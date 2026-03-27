En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 27 mars 2026 /CNW/ - La Société Financière Manuvie (« Manuvie ») envoie actuellement aux actionnaires sa Circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2026 (la « circulaire ») et son Rapport annuel de 2025. Ces documents sont aussi disponibles dès maintenant à l'adresse manuvie.com.

La circulaire contient des renseignements au sujet de l'assemblée annuelle des actionnaires ordinaires de Manuvie, entre autres des précisions sur la façon d'assister à l'assemblée ainsi que sur l'élection des administrateurs et la désignation des auditeurs. L'assemblée se tiendra en personne avec webdiffusion en direct le 14 mai 2026 à 11 h (heure de l'Est).

Manuvie utilise le mécanisme de notification et d'accès pour transmettre la circulaire à ses actionnaires inscrits et ses actionnaires (réels) non inscrits. La circulaire est accessible en ligne sur notre site Web (www.manulife.com/fr/investors/annual-meeting) et le site Web de notre agent des transferts, Compagnie TSX Trust (« TSX Trust ») (www.documentsassemblee.com/TSXT/MFC_FR), ainsi que sur celui de SEDAR+ (www.sedarplus.ca) et EDGAR (www.sec.gov/edgar). Les actionnaires peuvent également demander une copie papier de la circulaire en se rendant à l'adresse www.documentsassemblee.com/TSXT/MFC_FR ou en appelant TSX Trust au 1 888 433-6443 (numéro sans frais au Canada et aux États-Unis) ou au 416 682-3801 (ailleurs dans le monde), ou encore par courriel à l'adresse [email protected].

Nous invitons les actionnaires à exercer les droits de vote attachés à leurs actions et à transmettre des procurations avant l'assemblée. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le vote avant la tenue de l'assemblée, consultez les instructions sur la façon de voter dans la circulaire.

Des précisions, y compris toute mise à jour sur la façon d'assister à l'assemblée, seront accessibles sur notre site Web (www.manulife.com/fr/investors/annual-meeting.html).

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers dont le siège social se trouve à Toronto, au Canada. S'appuyant sur son ambition d'être le premier choix des clients, la Société exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada et en Asie, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis, pour offrir des conseils financiers, des solutions d'assurance et de santé aux particuliers, aux groupes et aux entreprises. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, la Société offre des solutions de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2025, la Société comptait plus de 37 000 employés, plus de 106 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 37 millions de clients, exerçant des activités dans 25 marchés à l'échelle mondiale. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manuvie.com.

Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.com.

Communications avec les médias

Fiona McLean

Manuvie

437 441-7491

[email protected]

Relations avec les investisseurs

Derek Theobalds

Manuvie

416 254-1774

[email protected]

SOURCE Société Financière Manuvie