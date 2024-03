TORONTO, le 12 mars 2024 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la TD ou la Banque) a annoncé aujourd'hui le dépôt de l'avis de convocation à l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires et de la circulaire de procuration de la direction auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières. La circulaire est également accessible en ligne à l'adresse https://www.td.com/ca/fr/a-propos-de-la-td/aux-investisseurs/investisseurs/assemblees-annuelles.

La circulaire de procuration de la direction contient des informations à l'intention des actionnaires concernant l'assemblée annuelle et extraordinaire de la TD, dont l'exercice des droits de vote pour l'élection des membres du conseil d'administration de la TD, la nomination de l'auditeur de la TD, la modification des règlements administratifs de la TD et les propositions des actionnaires. La modification des règlements administratifs comprend une résolution spéciale visant à augmenter la rémunération globale maximale payable à tous les administrateurs de la TD et à changer le nombre minimal d'administrateurs siégeant au conseil d'administration, ainsi qu'une résolution ordinaire visant à moderniser ces règlements. La circulaire comprend aussi des renseignements relatifs à un vote consultatif des actionnaires sur la méthode de rémunération des dirigeants. L'assemblée annuelle aura lieu le 18 avril 2024, à 9 h 30 (HE), au Design Exchange de Toronto. Les actionnaires pourront y assister en personne ou virtuellement, puisqu'elle sera webdiffusée en direct et également accessible en version audio seulement, par téléphone. Pour savoir comment accéder à la webémission ou à la ligne téléphonique, consulter cette page : https://www.td.com/ca/fr/a-propos-de-la-td/aux-investisseurs/investisseurs/assemblees-annuelles.

Cette année, la Banque a recours au mécanisme de notification et d'accès pour communiquer la circulaire à ses actionnaires ordinaires. Les documents correspondants sont accessibles sur le site www.td.com/fr, sur celui de l'agent des transferts (https://www.meetingdocuments.com/TSXT/td_fr/) et sur ceux de SEDAR+ et EDGAR. Les actionnaires qui le souhaitent peuvent demander une version papier de ces documents, comme le précisent la circulaire et l'avis de disponibilité des documents de l'assemblée, qui leur seront envoyés par la poste.

Nous rappelons aux actionnaires qu'ils peuvent exercer leur droit de vote à l'avance. Les directives figurent dans la circulaire de procuration de la direction.

« En 2023, la TD a encore répondu aux attentes de ses parties prenantes, a déclaré Alan MacGibbon, président du conseil d'administration de la TD. Nous avons investi dans de nouvelles capacités pour renforcer la Banque et améliorer l'expérience client, procédé à l'acquisition et à l'intégration de TD Cowen, et établi des bases solides et porteuses de croissance. Le rendement et la capitalisation de la Banque lui ont permis de verser des dividendes plus élevés, d'effectuer des rachats d'actions dans le cadre d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités, et de redonner directement de la valeur aux actionnaires. Nous avons continué à participer à la création d'un avenir plus durable et plus inclusif et avons établi une nouvelle cible de 500 milliards de dollars axée sur la finance durable et la décarbonation, tout en injectant directement 157 millions de dollars dans les collectivités où nous exerçons nos activités dans le cadre de La promesse TD Prêts à agir. Pour la 17e année consécutive, la TD figure au palmarès de MediaCorp Canada Inc. qui recense les 100 meilleurs employeurs au Canada, et a obtenu la certification Great Place to Work au Canada et aux États-Unis, ce qui en fait un employeur de choix partout où elle est présente. Je tiens à remercier nos collègues pour leurs efforts exceptionnels, nos clients pour leur confiance, et nos actionnaires pour leur soutien indéfectible. »

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,5 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et TD Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 17 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 janvier 2024, les actifs de la TD totalisaient 1,91 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

