Mise en garde : Nous sommes conscients que ce communiqué de presse peut contenir de l'information susceptible de causer de la détresse pour de nombreuses personnes et que nos efforts pour rendre hommage aux survivants et à leurs familles peuvent constituer un rappel malvenu pour ceux qui ont souffert des traumatismes liés à des générations de politiques gouvernementales néfastes pour les peuples autochtones. La Ligne d'écoute nationale des pensionnats offre un soutien émotionnel et des services d'orientation en cas de crise aux survivants des pensionnats et à leurs familles. Appelez sans frais la ligne de crise au 1-866-925-4419. Ce service est disponible 24 heures par jour, 7 jours par semaine. La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être offre également de l'aide à tous les Autochtones. Des conseillers sont disponibles par téléphone ou par clavardage. Ce service est disponible en anglais et en français et, sur demande, en cri, en ojibwé et en inuktitut. Appelez sans frais la ligne d'écoute au 1-855-242-3310 ou connectez-vous au clavardage à l'adresse www.espoirpourlemieuxetre.ca.

PORT ALBERNI, BC, le 16 nov. 2023 /CNW/ - cišaaʔatḥ (Tseshaht) First Nation et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

L'emplacement des sépultures non marquées dans les anciens pensionnats partout au Canada continue d'être un rappel tragique des mauvais traitements que de nombreux enfants autochtones ont subis dans ces établissements. Le gouvernement du Canada travaille avec les survivants, les dirigeants autochtones, les familles et les communautés touchés pour remédier aux torts historiques et aux préjudices physiques, émotionnels, mentaux et spirituels durables que les pensionnats ont causés. Une partie de ce travail comprend des efforts pour localiser et commémorer les enfants disparus qui ont fréquenté les pensionnats - ce qui répond aux appels à l'action 72 à 76 de la Commission de vérité et réconciliation.

Aujourd'hui, le chef Wahmeesh (Ken Watts), conseiller en chef élu de la cišaaʔatḥ First Nation, et l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont annoncé un financement de 2,7 millions de dollars à la cišaaʔatḥ First Nation pour l'aider à réaliser cet important travail. Cette somme porte l'investissement fédéral total pour appuyer leur travail à plus de 3,2 millions de dollars.

Grâce à ce financement, la cišaaʔatḥ First Nation entreprendra des travaux supplémentaires pour localiser les lieux de sépulture associés à l'ancien pensionnat Alberni.

Dans le cadre de l'initiative ʔuuʔatumin yaqckǫiimitqin (Doing it for our Ancestors), la cišaaʔatḥ First Nation mobilise des Aînés, des survivants du pensionnat et des membres de la communauté Tseshaht; entreprend des activités de recherche et de collecte de connaissances, de cérémonie et culturelles, et de planification; construit un monument commémoratif; et poursuivre les enquêtes sur le terrain en cours au moyen de technologies de recherche géophysique.

Grâce à ce financement, la cišaaʔatḥ First Nation pourra entreprendre ce travail d'une manière et à un rythme qui conviennent à la communauté. Les survivants du pensionnat Alberni, les survivants intergénérationnels, les gardiens du savoir et les dirigeants savent mieux comment aborder l'emplacement, la documentation, l'entretien et la commémoration des lieux de sépulture associés au pensionnat Alberni.

La prise en compte de traumatismes continus subis par les survivants, leurs familles et leurs communautés, causés par le système des pensionnats et les pratiques coloniales, est au cœur de la réconciliation et est essentielle au renouvellement et à l'établissement de relations nouvelles et positives entre les peuples autochtones, les gouvernements et tous les Canadiens.

Citations

« La Tseshaht First Nation est heureuse de recevoir ce soutien supplémentaire du gouvernement du Canada alors que nous entamons la deuxième phase de notre travail difficile, important et sacré. Les priorités de la phase 1 étaient ancrées dans notre culture et guidées par les survivants, l'analyse et la recherche. Nous avons plus de travail difficile à faire dans la phase 2, y compris la numérisation supplémentaire, la livraison des dossiers, la commémoration et le respect de ceux qui sont perdus et ceux qui sont encore avec nous, et bien plus encore. Alors que nous poursuivons ce travail, non seulement en cherchant à obtenir plus d'information, mais aussi en la partageant avec d'autres, la Tseshaht First Nation reconnaît que le Canada continue de contribuer de manière significative à ce travail, comme annoncé aujourd'hui. »

Wahmeesh (Ken Watts)

Conseiller en chef élu

cišaaʔatḥ (Tseshaht) First Nation

« Tseshaht a toujours soutenu les survivants du pensionnat Alberni et ce financement garantira que la vérité est partagée, car il n'y a pas de réconciliation sans première vérité. Nous reconnaissons que l'établissement a fermé ses portes il y a 50 ans, en 1973, sous la direction de nos dirigeants nuu-chah-nulth. Nous attendons avec impatience que le Canada verse ces fonds afin que Tseshaht et les survivants puissent poursuivre ce travail sacré mais difficile. »

Wally Samuel

Survivant du pensionnat Alberni et membre de la Ahousaht First Nation

« La cišaaʔatḥ (Tseshaht) First Nation fait un travail difficile, mais d'une importance cruciale, pour guérir et apporter des réponses aux personnes touchées par l'établissement Alberni. Le Canada continuera d'appuyer les communautés qui entreprennent ce travail solennel pour trouver les enfants qui ne sont pas revenus des pensionnats, pour continuer de s'attaquer aux séquelles du système des pensionnats et pour guérir. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

La cišaaʔatḥ (Tseshaht) First Nation compte plus de 1250 membres inscrits et est l'une des 14 Premières Nations membres du Conseil tribal nuu-chah-nulth (CNT) sur l'île de Vancouver .

. En 2021, le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Colombie-Britannique ont annoncé l'octroi de 1,028 million de dollars à la Tseshaht First Nation pour qu'elle travaille avec les survivants, les survivants intergénérationnels, les gardiens du savoir et les dirigeants afin d'aborder l'emplacement, la documentation, l'entretien, et la commémoration des lieux de sépulture associés au pensionnat Alberni. Ce financement vise également à fournir un soutien global en matière de santé mentale et de bien-être aux membres de la communauté. Ce processus dirigé par la communauté permet à la Tseshaht First Nation d'entreprendre ce travail à sa façon et à son rythme. L'annonce d'aujourd'hui fait fond sur la première phase de son travail.

Le budget de 2022 a alloué 122 millions de dollars supplémentaires sur trois ans au Fonds de soutien communautaire pour les enfants disparus des pensionnats, portant l'investissement total du gouvernement du Canada à 232,1 millions de dollars à ce jour pour mettre en œuvre les appels à l'action 74 à 76 de la Commission de vérité et réconciliation sur les enfants disparus dans les pensionnats et les renseignements sur les sépultures.

Liens connexes

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Renseignements: Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Joanna Sivasankaran, Directrice des communications, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected]; Melissa Bigmore, Agente de communication, Tseshaht First Nation, [email protected]