WINDSOR, ON, le 3 févr. 2026 /CNW/ - Une période de consultation publique, débutée aujourd'hui et devant se poursuivre jusqu'au vendredi 3 avril 2026, permettra à la population d'exprimer son point de vue sur la qualité de l'eau des Grands Lacs à la Commission mixte internationale (CMI).

La plateforme en ligne GLperspectives.ijc.org offre à toutes les personnes inscrites la possibilité de soumettre des commentaires par écrit, ou en format audio ou vidéo. La plateforme fournit par ailleurs des informations sur la séance d'écoute que la CMI tiendra lors du prochain forum public sur les Grands Lacs et sur la série de réunions publiques virtuelles qui suivra. Afin de pouvoir soumettre ses commentaires de façon gratuite et ouverte, il est nécessaire de commencer par s'inscrire.

C'est dans le cadre de l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs que le Canada et les États-Unis collaborent pour assurer la salubrité et la santé des Grands Lacs. En vertu de cet accord, et en sa qualité de conseillère indépendante des gouvernements du Canada et des États-Unis, la CMI est chargée d'évaluer les progrès accomplis par les deux gouvernements nationaux en vue d'atteindre les objectifs de l'Accord relatif à la qualité de l'eau, en sorte qu'il soit possible de la consommer, d'y pêcher et de s'y baigner.

Tous les trois ans, le Canada et les États-Unis publient des bilans de leurs activités et de l'état des lacs. L'Agence canadienne de l'eau et la US Environmental Protection Agency (USEPA) discuteront d'ailleurs du dernier rapport sur l'état des Grands Lacs et du rapport d'étape des parties lors de leur forum public des Grands Lacs des 4 et 5 février 2026, qui se déroulera en ligne et en présentiel dans les bureaux du Programme national des Grands Lacs de l'USEPA à Chicago (Illinois). Pour en savoir plus sur le forum public des gouvernements, rendez-vous sur binational.net.

Les commentaires du public et des communautés autochtones (Premières nations, métisses et tribales) sur les progrès réalisés par les gouvernements constituent un autre aspect fondamental de l'évaluation de la CMI. La Commission recueille les commentaires du public, notamment des communautés autochtones, en fait la synthèse et en tire des constats en vue de formuler des recommandations aux gouvernements du Canada et des États-Unis. Son évaluation et ses recommandations seront résumées dans son quatrième rapport d'évaluation triennal des progrès.

La CMI invite le public à soumettre des commentaires par écrit ou en format audio ou vidéo sur la plateforme GLperspectives.ijc.org, et à participer à une série d'activités destinées à commenter le rapport d'étape des gouvernements du Canada et des États-Unis. Rendez-vous sur la page GLperspectives.ijc.org pour vous inscrire et obtenir des détails sur les activités prévues en 2026, notamment les suivantes :

5 février : séance d'écoute de la CMI dans le cadre du Forum public sur les Grands Lacs (Chicago, Illinois et en ligne : consultez binational.net)





: « Une multitude de points de vue : En quoi vos témoignages aident-ils la CMI à évaluer les progrès réalisés en matière de qualité de l'eau dans les Grands Lacs des deux côtés de la frontière? » (bilingue anglais et français), événement qui sera diffusé à 18 heures (heure de l'Est) sur GLperspectives.ijc.org. Série de webinaires publics (inscrivez-vous ici : us06web.zoom.us/webinar/register/WN_oWFdJH7HQB6NKvDiz-Y06w) : 24 février à 18 heures (HE) : Points de vue sur le travail relatif aux poissons des Grands Lacs 25 février, 11 h 30 (HE) : Points de vue sur le travail relatif aux efflorescences algales dans les Grands Lacs 11 mars à 11 h 30 (HE) : Points de vue sur l'engagement envers les rives des Grands Lacs 24 mars à 18 heures (HE) : Points de vue sur le rétablissement des communautés des Grands Lacs 25 mars, 11 h 30 (HE) : Point de vue sur la participation relative aux sciences participatives dans les Grands Lacs

Personnes-ressources :

Bureau régional des Grands Lacs : Allison Voglesong Zejnati, [email protected], 519-551-0952

Bureau de la section canadienne : Jasmine Jarjour, [email protected]

Bureau de la section américaine : Edward Virden, [email protected]

Faits en bref :

Afin de suivre les progrès réalisés par les gouvernements du Canada et des États-Unis dans l'atteinte des objectifs de l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs, la CMI produit du rapport d'évaluation triennale des progrès (ETP), qui documentent l'état des activités et des programmes gouvernementaux et précisent les recommandations adressées aux gouvernements.

Une partie essentielle des responsabilités de la CMI en matière d'évaluation consiste à recueillir et à résumer les commentaires du public sur le rapport d'étape des parties (REP) préparé par les gouvernements. Toutes les possibilités de participation du public sont décrites en détail sur le site GLperspectives.ijc.org.

Les gouvernements du Canada et des États-Unis publient conjointement le rapport d'étape des parties (REP), qui résume les programmes, les politiques et les activités des gouvernements au cours des trois dernières années.

La plateforme en ligne de la CMI comprend également une exposition de photos des Grands Lacs, où le public peut soumettre et voter sur des photographies portant sur des thèmes comme l'eau des Grands Lacs en action, les loisirs et la recherche, l'éducation et la science.

Liens connexes :

La CMI a été créée par le Traité relatif aux eaux limitrophes pour aider les gouvernements du Canada et des États-Unis à prévenir et à résoudre les différends concernant l'utilisation des eaux qu'ils se partagent. En évaluant les efforts déployés pour restaurer les écosystèmes des Grands Lacs, en faisant participer le public à ses points de vue sur la santé des Grands Lacs et en effectuant ses propres recherches sur les problèmes auxquels font face les lacs, la CMI évalue l'efficacité des programmes gouvernementaux pour atteindre les buts et les objectifs du traité.

