Loblaw aidera les agronomes de CIC à travailler directement avec les céréaliers et les éleveurs de bétail afin de réhabiliter les terres cultivables marginales, d'établir une couverture pérenne précieuse et de mettre en œuvre des pratiques de gestion bénéfiques qui améliorent la santé des sols, la biodiversité et la résilience des exploitations agricoles.

Le soutien essentiel de Loblaw renforcera la capacité de CIC à obtenir des résultats significatifs en matière de conservation, qui profiteront à la fois à l'économie agricole et aux écosystèmes sains dont elle dépend.

Depuis près de neuf décennies, CIC travaille sur le terrain avec les producteurs et l'industrie pour mettre au point des solutions innovantes qui contribuent à assainir l'eau, à améliorer la santé des sols et à favoriser la biodiversité sur des millions d'acres dans les Prairies.

Cela comprend des options de conservation à la ferme comme le Programme relatif aux régions à faible rendement, un programme créé pour les producteurs dans le but de convertir les hectares à faible rendement en cultures fourragères pérennes tout en offrant des avantages agroenvironnementaux sous forme d'amélioration de la santé des sols, de l'absorption d'eau et de l'habitat des insectes utiles. Les initiatives de conversion fourragère et de céréales d'hiver offrent d'autres options de rotation des cultures aux agriculteurs des Prairies, et présentent des avantages évidents pour la faune.

Ces projets contribuent à relever des défis tels que les conditions météorologiques extrêmes et la dégradation des sols.

« Ce travail ne serait pas possible sans le généreux soutien de nos partenaires, et nous sommes ravis d'avoir été choisis comme partenaire environnemental de Loblaw », indique Nicole Chammartin, cheffe de la philanthropie et du développement durable chez Canards Illimités Canada. « En collaboration avec Loblaw, nous cultivons un avenir où l'agriculture productive et les écosystèmes florissants vont de pair, donnant vie à l'agriculture régénératrice grâce à des solutions pratiques à la ferme, proposées directement par les agriculteurs et les experts. »

« Nous reconnaissons le rôle essentiel que jouent les agriculteurs canadiens dans l'alimentation de nos communautés et la gestion des terres », a déclaré Emma Race, vice-présidente de la durabilité et de l'investissement communautaire chez Loblaw. « Grâce à cette collaboration continuelle avec Canards Illimités Canada, nous soutenons des programmes créés avec les agriculteurs et les éleveurs afin de protéger l'environnement, d'améliorer la productivité agricole et de favoriser un avenir durable pour l'agriculture canadienne. C'est une victoire pour les agriculteurs, pour la nature et pour notre système alimentaire. »

Cette collaboration s'inscrit dans la volonté de Loblaw de soutenir un système alimentaire plus prospère qui profite aux communautés.

Pour en savoir plus sur cette collaboration entre Loblaw et CIC, rendez-vous sur https://www.canards.ca/a-propos-de-nous/nos-partenaires/partenariat-loblaw/.

Pour en savoir plus sur l'engagement de Loblaw envers la prospérité du Canada, motivé par sa volonté d'aider les Canadiens à Vivre bien, vivre pleinementMD, visitez le site Être un chef de file avec une raison d'être | ESG chez Les Compagnies Loblaw Limitée.

Pour plus d'information sur les programmes d'agriculture durable de Canards Illimités Canada et son travail avec les producteurs canadiens, visitez le site https://ag.ducks.ca (page en anglais seulement).

À propos de Canards Illimités Canada

Canards Illimités Canada (CIC) est le plus grand organisme de conservation des terres au pays et un chef de file dans la conservation des milieux humides. Organisme de bienfaisance enregistré, CIC utilise des données scientifiques fiables et s'associe au gouvernement, à l'industrie, à des organismes sans but lucratif, aux peuples autochtones et aux propriétaires fonciers afin de conserver les milieux humides qui sont essentiels à la sauvagine, à la faune et à l'environnement. Pour en savoir plus sur les solutions et les services environnementaux novateurs de CIC, visitez le site www.canards.ca.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Loblaw est le principal leader alimentaire et pharmaceutique au Canada, et le plus grand détaillant du pays. Loblaw offre aux Canadiens des services d'épicerie, de pharmacie et de soins de santé, d'autres produits de santé et de beauté, des vêtements, des produits divers, des services financiers et des produits et services mobiles sans fil. Comptant plus de 2 800 emplacements, Loblaw, ses franchisés et ses propriétaires associés emploient plus de 220 000 employés à temps plein et à temps partiel, ce qui en fait l'un des plus grands employeurs du secteur privé au Canada.

La raison d'être de Loblaw (Vivre bien, vivre pleinementMD) est de donner la priorité aux besoins et au bien-être des Canadiens qui effectuent un milliard de transactions par an dans les magasins de l'entreprise. Loblaw est en mesure de répondre à ces besoins et même de les dépasser de nombreuses façons : emplacements pratiques ; plus de 1 100 épiceries couvrant toute la gamme des prix, des produits à rabais aux produits spécialisés; des pharmacies à service complet dans près de 1 400 magasins Shoppers Drug Mart® et Pharmaprix® et dans près de 500 épiceries; les Services financiers le Choix du Président®; les vêtements pour hommes, femmes et enfants Joe Fresh®; et quatre des marques les plus populaires au Canada : Life Brand®, Farmer's Market™, Sans Nom® et le Choix du Président®. Pour plus d'information, consultez le site Web de Loblaw à l'adresse www.loblaw.ca et le profil de l'émetteur de Loblaw à l'adresse www.sedarplus.ca.

SOURCE Canards Illimités Canada

Pour plus d'information : Les Compagnies Loblaw Limitée : [email protected]; Canards Illimités Canada : [email protected]