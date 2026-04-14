Cette année, les participants sont invités à courir, marcher et recueillir des fonds pour soutenir la conservation les 6 et 7 juin 2026 . Canards en Cavale organise des courses en personne à plusieurs endroits au Canada, ainsi que des options virtuelles flexibles et des parcours de marche accessibles de 1 km et des courses amusantes de 5 km pour les participants de tous âges.

« Canards en Cavale démontre bien que la conservation est plus efficace lorsque les communautés s'unissent », explique Tim Binch, gestionnaire national des relations avec les bénévoles. « Nous sommes tous dans cette situation ensemble. Lorsque nos familles et nos amis se préparent à faire notre course, ils investissent dans des milieux humides plus sains, une faune abondante, des infrastructures naturelles et une résilience communautaire. »

Un événement local ayant un impact sur la conservation

Canards en Cavale est une collecte de fonds à l'échelle nationale qui soutient la conservation et la restauration des milieux humides et des habitats connexes. Les fonds recueillis grâce aux inscriptions et à la collecte de fonds en ligne soutiennent des projets qui améliorent la qualité de l'eau, réduisent les risques d'inondation, soutiennent la biodiversité et renforcent les économies locales.

Chaque course Canards en Cavale est conçue spécialement par des bénévoles locaux, des partenaires communautaires et des partisans. Des routes pittoresques en bord de mer aux espaces verts urbains et aux sentiers de petites villes, chaque course est unique. Elles partagent toutefois un objectif commun : assurer une conservation qui fonctionne pour la faune, les communautés, l'économie et les paysages fonctionnels partout au Canada.

Les Canadiens cherchent des façons significatives de se rapprocher de la nature et de contribuer à des solutions durables, et Canards en Cavale offre une façon accessible et conviviale de le faire.

Plus d'emplacements. Plus d'élan.

Canards en Cavale aura lieu dans encore plus de communautés cette année. Parmi les nouveaux emplacements, on compte trois nouvelles courses en Alberta (Edmonton, Strathmore et Burns Lake), ainsi que Brandon, au Manitoba et Sudbury, en Ontario. Les organisateurs espèrent une croissance continue des inscriptions, de la participation des entreprises et de l'engagement des donateurs.

Les coureurs vont adorer les médailles cette année

Les participants ont toujours adoré les médailles à collectionner uniques créées pour Canards en Cavale et cette année ne fait pas exception. La médaille de 2026 affiche un design boisé reflétant un lien entre l'esprit, les animaux, la nature et les gens. Elle a été créée par Justine Proulx, une partisane de longue date de CIC et une artiste tatoueuse et murale autochtone dont l'identité métisse est enracinée dans l'ascendance ojibwée et crie. Les œuvres de Justine célèbrent la culture, l'identité et la résilience autochtones. Les participants peuvent emporter un morceau de cette histoire chez eux.

Trouvez une course Canards en Cavale près de chez vous

Que vous soyez un coureur expérimenté, un marcheur occasionnel ou simplement à la recherche d'un moyen significatif de redonner à la nature, Canards en Cavale vous offre la possibilité de bouger avec un objectif clair. Pour afficher l'horaire complet des emplacements, visitez le site : Canard en Cavale 2026 -- Canards Illimités Canada

Importance des milieux humides

Les terres humides comptent parmi les actifs naturels les plus précieux du Canada. Ils stockent le carbone, filtrent et purifient l'eau, réduisent les inondations et fournissent un habitat à la sauvagine et à d'innombrables autres espèces tout en favorisant les loisirs de plein air et les économies locales. Grâce à des événements comme Canards en Cavale, CIC continue de mobiliser le soutien du public pour des projets de conservation qui produisent des résultats tangibles.

Commandité par Bass Pro Shops et Cabela's Canada

Canards Illimités Canada est fier de bénéficier du soutien de Bass Pro Shops et de Cabela's Canada, partenaires de longue date et fervents défenseurs de la conservation. Depuis maintenant quatre ans, leur commandite de l'événement « Canards en Cavale » a contribué à inciter des milliers de Canadiens à soutenir la conservation des milieux humides grâce à une collecte de fonds active et animée par la communauté.

Depuis 2019, Bass Pro Shops a versé plus de quatre millions de dollars à Ducks Unlimited pour soutenir les projets de conservation menés au Canada et dans toute l'Amérique du Nord. Grâce à des partenariats comme « Canards en Cavale », cet engagement commun contribue à assurer la préservation des milieux humides essentiels dans la région des cuvettes des Prairies et au-delà, ce qui se traduit par des avantages concrets sur le terrain pour les canards, les milieux humides et la sauvagine.

À propos de Canards Illimités Canada

Canards Illimités Canada (CIC) est la plus grande entreprise de conservation des terres du pays et un chef de file en matière de conservation des milieux humides. Organisme de bienfaisance enregistré, CIC utilise des données scientifiques solides et collabore avec le gouvernement, l'industrie, les organismes sans but lucratif, les peuples autochtones et les propriétaires fonciers pour conserver les milieux humides essentiels à la sauvagine, à la faune et à l'environnement. Pour en savoir plus sur les solutions et services environnementaux novateurs de CIC, visitez le site www.canards.ca.

SOURCE Canards Illimités Canada

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