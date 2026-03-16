Un groupe de conservation de premier plan cède des terres à l'usage de la ferme de recherche de Brandon

STONEWALL, MB, le 16 mars 2026 /CNW/ - Afin de soutenir davantage les agriculteurs du Manitoba, Canards Illimités Canada (CIC) met à disposition des terres d'une valeur d'un million de dollars pour agrandir un centre de recherche et de démonstration situé près de Brandon et géré par le partenariat Manitoba Beef & Forage Initiatives (MBFI).

Vue aérienne du pâturage d'Odanah, près de Brandon, au Manitoba (Groupe CNW/Canards Illimités Canada) Événement de lancement à l'Assemblée législative du Manitoba. De gauche à droite : Karli Reimer, responsable de la communication et de la sensibilisation (Prairies), Canards Illimités Canada ; Ron Kostyshyn, ministre de l'Agriculture de la province du Manitoba ; Andrew Hak, directeur régional de la conservation (sécurisation), Canards Illimités Canada ; et Mary-Jane Orr, directrice générale de Manitoba Beef & Forage Initiatives. (Groupe CNW/Canards Illimités Canada)

La ferme de recherche Brookdale inclura désormais le pâturage Odanah au nord, ce qui augmentera la superficie de la ferme de 42 % et multipliera les possibilités d'activités scientifiques et de production visant à faire progresser l'industrie fourragère et la production bovine. La province du Manitoba comptant plus de 6 500 élevages bovins, le secteur de la viande bovine représente un milliard de dollars au Manitoba.

Cette annonce marque deux dates importantes : la Journée de sensibilisation à l'agriculture du Manitoba, le troisième mardi de mars, qui met en avant les contributions économiques, sociales et environnementales du secteur; et la troisième édition annuelle de la Journée de Canards Illimités Canada, le 17 mars, instituée par une loi provinciale pour reconnaître le leadership de CIC en matière de conservation.

« Canards Illimités Canada est un défenseur des agriculteurs du Manitoba depuis le début de ses activités en 1938 », souligne Karli Reimer, responsable de la communication et de la sensibilisation pour les Prairies chez CIC. « Ce partenariat foncier s'appuie sur cette histoire de collaboration, offrant la possibilité de mener de nouvelles recherches pour rendre les exploitations agricoles plus rentables et plus résilientes. »

Situés dans la municipalité rurale de Minto-Odanah, ces 189 hectares ont été acquis par CIC en 2020 dans le cadre d'une vente privée financée par des organismes gouvernementaux soucieux de la conservation au Canada et aux États-Unis, notamment le Conservation Trust du Manitoba. Alors que CIC remettait à l'état naturel des milieux humides asséchés et les terres connexes précédemment utilisées pour la production agricole, la possibilité emballante d'étendre les capacités de recherche a été relevée. Des discussions ont été entamées avec le partenariat MBFI concernant l'utilisation à long terme du pâturage d'Odanah, qui est principalement constitué de prairies et compte 123 milieux humides.

« C'est une page blanche, prête à accueillir de nouvelles approches pour nos projets », indique Mary-Jane Orr, directrice générale du partenariat MBFI. « Ce terrain offre la possibilité de poser des questions à l'échelle commerciale. Les résultats seront plus représentatifs du contexte de l'élevage bovin, ce qui, en fin de compte, se traduira par une meilleure recherche au service des producteurs. »

Le partenariat MBFI a déjà engagé le dialogue avec des producteurs, des représentants de l'industrie et des chercheurs universitaires afin d'orienter l'utilisation des terres. Les recommandations mettent l'accent sur le maintien de l'échelle commerciale de l'étude, l'évaluation comparative de la transition de la production de foin cultivé vers un pâturage tournant à haute capacité et, surtout, la prise en compte transparente des aspects économiques du pâturage. Pour la saison 2026, le conseil d'administration du partenariat MBFI élabore une étude de cas en collaboration avec des producteurs afin de présenter les données économiques relatives aux systèmes de clôtures virtuelles et de pâturage à grande échelle.

« En tant que productrice dans l'un des paysages cibles de Canards Illimités Canada, je mesure toute l'importance de la recherche qui nous aide à gérer les prairies de manière à favoriser la rentabilité des exploitations bovines, la santé des écosystèmes et la biodiversité », explique Melissa Atchison, éleveuse bovine originaire de Pipestone qui occupe le poste de spécialiste en recherche et vulgarisation chez Manitoba Beef Producers et qui est actuellement présidente du comité des finances du Beef Cattle Research Council (BCRC). « Dans des paysages comme celui-ci, le pâturage du bétail et la conservation vont de pair. En tant que partenaire de financement principal de MBFI, Manitoba Beef Producers salue CIC pour son partenariat et sa collaboration solides. Cette expansion renforcera la capacité du partenariat MBFI à quantifier, valider et qualifier les pratiques bénéfiques à l'échelle du terrain afin de soutenir les activités de recherche et de démonstration qui contribuent à renforcer la durabilité environnementale et économique à long terme de ces paysages uniques. »

