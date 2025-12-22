OTTAWA, ON et WASHINGTON, le 22 déc. 2025 /CNW/ - La Commission mixte internationale (CMI) est heureuse de publier le rapport intitulé Protection des eaux des Grands Lacs : Rapport de 2025 sur les dérivations et les utilisations de l'eau, une évaluation binationale de la gestion durable de l'eau dans le bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent.

Ce travail découle d'une demande formulée en 1999 par les gouvernements du Canada et des États-Unis visant à étudier les dérivations et les utilisations de l'eau dans la région transfrontalière, y compris le bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Au cours des années suivantes, la CMI s'est engagée à publier tous les dix ans des rapports sur les dérivations et les utilisations de l'eau dans le bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent.

Le rapport de 2025 évalue les progrès réalisés depuis le rapport de 2015 de la CMI intitulé Protection des eaux des Grands Lacs et fournit des conseils prospectifs afin de garantir la protection des eaux du bassin pour les générations actuelles et futures. Le rapport de 2025 recommande aux États et aux provinces des Grands Lacs de respecter le Pacte et l'Accord sur les ressources en eau du bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent, tout en renforçant la transparence, la collaboration avec les nations autochtones et la participation du public. Il préconise une définition plus claire des termes clés, une meilleure reconnaissance des droits des peuples autochtones et une participation plus large à la prise de décision.

« Face aux pressions environnementales et économiques qui se font sentir, le Pacte et l'Accord sont des outils essentiels pour assurer la résilience », a déclaré Gerald Acker, coprésident américain de la CMI. « Renforcer la résilience permet au bassin de résister aux chocs et aux contraintes tout en préservant les avantages écologiques et économiques dont dépendent des millions de personnes. »

Le rapport préconise également des progrès en matière de surveillance et de rapports, ainsi qu'un regain d'intérêt pour la conservation, l'efficacité et les pratiques durables chez les grands consommateurs d'eau. Collectivement, ces mesures visent à protéger les ressources en eau du bassin contre les pressions croissantes et à garantir une gestion résiliente et durable pour l'avenir.

« De meilleures données et des connaissances scientifiques plus solides garantiront que les décisions concernant les Grands Lacs soient mieux éclairées, plus crédibles et plus efficaces », a ajouté Susan Chiblow, commissaire nommée par le Canada. « Inclure les connaissances et les sciences autochtones aux côtés des sciences occidentales renforce notre compréhension du bassin et favorise une gestion plus complète et durable de l'eau. »

Le rapport reflète les contributions des gouvernements, des experts universitaires, des organisations autochtones et non gouvernementales, ainsi que des membres du public. La CMI a également pris en considération un rapport de consultants et les commentaires reçus dans le cadre d'un processus de consultation publique mené en 2025.

Faits en bref

La CMI est un organisme binationale et impartial qui conseille les gouvernements du Canada et des États-Unis.

La CMI a été créée en vertu du Traité des eaux limitrophes de 1909 entre le Canada et les États-Unis afin d'aider les gouvernements à prévenir et à régler les différends concernant l'utilisation des eaux limitrophes.

En 1999, les gouvernements du Canada et des États-Unis ont demandé à la CMI d'examiner et de rendre compte de la manière dont l'utilisation et le prélèvement d'eau, les dérivations, la gestion et les politiques relatives aux ressources en eau affectent les niveaux, les débits et la durabilité de l'approvisionnement en eau dans les bassins transfrontaliers.

Bien que le rapport sur la protection des eaux des Grands Lacs se concentre sur la quantité d'eau, la CMI a également pour responsabilité d'évaluer la qualité de l'eau des Grands Lacs en vertu de l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs. Au début de l'année prochaine, la CMI lancera une période de consultation publique afin de recueillir les points de vue sur les mesures prises par les gouvernements pour restaurer, protéger et améliorer la qualité de l'eau des Grands Lacs.

Liens

Chronologie de la Protection des eaux des Grands Lacs

Rapport 2025 sur les dérivations et les utilisations de l'eau dans le bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent

Plateforme de commentaires publics GLPerspectives

