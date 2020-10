La clé pour protéger le personnel, c'est une réforme de la SST

MONTRÉAL, le 23 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Au terme de la semaine nationale de la santé et sécurité au travail (SST), la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) réclame d'urgence une réforme des lois en en SST.

Tout au long de la semaine, plusieurs travailleuses et travailleurs de la santé, des services sociaux et des services de garde éducatifs ont interpellé le ministre du Travail, Jean Boulet, pour qu'il dépose rapidement la modernisation du régime de SST qui permette de mieux protéger le personnel. Le ministre a d'ailleurs annoncé qu'il déposera sa réforme la semaine prochaine.

« Nous n'arriverons tout simplement pas à bien protéger celles et ceux qui prennent soin de la population si on ne se donne pas des lois en SST qui ont du mordant. Le laxisme des dernières années nous a menés à une catastrophe dont il faut prendre toute la mesure. Pour ne pas revoir autant de travailleuses infectées, le gouvernement doit envoyer le signal qu'il donne les moyens d'agir en prévention. Aujourd'hui, je demande au ministre Boulet de déposer une réforme qui protège le personnel », explique Judith Huot, vice-présidente de la FSSS-CSN.

4 propositions pour protéger les travailleuses et travailleurs

Le réseau de la santé et des services sociaux possède un triste record, celui du milieu de travail ayant le plus grand nombre de travailleuses et travailleurs infectés. Il est d'ailleurs un des pires à l'échelle canadienne. Le réseau des services de garde éducatifs fait aussi subir plusieurs risques au personnel. C'est pourquoi la FSSS et la CSN réclament une modernisation du régime de SST misant sur 4 exigences :

Instaurer l'intégralité des mécanismes de prévention à l'ensemble des secteurs ; Faire une mise à jour complète des maladies professionnelles, entre autres pour que soient reconnus les problèmes de santé psychologique ; Déjudiciariser le régime d'indemnisation de la CNESST, notamment par l'élimination du BEM, et revoir le financement du régime d'indemnisation ; Faire en sorte que la CNESST joue pleinement son rôle en prévention et qu'elle en contrôle l'efficacité dans nos réseaux.

« La pandémie nous a montré toutes les lacunes en santé et dans les services de garde. Ça saute aux yeux que le statu quo nous mène à notre perte et pourtant le gouvernement refuse toujours de rehausser les mesures de protection. C'est inutilement inquiétant pour notre monde qui continue de se mettre à risque chaque jour et qui attend une réponse forte du gouvernement. Il faut que ça change ! », de conclure Jeff Begley, président de la FSSS-CSN.

À propos de la FSSS-CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 110 000 membres dans les secteurs publics et privés. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux et dans les services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

