OTTAWA, ON et WASHINGTON, 2 décembre 2025 /CNW/ - La Commission mixte internationale (CMI) est heureuse de publier son sixième rapport aux gouvernements sur l'Initiative internationale des bassins hydrographiques (IIBH), qui couvre les principales réalisations des cinq dernières années (2020-2024). Au cours de la période visée par le rapport, 28 projets IIBH ont été réalisés impliquant 57 organisations partenaires qui ont apporté leur soutien et collaboré avec les équipes de projet. Les projets de l'IIBH ont reçu plus de 2,6 millions de dollars de la CMI et auraient permis de lever plus de 5,1 millions de dollars auprès d'agences, d'organisations et d'autres partenaires.

L'IIBH fait désormais partie intégrante de la gestion des eaux partagées entre le Canada et les États-Unis en adoptant une approche holistique pour traiter la quantité d'eau, la qualité de l'eau et la santé des écosystèmes dans les bassins hydrographiques partagés.

Au cours des dernières années, la CMI a accompli les réalisations suivantes dans le cadre de l'IIBH :

Renforcement de la collaboration entre les conseils de la CMI et les principaux organismes de gestion des bassins hydrographiques, les experts et les nations autochtones.

Soutien aux conseils de la CMI dans la planification des nouveaux défis émergents en appliquant des pratiques de gestion adaptative à leur travail.

Création du Conseil international du bassin hydrographique de la rivière Rouge et poursuite de l'exploration de l'extension de l'approche de bassin hydrographique aux conseils d'autres bassins transfrontaliers.

Parmi les exemples de projets spécifiques de l'IIBH mis en lumière dans le rapport, on retrouve :

En 2023, le Conseil international de contrôle du lac Kootenay a mené à bien un projet visant à concevoir et à développer un outil de visualisation interactif et convivial qui aide à communiquer au public et aux parties prenantes les facteurs et la saisonnalité des niveaux d'eau du lac Kootenay, ainsi que les effets de la régulation sur les niveaux d'eau.

Le Conseil international du bassin versant de la rivière Rouge a mené à bien en 2022 un projet visant à évaluer si la connectivité du bassin versant est suffisante pour permettre le déplacement des principales espèces de poissons et l'achèvement de leur cycle de vie.

Un projet en deux volets de l'IIBH a permis de créer un indice de stress pour le bassin versant de la rivière St. Croix et d'améliorer le plan de surveillance de la qualité de l'eau. S'appuyant sur les activités existantes d'échantillonnage de la qualité de l'eau, le plan recommande de nouvelles activités pour mieux suivre les niveaux de nutriments dans le bassin versant, ce qui peut favoriser le risque de proliférations d'algues nuisibles.

« L'IIBH s'est avérée être un outil efficace pour rassembler les gouvernements, les parties prenantes et les communautés locales afin d'aborder les problèmes actuels et émergents dans les bassins hydrographiques transfrontaliers », a déclaré Pierre Baril, coprésident canadien de la CMI. « En tirant parti du soutien d'un éventail d'agences et d'organisations locales, les conseils d'administration de la CMI ont pu établir une compréhension scientifique commune des problèmes locaux liés aux bassins hydrographiques et mettre au point des outils pouvant aider à apporter des solutions aux problèmes liés à la qualité et à la quantité de l'eau ainsi qu'à la santé des écosystèmes. »

« La collaboration transfrontalière pour résoudre les problèmes liés aux lacs et aux rivières partagés est essentielle pour garantir la protection de ces plans d'eau dans l'intérêt de toutes les personnes et espèces qui en dépendent aujourd'hui et à l'avenir », a ajouté le commissaire américain de la CMI, Lance Yohe. « L'IIBH a plus de 25 ans d'expérience dans la mise en relation d'experts afin de trouver des solutions aux problèmes existants et émergents dans les bassins hydrographiques transfrontaliers. »

En bref

La CMI est un conseiller binational et impartial auprès des gouvernements du Canada et des États-Unis.

La CMI a été créée par le Traité sur les eaux limitrophes de 1909 entre le Canada et les États-Unis afin d'aider les gouvernements à prévenir et à résoudre les différends concernant l'utilisation des eaux limitrophes.

La CMI s'appuie sur l'expertise de plus de 15 conseils et comités binationaux pour à bien son mandat.

Les principes de l'IIBH en matière d'expertise locale, de gestion adaptative et de coopération internationale ont jeté les bases de solutions plus collaboratives et efficaces aux enjeux transfrontaliers liés à l'eau, aujourd'hui et à l'avenir.

L'approche « bassin hydrographique » de la CMI tient compte des interrelations entre la terre, l'air, l'eau et tous les êtres vivants, y compris les humains, et implique tous les groupes intéressés dans une gestion globale.

