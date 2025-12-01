OTTAWA, ON and WASHINGTON, 1er décembre 2025 /CNW/ - La Commission mixte internationale (CMI) est heureuse d'annoncer qu'une étape cruciale du renvoi de deux ans sur la pollution transfrontalière des eaux dans le bassin hydrographique Elk-Kootenai/y a été achevée avec la présentation du rapport d'étape intérimaire du Groupe d'étude internationaux du bassin hydrographique Elk-Kootenai/y aux gouvernements du Canada et des États-Unis.

Ce rapport fait le point auprès des gouvernements, ainsi que la Nation Ktunaxa en tant que cosignataire de la proposition associéehttps://ijc.org/sites/default/files/Trilateral Elk-Kootenai Scope, IJC Proposal - 11 March 2024.pdf, sur les travaux réalisés pour développer une compréhension commune de la pollution de l'eau dans le bassin versant Elk-Kootenai/y, et de ses impacts sur les personnes et les espèces.

« La livraison en temps opportun du rapport d'état intérimaire représente une autre étape importante dans la gestion et l'administration par la CMI de ce renvoi historique dans les relations transfrontalières entre les États-Unis et le Canada », déclare Merrell-Ann Phare, commissaire principale de la CMI nommée par le Canada.

Le 8 mars 2024, les gouvernements du Canada et des États-Unis ont présenté à la CMI, en vertu du Traité des eaux limitrophes de 1909, un renvoi qui intègre une proposition élaborée en partenariat avec la nation Ktunaxa, demandant à la CMI d'entreprendre certaines actions concernant l'impact de la pollution transfrontalière de l'eau dans le bassin hydrographique de l'Elk-Kootenai/y. L'une de ces mesures consistait à créer un Groupe d'étude composé d'experts et de détenteurs de connaissances qui mènerait et synthétiserait un partage transparent et coordonné des connaissances transfrontalières.

« Nous félicitons le Groupe d'étude, ainsi que leurs groupes de travail techniques et leurs partenaires, pour leur engagement, leur approche réfléchie et leur expertise qui ont conduit à la rédaction de ce rapport d'étape intérimaire », a déclaré Gerald Acker, commissaire principal de la CMI nommé par les États-Unis.

La prochaine étape importante sera la période de consultation publique prévue pour l'été 2026 sur le projet de rapport final du Groupe d'étude, qui comprendra des recommandations sur les questions soulevées dans le renvoi.

Le Renvoi Elk-Kootenai/y, la proposition et la création du Groupe d'étude sont le fruit de nombreuses discussions et initiatives de coopération entre les agences fédérales américaines et canadiennes, les gouvernements provinciaux, étatiques et autochtones, ainsi que des parties prenantes concernant les impacts de la pollution dans le bassin versant.





Il s'agit d'un moment historique pour les relations transfrontalières entre le Canada et les États-Unis, car c'est la première fois que les peuples autochtones jouent un rôle clé dans l'élaboration d'un renvoi à la CMI en vertu du Traité des eaux limitrophes de 1909.





Les rivières Elk et Kootenai/y prennent leur source dans les Rocheuses canadiennes, dans la province de la Colombie-Britannique, et se jettent dans le réservoir Koocanusa, un bassin de rétention de la rivière Kootenai/y qui chevauche la frontière canado-américaine. En aval du réservoir, la rivière Kootenai/y continue de s'écouler à travers les terres transfrontalières des Ktunaxa, à travers les États du Montana et de l'Idaho, avant de revenir dans la province de la Colombie-Britannique, où elle se jette dans le fleuve Columbia.

