Journée mondiale des zones humides : la conservation de la région boréale du Canada soutient les collectivités, la faune et notre climat

Un castor au travail dans la forêt boréale.

Une quantité impressionnante d'eau est naturellement filtrée dans la région boréale.

Vue d'ensemble de la région boréale.

La région boréale du Canada est l'un des paysages naturels les plus importants de la planète. Couvrant près de 0,4 milliard d'hectares, soit environ un tiers de la superficie du Canada, la forêt boréale et ses milieux humides forment l'un des plus grands écosystèmes intacts de la planète. Lorsqu'elles ne sont pas perturbées, les tourbières boréales jouent un rôle essentiel dans l'atténuation des inondations, des sécheresses et des incendies de forêt. On estime qu'un mètre carré de tourbière dans la région boréale du Canada stocke environ cinq fois plus de carbone qu'un mètre carré de forêt tropicale amazonienne.

Chaque printemps, la région boréale devient l'une des nourriceries les plus importantes de la planète. Des milliards d'oiseaux migrateurs, des oiseaux chanteurs aux oiseaux de rivage en passant par différentes espèces de sauvagine, reviennent dans la région boréale pour nicher et élever leurs petits. Pour de nombreuses espèces, en particulier les canards, les milieux humides de la forêt boréale constituent un habitat de reproduction essentiel. La santé de la forêt boréale a une influence directe sur les populations fauniques de tout le continent.

Malheureusement, moins de 15 % de la région fait l'objet d'une forme de protection environnementale. Ces paysages stockent d'énormes quantités de carbone et jouent un rôle essentiel dans l'atténuation des changements climatiques. Lorsque les milieux humides sont asséchés ou dégradés, ces avantages sont perdus et le carbone est rejeté dans l'atmosphère. Regardez la vidéo « Milieux humides au travail » pour en savoir plus.

Canards Illimités Canada (CIC) travaille avec les propriétaires fonciers, les communautés autochtones, les gouvernements, l'industrie et des partenaires soucieux de la conservation à l'échelle du Canada pour assurer la préservation et la restauration des milieux humides et des habitats qui s'y rattachent. CIC est actif dans la forêt boréale canadienne depuis 2000 et s'est fixé l'objectif ambitieux de mettre 121 millions d'hectares sous conservation d'ici 2030 dans le cadre de la campagne « La région boréale pour la vie ». Regardez maintenant : Défi cœur vert : la région boréale pour la vie

« Canards Illimités Canada s'est engagé à long terme à préserver la santé des paysages boréaux canadiens grâce à des initiatives de conservation transformatrices. Aujourd'hui, nous mettons les Canadiens et les Canadiennes au défi de soutenir nos efforts pour bâtir un avenir plus résilient pour nous tous », souligne Pat Kehoe, chef de la direction par intérim de Canards Illimités Canada. « La Journée mondiale des zones humides nous rappelle que lorsque les milieux humides prospèrent, les collectivités prospèrent aussi. »

Pour en savoir plus sur la région boréale et sur la manière dont vous pouvez soutenir la campagne, consultez le site Forêt boréale - Canards Illimités Canada

À propos de Canards Illimités Canada

Canards Illimités Canada (CIC) est le plus grand organisme de conservation des terres au pays et un chef de file dans la conservation des milieux humides. Organisme de bienfaisance enregistré, CIC utilise des données scientifiques fiables et s'associe au gouvernement, à l'industrie, à des organismes sans but lucratif, aux peuples autochtones et aux propriétaires fonciers pour assurer la conservation des milieux humides qui sont essentiels à la sauvagine, à la faune et à l'environnement. Pour en savoir plus sur les solutions et les services environnementaux novateurs de CIC, visitez le site www.canards.ca.

