponible pour le programme. Le soutien apporté par les communautés de partout au pays en décembre aidera l'OMRM à se rapprocher de son objectif, qui est de servir davantage de familles lorsque le besoin s'en fait le plus sentir.

Pour plus d'information sur les produits de la Collection maison McCafé et les détaillants participants, visitez Keurig.ca/McCafé, ou pour faire un don à l'OMRM dans votre communauté, visitez rmhc.ca/donate.

* Pour chaque achat de produit de la Collection maison McCafé chez les détaillants participants du 1er au 31 décembre 2024, 1 $ sera versé à l'Œuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD du Canada, jusqu'à concurrence de 100 000 $.

1 Selon les données du programme de dons de l'OMRM du Canada, basées sur les produits donnés et consommés par les chapitres régionaux de l'OMRM

À propos de l'Œuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD du Canada (OMRMMD du Canada)

Au Canada, deux familles sur trois vivent à l'extérieur d'une ville dotée d'un hôpital pédiatrique spécialisé et doivent se déplacer pour des traitements médicaux lorsque leur enfant est gravement malade. Les bienfaits de l'OMRM au Canada sont considérables puisqu'à ce jour, un Canadien sur quatre a été hébergé à l'OMRM ou connaît quelqu'un qui l'a été. Les 16 programmes Manoir Ronald McDonaldMD sont un deuxième chez-soi pour des familles dont l'enfant est traité dans un hôpital à proximité. Les 19 programmes Salle familiale Ronald McDonaldMD, de leur côté, offrent aux familles une oasis de paix et de détente dans l'enceinte même de l'hôpital. Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous à omrmcanada.ca.

À propos de McDonald's du Canada

En 1967, le Canada accueillait son premier restaurant McDonald's® à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près d'un million de clients chaque jour. Près de 100 000 personnes travaillent chez McDonald's d'un océan aux deux autres, dans les restaurants de franchisé et les restaurants de la compagnie. Ce sont plus de 90 % des 1 400 restaurants de McDonald's du Canada qui sont détenus et gérés par des entrepreneurs locaux et indépendants. Sur des achats alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, rendez-vous à mcdonalds.ca.

À propos de Keurig Dr Pepper

Keurig Dr Pepper Canada est une entreprise de premier plan dans le domaine des boissons, avec un portefeuille comptant plus de 70 marques détenues, sous licence et partenaires, ainsi que de puissantes capacités de distribution permettant d'offrir une boisson pour satisfaire chaque besoin, partout et en tout temps. Nous occupons des positions de chef de file dans plusieurs catégories, dont le café, le thé, les boissons gazeuses, les jus et les mélanges pour cocktails, en plus d'avoir le système de cafetières une tasse à la fois n° 1 au pays. Notre modèle de partenariat innovant nous permet de faire croître notre activité dans des catégories en pleine croissance telles que le café haut de gamme, les boissons énergisantes, l'hydratation sportive et les bières sans alcool. Nos marques emblématiques comprennent Canada Dry®, Van Houtte®, Keurig®, Crush®, Dr Pepper®, Mott's® Clamato®, Mott's® Fruitsations®, Timothy's®, AtypiqueMD et Snapple®. Motivés par une « Soif de faire le bien », nos 1 500 employés cherchent à créer une expérience de marque unique autour de nos boissons et à veiller à ce qu'elles aient un impact positif pour les gens, les communautés et la planète. Pour plus d'information, visitez keurigdrpepper.ca et suivez-nous sur LinkedIn. Pour en savoir plus sur notre engagement en matière de responsabilité sociétale d'entreprise, visitez keurigdrpepper.ca/fr/notre-impact.

Les médias qui souhaitent obtenir de plus amples informations sont priés de contacter :

Équipe Impact, McDonald's du Canada [email protected]

SOURCE McDonald's Canada