CIC a été l'un des partenaires fondateurs du partenariat MBFI en 2014 et reste un partenaire clé aux côtés de l'organisme Manitoba Beef Producers et du gouvernement du Manitoba. Le partenariat MBFI gère près de 809 hectares, dont plus de la moitié appartient à CIC, pour mener des recherches à l'échelle du terrain et des démonstrations à la ferme visant à améliorer les impacts économiques et environnementaux de la production bovine. Les projets portent notamment sur l'élevage de précision, les mesures prises face à la sécheresse des pâturages, l'évaluation de la santé des sols, la régénération des pâturages, l'évaluation des habitats, la santé des troupeaux et les essais de variétés fourragères.

« Ce partenariat est une victoire pour la restauration des habitats et pour la production fourragère et animale », indique M. Reimer. « À l'avenir, les agriculteurs utiliseront les données issues de la ferme de recherche de Brookdale, récemment agrandie, pour prendre des décisions en matière d'aménagement du territoire qui seront bénéfiques tant pour leur exploitation que pour l'environnement. »

En 2025, CIC a versé aux agriculteurs du Manitoba près de 12 millions de dollars en incitations financières directes pour la restauration et la conservation des habitats. Le paiement moyen versé à un propriétaire foncier dans le cadre d'une servitude de conservation CIC s'élevait à 137 000 dollars. Dans tous les cas, les propriétaires fonciers conservent la propriété de leurs terres et décident quelles parties de celles-ci ils souhaitent préserver. CIC offre également des incitations et des conseils agronomiques de pointe aux agriculteurs qui ensemencent des cultures fourragères, cultivent du blé d'hiver et réhabilitent des zones de sols à faible rendement. Nouveauté en 2026 : RangeFlex fournira aux producteurs de bœuf du Manitoba les connaissances et les fonds nécessaires pour améliorer leurs pâturages, leur permettant ainsi d'obtenir de meilleurs profits par hectare grâce au pâturage de leurs troupeaux. Pour en savoir plus sur les programmes de CIC, rendez-vous sur : ag.ducks.ca/programs/manitoba/ (page en anglais seulement).

NOTE AUX MÉDIAS : Des images et une vidéo des pâturages d'Odanah sont téléchargeables ici :

https://drive.google.com/drive/folders/1gGT0Mjm0e11mXXsdDQdamL3WLabCBPox?usp=sharing

Veuillez mentionner CIC lorsque vous utilisez ces images.

Journée de Canards Illimités Canada au Manitoba

En 2024, CIC a eu l'honneur d'être reconnu en vertu du projet de loi 244 qui « donne aux Manitobains l'occasion de reconnaître et de célébrer le rôle de Canards Illimités Canada dans la conservation, la restauration et la gestion des milieux humides et des prairies au profit de la sauvagine et d'autres espèces sauvages, ainsi que son lien avec le Manitoba ». Le 17 mars est désormais officiellement la Journée annuelle de Canards Illimités Canada au Manitoba. Organisme de bienfaisance enregistré, CIC a son siège social national au marais Oak Hammock. CIC s'appuie sur des données scientifiques fiables et collabore avec le gouvernement, l'industrie, les organismes sans but lucratif, les peuples autochtones et les propriétaires fonciers pour assurer la conservation des milieux humides qui sont essentiels à la sauvagine, à la faune et à l'environnement.

Canards Illimités Canada au Manitoba

Depuis 1938, CIC a soutenu la conservation et la restauration de plus de 0,4 million d'hectares de milieux humides et d'habitats qui y sont rattachés dans la province du Manitoba. Aujourd'hui, CIC travaille avec plus de 3 000 propriétaires fonciers pour favoriser des résultats positifs pour la faune, les communautés et l'économie. Pour en savoir plus sur le travail de CIC dans la province, rendez-vous sur ducks.ca/manitoba.

À propos de Manitoba Beef & Forage Initiatives

Manitoba Beef and Forage Initiatives Inc. (MBFI) est une ferme de recherche et de démonstration dédiée à collaborer avec les agriculteurs pour soutenir le développement des industries de l'élevage bovin et du fourrage. MBFI est une société à but non lucratif enregistrée. La mission de MBFI est de faire progresser l'industrie de l'élevage bovin et du fourrage en mobilisant les parties prenantes, en évaluant l'innovation en milieu fermier et en assurant la vulgarisation pour la durabilité des agriculteurs, du public et de l'environnement. Les activités de MBFI sont financées par une subvention stratégique du Partenariat canadien pour une agriculture durable, en collaboration avec Canards Illimités Canada, Manitoba Beef Producers et Manitoba Agriculture. Pour en savoir plus sur les activités de MBFI, rendez-vous sur mbfi.ca (page en anglais seulement).

SOURCE Canards Illimités Canada

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